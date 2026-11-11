Bất ngờ cựu TGĐ Vietcombank, TGĐ VPBank, FPT Telecom và loạt founder đình đám cùng học tại ngôi trường được ví như "Harvard Việt Nam"

Đại học Ngoại thương là nơi đào tạo nhiều thế hệ nhân sự cho nền kinh tế Việt Nam. Trong số những người từng theo học tại ngôi trường này có các lãnh đạo ngân hàng, doanh nhân và nhà sáng lập doanh nghiệp nổi bật.

Trường Đại học Ngoại thương là một trong những trường đại học danh tiếng, chuyên đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng. Ngôi trường được mệnh danh là "Harvard Việt Nam" hay "Harvard Chùa Láng".

Không ít cựu sinh viên Ngoại thương từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính, ngân hàng và các tập đoàn lớn. Một số người khác lựa chọn con đường khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và kết nối nhân lực.

Ông Vũ Viết Ngoạn - Cựu Tổng Giám đốc Vietcombank, cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Vũ Viết Ngoạn là một trong những cựu sinh viên tiêu biểu của Đại học Ngoại thương.

Sau khi tốt nghiệp đại học vào đầu thập niên 1990, ông tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Bocconi (Italy). Trở về nước, ông công tác tại Vietcombank, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc Sở Giao dịch, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc từ năm 2000.

Sau 7 năm điều hành Vietcombank, ông chuyển sang công tác tại Quốc hội với vai trò Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Đến tháng 7/2017, ông được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank

Một gương mặt khác gắn với ngành ngân hàng là ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, ông tiếp tục học tập và đào tạo chuyên sâu về quản trị kinh doanh ở nước ngoài. Trước khi chuyển sang lĩnh vực ngân hàng, ông có nhiều năm công tác trong ngành hàng không, từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Năm 1999, ông Nguyễn Đức Vinh gia nhập Techcombank với vị trí Phó Tổng Giám đốc. Một năm sau, ông trở thành Tổng Giám đốc ngân hàng này. Từ năm 2009 đến 2012, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Techcombank.

Tháng 7/2012, ông chuyển sang VPBank và đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Ông cũng là một trong những nhân sự gắn bó lâu năm với quá trình phát triển của ngân hàng này.

Bà Lê Thị Thu Thủy - cựu Phó Chủ tịch Vingroup

Ở lĩnh vực doanh nghiệp, bà Lê Thị Thu Thủy là một cựu sinh viên Ngoại thương từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Vingroup và VinFast.

Bà tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Ngoại thương, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế Nhật Bản và chứng chỉ CFA. Trước khi về nước, bà từng làm việc tại Lehman Brothers, đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch ngân hàng đầu tư, phụ trách các thị trường Nhật Bản, Thái Lan và Singapore.

Tháng 11/2008, bà gia nhập Vingroup với vai trò Giám đốc tài chính. Sau đó, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tập đoàn.

Khi Vingroup bước chân vào lĩnh vực sản xuất ô tô, bà Thủy tiếp tục tham gia điều hành VinFast, từng giữ chức Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu. Tháng 1/2024, bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT VinFast, trước khi rời vị trí này vào tháng 5/2026.

Trong quá trình hoạt động, bà từng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) bình chọn vào danh sách 199 Lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2013.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc FPT Telecom

Một cựu sinh viên khác của Ngoại thương có nhiều năm gắn bó với ngành viễn thông là ông Nguyễn Hoàng Linh, hiện giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Ông tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2000. Trước khi gia nhập FPT, ông có thời gian làm việc tại Công ty kiểm toán PwC Việt Nam.

Tháng 1/2008, ông gia nhập FPT Telecom. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc FPT Telecom chi nhánh TP.HCM, Giám đốc Tài chính và Phó Tổng Giám đốc công ty. Tháng 4/2023, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc FPT Telecom.

Phạm Chí Nhu - CEO Coolmate

Không chỉ có những lãnh đạo doanh nghiệp lớn, Đại học Ngoại thương còn có nhiều cựu sinh viên lựa chọn con đường khởi nghiệp và tạo dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, kết nối nhân lực.

Nổi bật là Phạm Chí Nhu, nhà sáng lập kiêm CEO thương hiệu thời trang Coolmate. Tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, ông Nhu từng làm việc tại Deloitte Việt Nam trước khi khởi nghiệp vào năm 2019.

Sau vài năm phát triển, Coolmate trở thành một trong những thương hiệu thời trang nội địa đáng chú ý. Năm 2025, doanh nghiệp bán ra hơn 5,7 triệu sản phẩm, phục vụ 1,2 triệu khách hàng, với doanh thu ước tính khoảng 850 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, Coolmate hoàn tất vòng gọi vốn Series C do Vertex Growth Fund dẫn dắt, cùng sự tham gia của các quỹ đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nhà đầu tư hiện hữu.

Một cái tên đáng chú ý khác là Thanh Nguyễn. Bà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2000, từng làm việc tại Unilever Việt Nam và Unilever khu vực châu Á.

Sau thời gian làm việc tại nước ngoài, bà trở về Việt Nam và khởi nghiệp với Caravat.com, nền tảng kết nối nghề nghiệp dành cho giới quản lý và chuyên gia. Tháng 3/2011, bà tiếp tục sáng lập Anphabe, đảm nhiệm vai trò CEO. Hiện doanh nghiệp đang sở hữu và vận hành cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý lớn nhất Việt Nam Anphabe.com với hơn 550,000 thành viên.

Ngoài ra, năm 2020, Forbes Vietnam công bố danh sách 30 Under 30, vinh danh 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật tại Việt Nam. Trong danh sách này có 3 cựu sinh viên Ngoại thương, gồm bà Nguyễn Thị Thu Hà, khi đó là CEO MindX Education; ông Nguyễn Tuấn Cường, đồng sáng lập Amanotes; và ông Đặng Hồng Thái, điều hành doanh nghiệp xã hội Ybox.vn.