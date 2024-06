Đằng sau ứng dụng mua sắm BIDU - nền tảng kinh doanh mới của hàng trăm thương hiệu thời trang Việt

Được phát triển là một sân chơi uy tín mới cho các thương hiệu tiếp cận khách hàng mới và cải thiện trải nghiệm mua sắm, BIDU tạo hiệu ứng đặc biệt khi kết hợp với Style Republik giới thiệu tính năng See Now Buy Now trên sàn diễn runway và mở bán độc quyền các bộ sưu tập mới trên ứng dụng điện tử BIDU.

Sau sự kết hợp thành công cùng SR Celebrating Local Pride với 6 nhãn hàng tham gia hợp tác, BIDU tiếp tục nâng số lượng thương hiệu độc quyền mở bán sớm trên ứng dụng này lên 11 tại SR Celebrating Local Pride mùa 7 ngày 25/5 vừa qua. Ứng dụng cho biết các thương hiệu hợp tác đồng loạt thông báo bán hết sản phẩm không lâu sau khi ra mắt bộ sưu tập của mình tại hai sàn diễn ngày 11/11 và 25/5.

Vậy đằng sau sự phát triển đáng chú ý đó là gì?

BIDU xuất hiện vào thời điểm việc mua sắm các sản phẩm thời trang trên các sàn thương mại điện tử truyền thống có dấu hiệu bão hoà. Khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm chất lượng và bền vững, việc mua sắm trên các nên tảng điện tử thông thường còn không còn trở thành thói quen phổ biến như những năm về trước mặc dù sức hút của bán hàng trực tuyến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, việc mua sắm trực tuyến trên các kênh truyền thống tạo ra tâm lý e ngại mua hàng khi những yếu tố như chất lượng, kích cỡ và mẫu mã không được đảm bảo.

Khác với các ứng dụng thương mại điện tử truyền thống như Lazada hay Shopee, BIDU tập trung phát triển hệ thống các thương hiệu nội địa chuyên về thời trang và làm đẹp, giúp khách hàng mua sắm và cập nhật xu hướng chỉ trong một ứng dụng.

Ông San Lee - Giám đốc phát triển kinh doanh, cho biết : "BIDU hướng người dùng đến việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với vóc dáng, sở thích, công việc của mình. Khuyến khích người mua có thể mặc đẹp hơn nhưng vẫn có thể giữ được cái tôi cá nhân của mỗi người, bên cạnh đó việc tuyển chọn các nhà bán một cách gắt gao có thể cho phép người dùng trên nền tảng của chúng tôi mua sắm được những sản phẩm có chất lượng tốt, tính ứng dụng cao hơn, và có thời gian sử dụng lâu hơn nhằm giảm thiểu sự dư thừa và rác thải từ thời trang ra môi trường".

Khẳng định hoàn tiền lên đến 200% khi khách hàng không hài lòng với sản phẩm, tuy nhiên với hàng trăm ngàn đơn hàng, tỉ lệ hoàn trả và khiếu nại của BIDU gần như bằng 0% kể từ khi ra mắt, đại diện BIDU chia sẻ.

"Chỉ có những nhà bán cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ mới có thể được cấp phép bán hàng trên BIDU, chúng tôi cũng có những quy ước nghiêm ngặt về việc đảm bảo các nhà bán phải cung cấp được trải nghiệm tốt cho các khách hàng mua sắm trên BIDU," đại diện chia sẻ.

Bên cạnh mục tiêu thay đổi thói quen mua sắm, BIDU cũng xây dựng thương hiệu như một đòn bẫy cho các nhãn hàng thời trang Việt Nam phát triển kinh doanh. Ứng dụng mong muốn có thể trở thành cầu nối giữa thương hiệu và các nhà cung ứng, giúp các thương hiệu tìm ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Để tạo ra một nguồn doanh thu mới ngoài các kênh truyền thống, BIDU giới thiệu tính năng độc quyền mở bán sớm các bộ sưu tập trên ứng dụng và đem See Now Buy Now tới SR Celebrating Local Pride, giúp các nhãn hàng bán các sản phẩm mới của mình ngay tại sàn diễn. Ngoài việc tăng doanh thu, tính năng này giúp các nhãn hàng kết nối với khách hàng hiện tại của mình một cách mới mẻ, từ đó thắt chặt hơn mối quan hệ với tệp khách hàng đang có của mình.

Thêm vào đó, hiệu ứng truyền thông nhờ sự xuất hiện của các người mẫu có tên tuổi từ YG Kplus hay Dahan Phương Oanh cũng góp phần tăng độ nhận diện cho các nhãn hàng tham dự.

Để đẩy mạnh quan hệ đối tác, BIDU hỗ trợ các hoạt động truyền thông của nhãn hàng từ đem câu chuyện thương hiệu tới Brandcast 639, giới thiệu các bộ sưu tập kết hợp của nhiều thương hiệu khác nhau, đến cung cấp studio riêng phục vụ nâng cấp hình ảnh.

Sau hơn hai năm ra mắt tại Việt Nam, ứng dụng BIDU có hơn 250 thương hiệu nội địa và hơn 30 nhà bán Hàn Quốc bán sản phẩm trên nền tảng này. Sức thuyết phục của ứng dụng còn được minh chứng khi cả những thương hiệu gạo cội trong lĩnh vực kinh doanh TMDT như Dottie, DVRK, Huong boutique, Ther Gab đến các thương hiệu trước đây vẫn không quá mặn mà với lĩnh vực này như The Soul, Esther hay De Juniel đều có mặt trên ứng dụng này

Dottie, dù đã có chỗ đứng đứng vững chắc trong trong thị trường thời trang nội địa, vẫn lựa chọn kết hợp với BIDU ra mắt sản phẩm trên nền tảng và sàn diễn thời trang nhằm thu hút số lượng khách hàng trẻ, những người đang dần chuyển thói quen mua sắp trực tiếp tại cửa hàng qua đặt hàng online.

"Dottie luôn mong muốn đem đến cho khách hàng của mình nhiều trải nghiệm mua sắm và đó là lý do vì sao trong lần này Dottie chọn đồng hành với BIDU," Ngọc Anh, Brand Manager của Dottie, cho biết.

Chương trình SR Celebrating Local Pride mùa 7 kết hợp với BIDU với chủ đề "The Movement of Fashion" khép lại ngày 25/5 vừa qua với sự tham gia của 11 thương hiệu tham gia tính năng See Now Buy Now. Các bộ sưu tập của mình. Các sản phẩm trong bộ sưu tập đang được mở bán độc quyền trên ứng dụng BIDU.

Về BIDU

BIDU, ứng dụng mua sắm thời trang và mỹ phẩm trực tuyến, mang đến những cập nhật về xu hướng thời trang mới nhất từ Local Brand Việt Nam và nhà bán Hàn Quốc. BIDU mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến hoàn hảo cùng với những sản phẩm chất lượng cao cho người dùng.

Về Style-Republik

Ra đời từ năm 2016, trong suốt nhiều năm liền, Style-Republik luôn đem đến hàng loạt chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển của thời trang Việt như: SR Fashion Award - nơi tôn vinh cống hiến của những cá nhân và tập thể ưu tú; SR Fashion Business Talk – Hội thảo theo từng chủ đề dành cho giới kinh doanh thời trang. Đặc biệt, phải kể đến chuỗi sự kiện tôn vinh giá trị thời trang Việt với các show diễn SR Celebrating Local Pride nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới mộ điệu.