Đang trên đường rời bệnh viện sau kết luận "chết não", người phụ nữ bất ngờ sống lại sau cú xóc vì ổ gà

Người phụ nữ "chết não" bất ngờ sống lại

Câu chuyện hy hữu của người phụ nữ xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông nước này. Theo India Today và Hindustan Times, nhân vật chính là bà Vinita Shukla, khoảng 50 tuổi, làm việc tại tòa án quận Pilibhit.

Trước đó, bà Vinita bất ngờ bị ốm nặng tại nhà. Khi tình trạng chuyển xấu, chồng bà là ông Kuldeep Kumar Shukla vội đưa vợ đến một bệnh viện công địa phương. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng nên chuyển bà lên Bareilly để điều trị chuyên sâu hơn.

Ở một bệnh viện tư tại Bareilly, bà Vinita được đặt máy thở. Theo lời gia đình được truyền thông Ấn Độ dẫn lại, sau quá trình điều trị, các bác sĩ thông báo tình trạng của bà rất nguy kịch, gần như không còn hy vọng. Gia đình cho biết họ được nghe kết luận rằng bà đã "chết não" và được khuyên đưa bệnh nhân về nhà.

Đó là khoảnh khắc khiến cả gia đình rơi vào tuyệt vọng. Ông Kuldeep sau đó thông báo cho người thân ở Pilibhit. Ở nhà, mẹ chồng, con trai, con dâu và con gái của bà Vinita đã bắt đầu chuẩn bị tang lễ.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ xảy ra trên đường xe cứu thương chở bà Vinita từ Bareilly trở về Pilibhit. Khi đi qua khu vực gần Hafizganj, chiếc xe được cho là đi vào một ổ gà hoặc đoạn đường gồ ghề, tạo ra cú xóc mạnh khiến những người trên xe giật mình.

Chỉ ít phút sau cú xóc ấy, gia đình kinh ngạc nhận thấy bà Vinita có dấu hiệu cử động. Từ tâm thế đưa người thân về nhà để lo hậu sự, ông Kuldeep lập tức yêu cầu chuyển vợ đến một bệnh viện tư ở Pilibhit để kiểm tra.

Từ người được đưa về lo hậu sự đến ca bệnh hồi phục khó tin

Theo lời gia đình, ban đầu bệnh viện ở Pilibhit còn lưỡng lự trong việc tiếp nhận bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khi người nhà kiên quyết đề nghị, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và điều trị cho bà Vinita.

Tại đây, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Rakesh Singh tham gia điều trị cho bệnh nhân. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng cú xóc trên đường đã tạo nên một "phép màu", bác sĩ cho rằng tình trạng của bà Vinita có thể liên quan đến độc tố thần kinh, trong đó có khả năng do rắn hoặc côn trùng độc cắn.

Dựa trên hướng chẩn đoán này, ê-kíp y tế đã sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn cùng các phương pháp điều trị hỗ trợ cần thiết khác. Sau khoảng 24 giờ, tình trạng của bà Vinita bắt đầu có tín hiệu cải thiện. Bà dần có phản ứng, sau đó tiếp tục được theo dõi và hội chẩn chuyên khoa thần kinh.

Theo The Tribune, sau gần 13 ngày điều trị , bà Vinita hồi phục đáng kể và có thể trở về nhà. Từ một người từng được gia đình chuẩn bị tang lễ, bà dần trở lại cuộc sống bình thường. Với người thân của bà, diễn biến này không khác gì một phép màu xảy ra vào đúng thời khắc tuyệt vọng nhất.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận lớn trong giới chuyên môn, đặc biệt xoay quanh việc sử dụng cụm từ "chết não".

Bác sĩ giải thích về trường hợp kỳ lạ

Sau khi vụ việc gây xôn xao, một số bác sĩ thần kinh tại Ấn Độ đã lên tiếng giải thích. Theo NDTV, về mặt y học, chết não là tình trạng mất hoàn toàn và không thể đảo ngược chức năng của não và thân não. Khi một bệnh nhân được xác định chết não đúng quy trình, khả năng tự hồi phục gần như không xảy ra.

Vì vậy, nếu một người sau đó có thể cử động, tự thở hoặc hồi phục ý thức, khả năng cao bệnh nhân chưa thực sự chết não theo nghĩa y khoa nghiêm ngặt. Trường hợp này có thể là hôn mê sâu, suy giảm phản xạ nghiêm trọng hoặc trạng thái giống chết não do tác động của độc tố thần kinh.

Một số loại độc tố có thể khiến người bệnh liệt cơ, suy hô hấp, giảm hoặc mất phản xạ, khiến tình trạng bên ngoài trông cực kỳ nguy kịch. Nếu không được đánh giá đầy đủ, người bệnh có thể bị tiên lượng là không còn khả năng hồi phục.

Trong trường hợp của bà Vinita, cú xóc trên xe cứu thương có thể là khoảnh khắc khiến gia đình phát hiện bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu sống, chứ không hẳn là nguyên nhân trực tiếp khiến một người "chết não sống lại" như cách câu chuyện được lan truyền.

Dù vậy, vụ việc vẫn khiến nhiều người không khỏi xúc động. Với gia đình bà Vinita, đó là khoảnh khắc kéo người thân trở về từ ranh giới sinh tử. Còn với giới y khoa, đây là lời nhắc quan trọng về sự thận trọng trong chẩn đoán, đặc biệt với những ca bệnh nặng có biểu hiện giống chết não.

Một kết luận vội vàng có thể khiến cơ hội sống của bệnh nhân bị bỏ lỡ. Nhưng chỉ cần còn dấu hiệu dù rất nhỏ, việc tiếp tục đánh giá, hội chẩn và điều trị đúng hướng đôi khi có thể tạo ra một kết quả mà ngay cả người trong cuộc cũng không dám tin.

Theo TOI, IN, NDTV