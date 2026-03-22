Đang ngủ say, cô gái choàng tỉnh thấy cảnh tượng "đáng sợ" ngay trong nhà

Một phụ nữ người Anh đã thoát chết trong gang tấc sau khi bàn chải đánh răng điện của cô phát nổ dù không cắm điện. Phòng tắm bốc cháy và điện bị cắt hoàn toàn, theo Khaosod.



Chia sẻ với truyền thông địa phương Charlotte Bower nói: "Tôi may mắn vẫn còn sống" sau khi chiếc bàn chải đánh răng điện chưa cắm điện của cô phát nổ và gây ra hỏa hoạn trong nhà.

Bàn chải điện phát nổ, cháy nhà tắm, khung kính chống cháy.

Charlotte Bower, 33 tuổi, đến từ Manchester, đã sử dụng bàn chải đánh răng điện từ tháng 5/2025. Sử dụng chiếc bàn chải này trong 8 tháng qua, cô ấy chưa từng gặp bất kỳ vấn đề gì, cho đến một buổi sáng tháng 2/2026, cô mở cửa phòng tắm và phát hiện bàn chải đánh răng điện của mình đã phát nổ trong đêm, gây ra hỏa hoạn.

Chiếc bàn chải đánh răng điện được cất trong một chiếc cốc phía trên bồn rửa, tránh xa nước, và không được cắm sạc khi sự việc xảy ra, khiến Charlotte bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngọn lửa từ vụ nổ ngay lập tức làm mất điện toàn bộ ngôi nhà.

Rát may mắn thay, khung gương bằng thép không gỉ trong phòng tắm đã ngăn không cho lửa lan rộng hơn. Charlotte nói: "Nếu không nhờ khung gương đó, cả ngôi nhà có thể đã bị thiêu rụi và tôi đã chết".

Ngọn lửa cũng phá hủy hoàn toàn quạt thông gió trong phòng tắm, nhưng may mắn là nó không hoạt động vào thời điểm đó. Khói đen bao trùm phòng tắm với mùi khét nồng nặc, buộc Charlotte và bạn đời của cô phải sơn lại phòng tắm, tốn 267 USD cho loại sơn đặc biệt có khả năng khử mùi khói.

Sau khi sự việc xảy ra, Charlotte đã khiếu nại với hãng bàn chải để yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa, nhưng công ty chỉ đề nghị 46 USD hoặc một bàn chải đánh răng điện mới.

Thấy hãng bàn chải xử lý quá ít ỏi, Charlotte Bower cho biết, "Đây là một sự sỉ nhục tột cùng. Thà tôi chết còn hơn. Tôi đâu có đòi hàng nghìn USD, chỉ cần số tiền đền bù đủ tiền sơn phòng tắm thôi."

Người phát ngôn của hãng bài chải điện cho rằng: "Chúng tôi hiểu rằng trải nghiệm này chắc hẳn rất gây sốc, và chúng tôi đang xem xét nghiêm túc tất cả các báo cáo về an toàn. Mặc dù nguyên nhân chính xác của vụ cháy chưa được xác định, nhưng bàn chải đánh răng điện không dây khi không cắm điện không đủ công suất để gây ra hỏa hoạn."

Từ khi sự việc xảy ra, Charlotte khẳng định rằng, cô ấy sẽ không bao giờ dùng bàn chải đánh răng điện nữa vì những rủi ro quá lớn, và cảnh báo những người dùng khác nên thận trọng, ngay cả khi nó từng là một thiết bị an toàn.



