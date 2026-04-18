Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng

Tháng 4, tiết trời dần chuyển sang hè và vẫn mang một chút hơi hướng mùa xuân, tại chợ đang diễn ra một cuộc "tranh tài vị tươi ngon". Thịt heo quá ngậy, thịt bò quá nóng, thì những người sành ăn thực thụ đã âm thầm chuyển hướng sang loại "thịt trắng" dưới nước: Cá chẽm (Cá vược).

Tại sao lại là cá vược? Vì tháng 4 là mùa cá vược béo ngon nhất. Sau cả mùa đông nghỉ ngơi, thịt cá lúc này săn chắc, mịn màng như tuyết, gần như không có mùi tanh. Đặc biệt hơn, nó được gọi là "rau bổ não" tự nhiên, giàu DHA và nhiều nguyên tố vi lượng.

Nhà có trẻ nhỏ đang đi học hoặc người làm việc trí óc nên ăn nhiều để tăng cường trí nhớ và năng lượng, hiệu quả hơn hẳn so với các loại thực phẩm chức năng.

Không những thế, cách chế biến cá vược lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần hấp vài phút là có ngay món ngon giữ trọn vị tươi. Tháng Tư này, hãy bớt ăn thịt đỏ và đổi bữa sang ăn cá nhiều hơn để cả gia đình cùng "tươi mới" từ thể chất đến trí não nhé.

Nếu bạn chưa biết nên nấu món gì với cá vược thì có thể tham khảo các món sau đây:

Món 1: Cá vược nấu tom yum

Điểm nổi bật của món ăn: Chua cay kích thích vị giác, cực đơn giản. Cá vược ít béo, cộng với thịt mịn, khi kết hợp sả và cà chua bi tạo hương thơm thanh mát, thêm tương tom yum vào là lập tức đánh thức vị giác. Khi vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được vị chua cay đậm đà trước tiên, rồi vị ngọt cá tan ra đầu lưỡi, thêm rau mùi càng thêm sảng khoái.

Nguyên liệu: Cá vược, sả, cà chua bi, rau mùi, tỏi, ớt tươi, tương tom yum.

Cách làm:

Sơ chế: Thái phi lê cá, ướp đường + muối + bột năng, trộn đều với dầu. Xương cá ướp muối + bột năng + dầu (ít bột hơn phần thịt). Sả đập dập, cà chua bi cắt đôi, lá chanh thái chỉ. Thân non sả đập dập rồi băm nhỏ, cuống rau mùi + tỏi băm nhỏ, ớt tươi cắt nhỏ. Chuẩn bị một chén tương tom yum.

Cho sả, tỏi, ớt, rau mùi vào bát, thêm nước mắm + nước lọc + đường trắng, ướp 10 phút (nêm nhạt tay). Sau 10 phút vớt bã ra để riêng.

Chiên xương cá vàng thơm, lấy ra một nửa đầu + đuôi cá xếp đĩa. Thêm nước nóng nấu lấy nước dùng cá. Xào thơm cà chua và sả, cho tương tom yum vào xào nhỏ lửa, đổ nước dùng vào, dùng muỗng tán nhỏ, lọc bỏ bã, thêm bơ + bột năng để sốt sánh lại, nêm đậm tay.

Trải sốt ra đĩa, trụng chín phi lê cá, để ráo nước, xếp cá lên, chan sốt lên trên, thêm cà chua bi, rắc hỗn hợp sả + lá chanh thái chỉ lên mặt.

Món 2: Cá vược hấp

Điểm nổi bật: Hấp cá vược giúp giữ nguyên vị tươi nguyên bản nhất. Thịt cá trắng mịn, tan trong miệng, không tanh không khô. Thịt cá vược giàu đạm ít béo, nhiều DHA và khoáng chất, dễ tiêu hóa. Cộng với hành gừng khử mùi tanh, chan dầu nóng + xì dầu hấp cá, thanh đạm mà đủ cuốn hút tạo nên món ăn thích hợp mọi lứa tuổi!

Nguyên liệu: Cá vược ~500g, 2 cây hành lá, gừng, ớt đỏ, xì dầu hấp cá, muối, rượu nấu ăn, rau mùi.

Cách làm:

Cá rửa sạch, khứa dọc hai bên lưng. Cho vào tô, rắc chút muối + rượu + gừng + hành, xoa đều hai mặt, ướp 30 phút.

Cắt ớt đỏ thành chỉ, lá hành xanh thái chỉ. Cá ướp xong dựng đứng lên đĩa, lót gừng hành đã ướp phía dưới cá.

Nồi hấp đun sôi nước, cho cá vào hấp 8 phút lửa lớn. Tắt bếp, đậy nắp ủ thêm 3 phút. Lấy ra, đổ bỏ nước trong đĩa + gừng hành cũ, rưới xì dầu lên cá, đặt gừng chỉ + hành chỉ + ớt chỉ + rau mùi lên trên, chan dầu nóng 70% nhiệt độ là xong!

Món 3: Cá vược kho hành

Điểm nổi bật của món ăn: Ngoài giòn trong mềm, thịt cá tươi ngon. Hành tây xào thơm thấm vào thịt cá, cắn một miếng thoảng nhẹ mùi hành, thơm phức, ngon đến dậm chân. Thịt cá vược giàu đạm ít béo, hành thơm kích thích ăn ngon mà không ngán.

Cách làm món cá vược kho hành cũng rất đơn giản, người mới vào bếp cũng làm được!

Nguyên liệu: Cá vược, hành lá, gừng, tỏi.

Cách làm:

Cá rửa sạch cắt khúc, cho hành gừng tỏi + 1 muỗng rượu + 1 muỗng xì dầu + 1 muỗng bột năng + nửa muỗng muối + chút tiêu, trộn đều ướp 15 phút.

Dầu nóng, đặt mặt da cá xuống chiên vàng, lật mặt tiếp tục chiên đến khi hai mặt vàng đều.

Cho hành gừng tỏi vào, thêm 1 muỗng xì dầu + chút nước, kho khoảng 3 phút, rắc hành lá lên là hoàn thành!

Chúc các bạn ngon miệng và thành công với món ăn của mình!