Dàn xe bọc thép, mô tô hộ tống nguyên thủ quốc gia, kỵ binh... sẽ xuất hiện ở hồ Gươm cuối tuần này

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong 2 ngày 8 và 9/3, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức liên tục, phục vụ người dân và du khách.

Cụ thể, có các khu vực trưng bày thiết bị, khí tài của lực lượng CAND tại dọc đường Hàng Khay, Tràng Tiền và một phần đường Hàng Bài (trong khuôn viên phố đi bộ) với nhiều trang thiết bị tối tân, hiện đại như xe bọc thép, robot, xe chữa cháy…

Ngoài trình diễn võ thuật, khí công, các cán bộ, chiến sĩ CAND còn biểu diễn đội hình mô tô hộ tống nguyên thủ quốc gia, lái xe mô tô hộ tống xếp hình 77 tượng trưng cho 77 năm CBCS CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Nhiều trang thiết bị tối tân sẽ được trình diễn tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Đức Nguyễn/Hà Nội Xịn

Triển lãm công nghệ số, ứng dụng mô hình Immersive Museum hiện đại, mang đến trải nghiệm đa chiều, sống động. Song song với đó là các khu trải nghiệm tương tác kết hợp tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng, chống tội phạm công nghệ cao… giúp người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tội phạm và các hoạt động phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ Lễ hội, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ có những màn biểu diễn sôi động của 650 thành viên của Đoàn Nghệ thuật Trống hội, múa cờ… thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân. Bên cạnh đó, 300 nữ cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng trong CAND duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống cùng với nhiều màn biểu diễn dân ca dân vũ đã được chuẩn bị công phu.

Dự kiến, hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của các đại biểu trong và ngoài lực lượng CAND, khách quốc tế, nữ Công an, cảnh sát các quốc gia và hơn 1.000 hội viên phụ nữ CAND Việt Nam cũng sẽ mang đến nhiều ấn tượng.

Hàng loạt hoạt động sẽ được diễn ra trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh Đức Nguyễn/Hà Nội Xịn

Điểm nhấn của chương trình là Gala âm nhạc "Vinh quang CAND Việt Nam" diễn ra vào tối 9/3 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm quy tụ rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Nguyễn Trần Trung Quân, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến…

Được biết, đây là chương trình đặc biệt do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2025) và cũng là một trong những chương trình nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).