Đằng sau bức ảnh toàn chữ kỳ dị này là câu chuyện khiến cư dân mạng Việt đồng cảm: Ước cha mẹ tinh tế lên một chút!

Từ một trang sổ cũ, câu chuyện bất ngờ gợi lại vấn đề không nhỏ trong cách cha mẹ đối xử với đời sống riêng tư của con.

Một trang sổ chi chít những ký tự ngoằn ngoèo, thoạt nhìn chẳng khác nào bản thảo của một nền văn minh xa lạ. Không có chữ cái quen thuộc, không thể đọc xuôi hay đoán nghĩa, những dòng chữ ấy khiến nhiều người tò mò về thứ ngôn ngữ bí ẩn mà chủ nhân cuốn sổ đã tạo ra. Thế nhưng, đằng sau hệ ký tự đặc biệt này lại là một câu chuyện tuổi thơ khiến không ít người đọc chạnh lòng: một đứa trẻ đã phải tự nghĩ ra cách viết riêng chỉ để giữ bí mật cho cuốn nhật ký của mình.

Theo chia sẻ, mọi chuyện bắt nguồn từ việc chủ nhân bài đăng từng bị phụ huynh đọc trộm nhật ký khi còn nhỏ. Với một đứa trẻ đang có những suy nghĩ, cảm xúc và bí mật riêng, việc cuốn sổ ghi chép cá nhân bị người khác tự ý mở ra có lẽ là điều không dễ chịu. Thay vì từ bỏ thói quen viết nhật ký, người này quyết định tìm một cách khác: tự sáng tạo bảng chữ cái riêng, trong đó mỗi ký tự tương ứng với một chữ cái ABC thông thường.

Hình ảnh gây chú ý (Ảnh: avocajoe)

Nhờ vậy, những điều muốn ghi lại vẫn có thể được viết ra, nhưng người khác sẽ khó lòng đọc hiểu nếu không biết quy tắc giải mã. Chủ nhân bài đăng còn tiết lộ hệ chữ này được viết từ phải sang trái, lấy cảm hứng từ bộ chữ Abjad và có những quy tắc chính tả riêng tương đối bài bản. Động lực sáng tạo khi ấy cũng rất trẻ con: càng khó đọc thì càng tốt, miễn sao không ai có thể dễ dàng hiểu được nội dung.

Nhiều năm trôi qua, khi nhìn lại trang sổ cũ, người viết vẫn có thể nhận ra và đọc được từng ký tự do chính mình tạo ra. Một phát minh nho nhỏ của tuổi thơ, tưởng chỉ để đối phó với tình huống trước mắt, hóa ra lại trở thành kỷ niệm khó quên.

Mong cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm vì từng trải qua cảm giác tương tự. Có người kể mình phải viết nhật ký bằng tiếng Anh, người khác chọn cách viết ngược chữ hoặc dùng những ký hiệu riêng để tránh bị người nhà đọc được.

Một người dùng khác nhắc lại trải nghiệm không mấy vui vẻ: "Viết xong bị lục đọc, xong bị ăn đòn". Những lời kể ngắn gọn nhưng cho thấy đây không phải trải nghiệm cá biệt. Với một số người, cuốn nhật ký từng là nơi duy nhất để ghi lại những điều khó nói thành lời, nhưng cũng chính nơi ấy lại không được bảo vệ như một khoảng riêng tư.

Từ một trang sổ cũ, câu chuyện bất ngờ gợi lại vấn đề không nhỏ trong cách cha mẹ đối xử với đời sống riêng tư của con. Khi còn bé, trẻ cũng có những suy nghĩ chưa muốn chia sẻ, những cảm xúc chưa biết diễn đạt thế nào và những câu chuyện chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Nhật ký đôi khi chính là nơi trẻ tập gọi tên cảm xúc, tự trò chuyện với bản thân và lưu giữ những điều tưởng nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa trong thế giới của chúng.

Cha mẹ có thể lo lắng con đang che giấu điều gì, muốn biết con nghĩ gì, đang gặp chuyện gì ở trường lớp hay có những mối quan hệ ra sao. Tuy nhiên, việc tự ý đọc nhật ký không phải lúc nào cũng giúp người lớn hiểu con hơn. Ngược lại, nếu trẻ nhận ra những dòng tâm sự của mình có thể bị xem trộm, các em dễ chọn cách im lặng, che giấu hoặc tìm những phương thức phức tạp hơn để bảo vệ bí mật.

Tôn trọng quyền riêng tư không có nghĩa là cha mẹ mặc kệ con hay từ bỏ trách nhiệm quan tâm, bảo vệ. Điều quan trọng là xây dựng đủ sự tin tưởng để trẻ có thể chủ động tìm đến người lớn khi cần giúp đỡ, thay vì luôn cảm thấy mình phải đề phòng ngay trong chính ngôi nhà của mình.