CEO Samsung qua đời vì lên cơn đau tim ngay sau khi tham dự đám cưới con gái

Han Jong-hee, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Samsung Electronics, đã qua đời vì một cơn ngừng tim. Theo Korea Times, ông được cho là đã lên cơn đau tim và ngã quỵ vào ngày 22/3 khi đang nghỉ ngơi sau khi tham dự tiệc cưới của con gái ông.

CEO Samsung sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, nơi ông qua đời vào sáng sớm thứ Ba (25/3).

Được biết, CEO Han có 1 con trai và 2 con gái.

Han Jong-hee, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Samsung Electronics

Ông Han lãnh đạo bộ phận Trải nghiệm thiết bị (DX)—một trong hai đơn vị kinh doanh chính của công ty - và đóng vai trò chủ chốt trong việc giám sát hoạt động kinh doanh Thiết bị kỹ thuật số (DA). Sinh năm 1962, ông lấy bằng kỹ sư điện tử tại Đại học Inha và gia nhập Samsung vào năm 1988 với tư cách là thành viên của nhóm phát triển TV. Trong suốt 37 năm công tác, ông được coi là một nhân vật chủ chốt trong ngành truyền hình.

Vào tháng 11 năm 2017, Han được bổ nhiệm làm giám đốc Kinh doanh Màn hình hiển thị, nơi ông được ghi nhận là người giúp Samsung duy trì vị thế là nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới trong 15 năm liên tiếp. Để ghi nhận những đóng góp của ông, ông được thăng chức lên phó chủ tịch và giám đốc điều hành vào năm 2021, nắm quyền điều hành bộ phận SET, kết hợp các bộ phận CNTT & Di động (IM) và Điện tử tiêu dùng (CE).

Tại cuộc họp thường niên lần thứ 56 của công ty vào ngày 19 tháng 3, Han đã phác thảo tầm nhìn của mình về tương lai của Samsung. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ đặt nền tảng cho một bước tiến mới trong các doanh nghiệp hiện tại của mình với vị thế dẫn đầu về công nghệ siêu khoảng cách" và "tiếp tục theo đuổi những thách thức mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau—bao gồm robot, công nghệ y tế và chất bán dẫn thế hệ tiếp theo—để đảm bảo động lực tăng trưởng trong tương lai được thúc đẩy bởi sự trỗi dậy của AI".

Han đã được lên lịch phát biểu quan trọng tại "Welcome to Bespoke AI", sự kiện thiết bị gia dụng lớn nhất trong năm của Samsung, vào ngày 26 tháng 3. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 3, công ty đã thông báo thay đổi diễn giả, với lý do Han đột nhiên bị ốm. Thay vào đó, bài phát biểu quan trọng sẽ được trình bày bởi các giám đốc điều hành từ bộ phận phát triển của doanh nghiệp DA.

Trong thông báo nội bộ, Samsung Electronics đã chia sẻ tin tức về sự ra đi của ông, nêu rõ: "Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của một người đã cống hiến 37 năm cho công ty chúng tôi". Công ty cho biết thêm: "Ông đã đưa mảng kinh doanh TV toàn cầu lên vị trí số 1 và cống hiến hết mình với tư cách là người đứng đầu bộ phận SET và mảng kinh doanh DA, ngay cả trong bối cảnh điều kiện bên trong và bên ngoài đầy thách thức".

Nguồn: Chosun, Korea Times