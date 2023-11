Dân tình rộn ràng "xả" ảnh hậu show Westlife: Mẫn Tiên lần đầu đi concert, một người đẹp tình tứ bên chồng đại gia

Show diễn của Westlife tại TP.HCM đã diễn ra cực nhiệt, bao trùm bầu không khí mang đầy hồi ức thanh xuân. Theo thông tin cập nhật về, 2 ngày diễn của Westlife đã thành công tốt đẹp, các khu vực khán đài được lấp kín bởi người hâm mộ. Khi những giai điệu thân thuộc cất lên, ai cũng bồi hồi xao xuyến nhớ về kí ức đu idol năm xưa. Vậy nên khi xả loạt ảnh hậu concert, không ít fan bày tỏ sự xúc động, cũng có người mắt rưng rưng.

Một trong số đó không thể thiếu được màn check-in mãn nhãn của hội gái xinh: Mẫn Tiên chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc cùng loạt ảnh xinh tươi bên chồng, diễn viên Vân Trang thì khoe được chồng đại gia dẫn đi đu idol, LyLy cũng góp mặt với visual sáng bừng, loạt girl xinh khác cũng có màn đọ sắc không kém!

Mẫn Tiên xả loạt ảnh nét căng, chia sẻ chứa chan cảm xúc khi lần đầu tham gia concert

Checkin cùng chồng

Mẫn Tiên viết trên trang cá nhân hậu Westlife D-2: "Bầu trời âm nhạc ngày bé của tui. Bố mẹ lúc nào cũng bật Westlife đến nỗi thuộc làu lời dù hồi đấy hoàn toàn là hát vẹt chứ không hiểu gì, bé tí mà đã biết chỉ màn hình cảnh chú Shane và bảo con thích chú này nhất! Lớn lên tui cũng chưa bao giờ đọc lyrics nhưng vẫn nhớ lời như in trong đầu. Tóm lại là concert đầu đời của tôi quá là đáng nhớ.

Các chú bao năm trông vẫn cái vibe như vậy, hát live làm tôi nổi da gà mấy lần tim đập thình thịch. Nói chuyện thì lịch sự, duyên dáng, hài hước làm tui ngồi dưới cười khanh khách. Chồng tôi chắc chưa bao giờ thấy vợ hò hét như vậy...", hầu hết những fan girl lâu năm của Westlife đều mang một tâm trạng phấn khích chung thế này!

Diễn viên Vân Trang cũng góp mặt và "flex" được chồng đại gia dẫn đi xem Westlife: "Chồng thấy bữa giờ làm lụng có vẻ vất vả nên tối nay dẫn cho đi đu idol", cùng loạt ảnh tình tứ.

Vân Trang xả loạt ảnh đi xem Westlife

LyLy đăng ảnh ngồi sát rạt Anh Tú xem Westlife, visual cả hai bừng sáng!

Cùng với nỗ lực của BTC, sự góp sức của các nhà tài trợ đã thành công biến những ước mơ ấy thành hiện thực với 2 đêm diễn xứng tầm quốc tế. Trong đó nhà tài trợ lớn nhất là ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.



Thực tế đây không phải lần đầu ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam VPBank mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao. Từ nhiều năm trước, VPBank đã là cái tên gắn liền với những sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế đưa các tên tuổi lừng lẫy như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015), Paris Ballet (2016) và Thomas Anders (ban nhạc Modern Talking - 2016)... đến Việt Nam. Những sự kiện này đã mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng và khác biệt, để lại những dư âm và giá trị xúc cảm sâu sắc làm giàu cho đời sống tinh thần của người Việt.

Với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất đưa Westlife Concert về Việt Nam, VPBank lần nữa ghi điểm mạnh mẽ với cộng đồng yêu âm nhạc. "Nhận thấy việc đồng hành cùng 'The Wild Dreams Tour - All The Hits' sẽ đem đến cơ hội cho người hâm mộ Việt Nam được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa 'thịnh vượng tinh thần' thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho những concert quốc tế'' - Đại diện VPBank chia sẻ.

Dàn gái xinh khác cũng đã có màn đọ sắc dưới sân khấu bùng nổ của Westlife:

"Westlife ra mắt năm 1998 đến nay là tròn 25 năm. Không thể tin được sau ngần ấy năm, nhiệt huyết và giọng hát của mấy anh vẫn đỉnh như vậy. Mình xem trọn 2 đêm, nhưng đêm cuối thực sự quá nhiều cảm xúc, từ fan tới nghệ sĩ đều cháy hết mình", Phương Đặng Viết

