Đang làm trong trang trại, người phụ nữ bị hổ dữ vồ tử vong

Một người phụ nữ đã thiệt mạng do bị hổ tấn công ở vùng đệm của Khu bảo tồn động vật hoang dã Koka ở huyện Bhandara, bang Maharashtra, Ấn Độ vào tối thứ Hai.

Con hổ được cho là vẫn ở gần thi thể nạn nhân trong một thời gian dài sau vụ tấn công, khiến người dân địa phương hoảng sợ.

Ảnh minh họa.

Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Nanda Kishor Khandate, cư dân làng Kawlewada. Cô đang làm việc trong một trang trại thì bị con hổ tấn công dẫn đến tử vong.

Người dân phát hiện con hổ đã lập tức báo cho cơ quan lâm nghiệp. Vào thời điểm đội kiểm lâm đến khu vực xảy ra sự việc, bóng tối đã bao trùm và rất đông người dân cũng có mặt ở đó.

Vụ việc đã gây ra tình trạng bất ổn lan rộng. Cảnh sát trưởng Bhandara Nurul Hasan và Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp Rahul Gawai cũng có mặt tại hiện trường.

Con hổ đã bị gây mê và bị bắt vào đêm muộn. Thi thể người phụ nữ xấu số chỉ được tìm thấy sau khi con hổ bị bắt.

Theo The Times of India , đây là trường hợp tử vong thứ hai do bị hổ tấn công ở Khu bảo tồn động vật hoang dã Koka trong vòng một tuần.