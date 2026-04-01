Bảo Thy da trắng mịn trẻ mãi không già: Thường xuyên uống 1 loại nước chống nắng, thải mỡ, mùa hè xứng đáng dùng đều

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi làn da trắng mịn, gần như không tỳ vết. Giữa vô vàn bí quyết làm đẹp, điều khiến nhiều người chú ý chính là làn da trắng sáng, căng mịn theo năm tháng, yếu tố giúp Bảo Thy luôn trông trẻ hơn tuổi thật. Không chỉ dựa vào mỹ phẩm, cô còn duy trì một thói quen đơn giản mỗi ngày: uống nước ép cần tây, loại thức uống được ví như "kem chống nắng tự nhiên".

Theo chia sẻ, Bảo Thy duy trì thói quen uống nước ép cần tây đều đặn, đặc biệt trong giai đoạn sau sinh. Đây cũng là thời điểm làn da phụ nữ dễ xuống cấp do thay đổi nội tiết. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện với làn da trắng hồng, vóc dáng săn chắc, khiến nhiều người tò mò về công dụng thực sự của loại nước ép này.

Xét dưới góc độ khoa học, cần tây là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid như apigenin và luteolin. Theo dữ liệu từ USDA, cần tây còn chứa vitamin C, vitamin A và một lượng nhỏ beta-carotene, những dưỡng chất có vai trò bảo vệ da trước tác động của tia UV.

Các nghiên cứu được tổng hợp trên Healthline cho thấy, chất chống oxy hóa trong cần tây giúp trung hòa gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa và sạm da. Khi cơ thể được bổ sung đều đặn, làn da sẽ giảm nguy cơ tổn thương do ánh nắng, từ đó duy trì độ sáng và độ đàn hồi tốt hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ "chống nắng từ bên trong", nước ép cần tây còn có tác dụng hỗ trợ giữ dáng. Cần tây chứa lượng nước cao, ít calo nhưng giàu chất xơ hòa tan. Theo WebMD, nhóm thực phẩm này giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Đồng thời, các hợp chất tự nhiên trong cần tây còn có khả năng hỗ trợ giảm viêm, cải thiện tiêu hóa – yếu tố gián tiếp giúp làn da sáng khỏe hơn.

Vào mùa hè, khi cơ thể dễ mất nước và làn da dễ bị tác động bởi nắng nóng, việc uống nước ép cần tây đều đặn có thể giúp bổ sung nước, hỗ trợ làm dịu da từ bên trong. Đây cũng là lý do nhiều người gọi loại nước này là "kem chống nắng tự nhiên", dù không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng bôi ngoài.

Uống nước ép cần tây sao cho đúng để không gây hại sức khỏe?

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước ép cần tây không phải "thần dược" và cần được sử dụng đúng cách. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, việc lạm dụng có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn.

Thứ nhất, cần tây có chứa natri tự nhiên. Nếu uống quá nhiều, đặc biệt là với người có vấn đề về huyết áp hoặc thận, có thể gây mất cân bằng điện giải. Vì vậy, mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 200–300 ml nước ép cần tây là hợp lý.

Thứ hai, cần tây có thể gây nhạy cảm ánh sáng ở một số người do chứa hợp chất psoralen. Điều này khiến da dễ bắt nắng hơn nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà không bảo vệ. Do đó, dù uống nước ép cần tây, bạn vẫn cần sử dụng kem chống nắng và che chắn đầy đủ khi ra ngoài.

Thứ ba, không nên uống nước ép cần tây khi bụng đói nếu bạn có dạ dày nhạy cảm. Tính mát của loại rau này có thể gây khó chịu nhẹ như cồn cào hoặc đầy bụng. Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Cuối cùng, để tối ưu hiệu quả, nên kết hợp cần tây với các nguyên liệu khác như táo, dưa chuột hoặc chanh để dễ uống hơn và tăng giá trị dinh dưỡng. Quan trọng hơn, nước ép chỉ là một phần trong chế độ sống lành mạnh, không thể thay thế hoàn toàn việc chăm sóc da từ bên ngoài.

(Ảnh: FB)