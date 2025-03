Đang bế con, người phụ nữ bỗng hét lớn rồi ngã ra đất, người dân chạy tới chứng kiến cảnh ám ảnh

Sáng ngày 4/3, tại thành phố Gyeongsan, tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc), một vụ tai nạn đầy kinh hoàng đã xảy ra, gây chấn động dư luận. Một người phụ nữ trẻ, mẹ của em bé 1 tuổi, bất ngờ gặp tai nạn khi vừa bế con rời khỏi phòng khám tai mũi họng.

Đang bế con đi trên đường, người phụ nữ bỗng hét lớn rồi ngã ra đất

Theo đoạn video do chính nạn nhân đăng tải, khi vừa bế con và bước xuống lòng đường, chân trái của cô đã vô tình giẫm lên một nắp cống bị vỡ. Khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ mất thăng bằng đã hét lớn và ngã ra đất. May mắn tay cô vẫn ôm chặt lấy đứa con mới 1 tuổi.

Theo tìm hiểu, chiếc nắp cống này đã bị nứt từ trước và vừa bị hư hại do một người qua đường ngay trước đó. Nạn nhân không hề biết về tình trạng nguy hiểm nên đã bước tới và bị hụt chân. Kết quả người phụ nữ bị nắp cống rạch một vết dài từ đầu gối đến mắt cá chân, vết thương chảy nhiều máu.

Những người dân xung quanh chạy tới giúp không khỏi ám ảnh trước cảnh tượng này. Người phụ nữ sau đó đã được đưa tới viện trong thời gian ngắn, tại đây cô được bác sĩ chỉ định cầm máu và khâu 24 mũi. Rất may mắn là em bé 1 tuổi trong tay cô không bị thương.

Hậu quả khiến người mẹ trẻ phải phẫu thuật khâu 24 mũi do vết rách sâu kéo từ đầu gối xuống. Ảnh; Internet.

Những biện pháp muộn màng

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Hàn Quốc. Vụ tai nạn này không chỉ để lại nỗi đau thể xác mà còn là sự phẫn nộ trong lòng người mẹ trẻ. Người phụ nữ bày tỏ sự bức xúc khi chính quyền thành phố Gyeongsan từ chối chi trả chi phí y tế, đẩy trách nhiệm sang cơ chế bồi thường quốc gia. "Nếu tôi dùng bảo hiểm tư nhân để thanh toán, tôi sẽ không thể đòi lại chi phí y tế. Điều này thật vô lý!" – cô chia sẻ trên mạng xã hội. Người mẹ này cũng không giấu được sự tức giận trước sự chậm trễ trong công tác bảo trì của thành phố: "Họ thay nắp cống bằng sắt chỉ 3 giờ sau vụ tai nạn. Vậy tại sao không hành động sớm hơn để bảo vệ người dân?"

Theo thông tin từ đài MBC, nắp cống này đã được lắp đặt từ những năm 1990 và không nằm trong phạm vi bảo hiểm của thành phố Gyeongsan. Điều đó đồng nghĩa với việc người phụ nữ buộc phải tự mình khởi kiện để đòi bồi thường. Dù vậy, 12 ngày sau vụ việc, chính quyền thành phố đã gửi lời xin lỗi đến cô và cho biết họ đang xem xét mua bảo hiểm liên quan, đồng thời lên kế hoạch thay thế toàn bộ nắp cống trong khu vực bằng loại sắt chắc chắn hơn.

Không kịp nhận ra nguy hiểm dưới chân, người mẹ trẻ đã bước hụt và gặp tai nạn, rất may mắn em bé không bị thương.

Tuy nhiên, lời xin lỗi và những động thái khắc phục muộn màng không thể xóa tan nỗi ám ảnh của người phụ nữ cũng như sự lo ngại của người dân Hàn Quốc. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp tại Gyeongsan, từ đây cũng đặt ra câu hỏi lớn: Liệu phải chờ thêm bao nhiêu nạn nhân nữa, chính quyền mới thực sự giải quyết những mối nguy tiềm ẩn đang rình rập người dân mỗi ngày?, một người để lại bình luận dưới bài viết của người mẹ trẻ gặp tai nạn.