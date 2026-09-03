Đang ăn ở nhà hàng, thực khách bất ngờ nghe tiếng nổ lớn: Sau 20 giây, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện

Một buổi tối tại nhà hàng ven biển nổi tiếng ở Bali (Indonesia) bất ngờ biến thành cảnh hỗn loạn sau tiếng nổ lớn khiến nhiều thực khách vội vã tháo chạy.

Thực khách hoảng loạn tháo chạy

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng Chez Gado Gado trên đường Camplung Tanduk, khu vực Seminyak, Bali (Indonesia) vào tối 30/8.

Theo truyền thông Indonesia, thời điểm đó nhà hàng có đông thực khách, trong đó nhiều người là khách du lịch nước ngoài đang dùng bữa. Khoảng 19h30-19h40, một tiếng nổ bất ngờ vang lên từ khu vực bên trong nhà hàng.

Chỉ ít giây sau, lửa bắt đầu xuất hiện rồi nhanh chóng lan lên phần mái. Theo lời một số nhân chứng được 7NEWS Australia dẫn lại, ngọn lửa chỉ mất khoảng 20 giây để bén mạnh vào phần mái của nhà hàng.

Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lửa đỏ rực bao trùm nhà hàng, trong khi khói đen dày đặc bốc lên cao. Phần mái làm từ vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy lan rộng với tốc độ rất nhanh.

Một nhân viên tại cửa hàng gần đó kể với DetikBali rằng anh nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi nhìn thấy mọi người hoảng loạn. Cửa hàng của anh lập tức đóng cửa để nhân viên chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều thực khách trong Chez Gado Gado cũng vội vàng tìm đường thoát ra ngoài. Một số người chạy thẳng về phía bãi biển Seminyak nằm ngay cạnh nhà hàng để tránh ngọn lửa.

Theo Kumparan, khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Có những du khách bị tách khỏi người thân trong lúc tháo chạy nên liên tục gọi tên nhau để tìm kiếm.

7NEWS cho biết một số người ban đầu thậm chí tưởng đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng khác. Khói nhanh chóng trở nên dày đặc khiến sự hoảng loạn gia tăng.

Một người đàn ông có mặt tại hiện trường phát hiện một thực khách sử dụng xe lăn không thể tự di chuyển đủ nhanh. Người này sau đó giúp đưa vị khách ra xa khu vực cháy, khoảng 20-30 m về phía bãi biển.

Một thiếu niên người Australia được cho là ở gần vị trí xảy ra sự cố và phải nhập viện điều trị vì bỏng ở mặt và cánh tay. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết đã biết về trường hợp này và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ lãnh sự nếu cần.

10 xe cứu hỏa được huy động

Theo ông Dewa Ngurah Bhayudewa, người đứng đầu Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ huyện Badung, lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ cháy từ nhân viên an ninh của nhà hàng.

Xe cứu hỏa xuất phát khoảng 19h42 và đến hiện trường vào khoảng 19h50. Tổng cộng 10 xe cứu hỏa từ nhiều trạm được huy động.

Đám cháy bao phủ khu vực có diện tích khoảng 45 x 40 m. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 2 giờ 40 phút để xử lý sự cố và sử dụng khoảng 115.000 lít nước.

Ngoài phần lớn nhà hàng bị thiêu rụi, 4 xe máy cũng được xác nhận bị cháy. Thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 4 tỷ rupiah. Một số tài sản tại khu vực văn phòng phía nam, trị giá khoảng 700 triệu rupiah, được bảo vệ khỏi ngọn lửa.

Sau vụ cháy, hình ảnh tại hiện trường cho thấy Chez Gado Gado gần như chỉ còn phần khung cháy đen.

Đây là một địa điểm khá quen thuộc với du khách tại Seminyak. Theo website chính thức, Chez Gado Gado nằm sát bãi biển và đã hoạt động hơn 30 năm.

Nguyên nhân vẫn đang được điều tra

Thông tin ban đầu từ cảnh sát cho thấy thời điểm trước khi xảy ra cháy, một nhóm thực khách đang tổ chức sinh nhật tại nhà hàng và mang theo bóng bay để trang trí.

Theo cảnh sát Denpasar, sau khi nghe tiếng nổ từ khu vực bàn ăn, nhân viên an ninh chạy tới kiểm tra và phát hiện lửa đã bén vào đồ trang trí cũng như phần mái pergola làm từ cỏ alang-alang.

Nhân viên nhà hàng đã cố gắng sử dụng bình chữa cháy cầm tay để khống chế nhưng không thành công. Vật liệu trên mái dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang những khu vực khác.

Một số nhân chứng cho rằng bóng trang trí ở gần nến có thể liên quan đến thời điểm ngọn lửa xuất hiện. Tuy nhiên, đây chưa phải kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát đã lấy lời khai của nhiều nhân chứng và tiến hành điều tra hiện trường để làm rõ điểm phát cháy cũng như nguyên nhân chính xác.

Vụ việc khiến nhiều thực khách có mặt tối hôm đó trải qua những phút giây kinh hoàng, trong khi một nhà hàng đã tồn tại hơn ba thập kỷ tại khu du lịch nổi tiếng của Bali bị hư hại nghiêm trọng chỉ trong thời gian rất ngắn.

Theo DetikBali, Kumparan, 7NEWS Australia