Đang nóng hình ảnh 1 sao nữ hạng A và bạn trai cầu thủ cãi vã trước quán cafe, dân tình hóng vội vì câu "em thấy nhỏ đó phiền"

Ngày 14/5, tờ Page Six đưa tin mối quan hệ giữa Cardi B và cầu thủ bóng bầu dục Stefon Diggs đang gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Cặp đôi vừa bị bắt gặp cãi vã ỏm tỏi bên ngoài 1 quán cafe kiêm phòng gym tại Burtonsville, Maryland (Mỹ). Trong đoạn video được TMZ ghi lại, nữ rapper sinh năm 1992 tỏ ra khó chịu, kích động và lớn tiếng chỉ trích Stefon Diggs. Đối mặt với sự giận dữ của Cardi B, cầu thủ 32 tuổi trông rất bình tĩnh. Anh đứng dựa người vào xe, khoanh tay trước ngực và lắng nghe Cardi B.

Theo cánh săn ảnh, cuộc tranh cãi của cặp đôi diễn ra trong 10 phút. Một trong những câu to tiếng của Cardi B nói với Stefon Diggs mà paparazzi nghe được là "Em thấy con nhỏ đó đúng phiền". Để tránh mọi chuyện thêm căng thẳng, 1 người bạn thân của cặp đôi đã xoa dịu tình tình, đặt tay lên vai trấn an nữ rapper đình đám.

Cardi B và bạn trai cầu thủ bóng bầu dục Stefon Diggs cự lộn giữa phố. Nguồn: X.



Trên MXH, nguyên nhân cự cãi ầm ĩ trên phố của Cardi B và Stefon Diggs gây bàn tán xôn xao. Với câu nói "Em thấy con nhỏ đó đúng phiền" của Cardi B, không ít người suy đoán mối quan hệ của cặp đôi này gặp trục trặc vì người thứ 3. Đáng nói là Cardi B và Stefon Diggs mới tái hợp ngày 10/3. Stefon Diggs đã được trông thấy ôm eo và hôn má Cardi B đầy tình cảm khi cả hai tham dự sự kiện chăm sóc sức khỏe do quỹ Diggs Deep Foundation của nam cầu thủ NFL tổ chức. Theo nguồn tin của Page Six, Cardi B đang cho cầu thủ bóng bầu dục cơ hội thứ hai để chứng minh tình yêu của anh với mẹ con cô. Họ công khai hẹn hò vào năm ngoái, đón con trai chung chào đời vào tháng 11/2025. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm nay, cả hai đã chia tay vì Cardi B mất niềm tin vào Stefon Diggs.

Trước việc công chúng bàn luận sôi nổi về nguyên nhân cãi nhau với Stefon Diggs chỉ sau 3 ngày hàn gắn, Cardi B lên tiếng cho biết cô bực tức, mắng người yêu sa sả đơn giản chỉ vì đói bụng chứ không phải lý do tiêu cực nào khác như suy đoán của công chúng. "Đôi khi tôi quên mất mình là người nổi tiếng… Nhưng mà trời ơi, bộ mọi người chưa từng cãi nhau với cha của con mình lúc đang đói à?", Cardi B hóm hỉnh viết trên trang cá nhân.

Cardi B và Stefon Diggs vừa tái hợp vào ngày 10/3 (giờ Mỹ) sau khoảng thời gian rạn nứt. Sau khi vụ cãi nhau nổ ra, nữ rapper cho biết cô mắng người yêu vì lúc đó cọc tính do đói bụng. Ảnh: Page Six.

Cardi B có tên thật là Belcalis Marlenis Almánzar, sinh năm 1992. Cô là nữ rapper nổi tiếng hàng đầu thế giới hiện nay. Cardi B vào showbiz từ năm 2015. Hai năm sau, tên tuổi cô bứt phá nhanh chóng với bản hit Bodak Yellow (2017). Ca khúc này cũng đưa Cardi B trở thành nữ rapper solo đầu tiên trong gần 20 năm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, album đầu tay Invasion of Privacy (2018) giúp cô giành giải Grammy cho Album rap xuất sắc nhất. Tuy nhiên, đời tư của Cardi B rất phức tạp và vướng nhiều tranh cãi. Trước khi có con chung với Diggs Deep, Cardi B có 3 con chung với bạn trai cũ rapper - ca sĩ Offset.

Năm 2025, Cardi B gây chú ý khi hầu tòa xét xử cáo buộc hành hung 1 nữ nhân viên. Cuối cùng, tòa tuyên án Cardi B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong vụ việc, cũng như không cần phải bồi thường 24 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng) cho nguyên đơn. Diện mạo và thái độ của nữ rapper trong những phiên tòa gây bão mạng bởi khó ai "cợt nhả" hơn cô. Cardi B hầu tòa mà như đi dự fashion week, mỗi ngày 1 trang phục, 1 kiểu tóc khác nhau. Cô còn đối đáp như bắn rap, gì cũng dám nói, biểu cảm đanh đá cợt nhả hài hước, trở thành meme viral. Từ đó, Cardi B được gọi là "sao nữ tưng tửng nhất showbiz.

Nữ rapper tận dụng luôn sức nóng sự kiện vào album mới AM I THE DRAMA?. Cardi B cũng rất "lắm chiêu" khi làm đủ mọi cách để bán album như bán rong trên tàu điện ngầm, trải bạt ra vỉa hè ngồi bán hay thậm chí làm luôn tour fan meeting chỉ với giá album là 10-15 USD (270.000-400.000 đồng).

Nguồn: Page Six