20 năm trước chạy sang hàng xóm xem ké Westlife, giờ gặp “cuộc sống miền Tây” ngoài đời chẳng khác gì nghe đĩa, đỉnh thật!

Có một sự thật là, tất cả các bài hát mà chúng ta nghe trong quãng thời gian trưởng thành sẽ chính là giai điệu đi cùng chúng ta trong suốt quãng đời còn lại. Đó chính là lý do cụm từ "thanh xuân" là xuất hiện trong hầu hết các bài đăng về cảm xúc sau khi xem đêm diễn đầu tiên của Westlife tại SVĐ Thống Nhất (TPHCM): Là cả một tuổi thơ của ai đó thích nghe băng cassette, treo poster khắp phòng ngủ, lén để dành tiền ăn sáng ba mẹ cho để mua chiếc đĩa CD cho bằng được,... tất cả hồi ức đó dần được "mở khoá" khi giai điệu quen thuộc cất lên.

Để rồi chúng ta biết được, hoá ra chỉ cần là idol thì thời nào cũng có một cách "đu" cuồng nhiệt đến thế.

Những khoảnh khắc được ghi lại bởi một "fan cuồng" của Westlife. (Nguồn: Quang Giò)

"Ở thời tụi tui á, đu idol cũng hơi bị ghê đấy nhé!", câu chuyện hết sức dễ thương của Thanh Thuỷ Nguyễn (8x, TPHCM) giờ chồng con đuề huề nhưng idol thì vẫn phải đu đều không thua kém gì lớp trẻ: "Sống lại một thời thanh xuân là cảm giác thật đã. Nhớ lại mỗi cuối tuần, khi bạn bè cùng phòng kí túc xá hẹn hò được người yêu dẫn đi chơi hết, thì đứa ế như mình mở cassette lên nghe My love, Soledad, Seasons In The Sun, I Lay My Love on You... của Westlife.



Mới đó mà đã 20 năm, giờ nghe lại cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác là được gặp, được nghe trực tiếp các anh ngoài đời thực, điều mà trước đây nằm mơ mình cũng không nghĩ đến. Mách nhỏ thêm xíu là mình đi cùng chồng, dù ổng chẳng biết Westlife là ai nhưng 'cái gì bà thích thì tôi cũng ráng thích cùng bà'", lời nhắn nhủ hãy luôn sống hết mình để có một tuổi trẻ thật ý nghĩa được Thuỷ Nguyễn gửi gắm lại.

Nguồn: Yume Thanh Thuy Nguyen

"Cuộc sống miền Tây" là cái tên Việt hoá dễ thương mà fan Việt Nam đã đặt cho Westlife. Có không ít những chia sẻ hết sức chân thực được bộc bạch: "Hồi đó đi học làm gì có tiền mua đĩa nhạc để nghe, mẹ cho tiền ăn sáng thì mình ăn ít lại rồi gom góp mua CD về nghe nè, ghiền lắm. Xong rồi còn hay chạy qua hàng xóm coi ké tivi có phát nhạc Westlife, ngồi nghe mãi không về. Bây giờ ngồi nghe 'cuộc sống miền Tây' cận cảnh ngoài đời thực chẳng khác gì nghe đĩa, đỉnh thật", Phạm Thế Hiển (TP HCM) cũng thuộc thế hệ 8x, 9x mê boyband như điếu đổ!



Rồi lời "thú nhận" hết sức chân thành của Ngọc Nguyễn (Hải Phòng): "Giọng hơi ghê mà lời cũng sai be bét nhưng đó là tất cả những gì còn đọng lại sau 20 năm. 20 năm trước hát theo nhạc, nhại lại lời như vẹt mà không hiểu gì, 20 năm sau vừa hát vừa hiểu được thông điệp ý nghĩa đằng sau. Con người ta đã thay đổi rất nhiều", nhưng tình cảm với ký ức thì vẫn trọn vẹn đến thế!

Nguồn: Phạm Thế Hiển

Hay như cách mà Trần Hoàng Khánh Vân (TPHCM) miêu tả: "Cuộc sống miền Tây đúng kiểu của nó: Đơn giản, không màu mè, không lấy cái mãn nhãn để khoả lấp đi chất lượng giọng ca. Khán giả đúng lứa, cuối 7x, lứa 8x như tụi Út đây và cả đầu 9x. Tất cả đều có thể hát theo các anh trên 80% lời bài hát.



Tụi mình có 3 đứa bám nhau từ cấp 3 tới giờ, nên Westlife cũng là 1 phần thanh xuân của cả 3. Một buổi tối ngập tràn cảm xúc. Lâu rồi mới nhún nhảy như thế, lâu rồi mới hát hò cháy hết mình như thế. Cảm ơn Westlife đã đến Việt Nam và trở thành một phần trong quãng đời của tớ!"

Nguồn: Tran Hoang Khanh Van

Có không ít fan cuồng nhiệt của Westlife đã bay từ các tỉnh thành khác đến TPHCM để được nhìn idol tận mắt. Sau hơn 20 năm nghe nhạc của thần tượng qua băng đĩa, thì Nhật Quang (38 tuổi, Hà Nội) đã tranh thủ "giành giật" vé bằng sự may mắn của mình: "Người nhà không mua kịp vé nên mình đã phải miệt mài chơi minigame, xong cuối cùng trúng vé để đi xem.



Mình thích Westlife cũng lâu rồi, ngay từ khi các anh ra album đầu tiên năm 1999. Tới tận khi học cấp 3, Westlife ta mắt album Coast to Coast, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhờ được một người quen của bố mẹ mua cho một đĩa CD xịn - với Quang thì đó cũng là album đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Westlife.

Sau thời kỳ đó thì boyband cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao và đến giai đoạn thoái trào. Nhưng có một sự thật mà mọi người sẽ không thể phủ nhận được, đó là: tất cả những bài hát mà chúng ta nghe trong quãng thời gian trưởng thành sẽ chính là những giai điệu đi cùng chúng ta trong suốt quãng đời còn lại", Nhật Quang cho biết bản thân đã hát full toàn bộ 100% tracklist của Westlife cho họ nghe dù không ai yêu cầu (có thể nhận thấy sự chán chường của những người ngồi xung quanh trong clip ngay dưới *cười*).

Cả một thời thanh xuân dội ngược về. (Nguồn: Quang Giò)

Hay cũng có cả những Gen Z đam mê nhạc 8x, 9x. Nguyễn Minh Thuỳ (một Gen Z, TPHCM) chia sẻ đây là lần đầu tiên đu concert. "Ban đầu mình không có dự định sẽ đi vì vé mắc quá. Nhưng đến cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng mua vé, được chỗ ngồi cận sân khấu và thưởng thức trọn vẹn hình ảnh, âm thanh tuyệt vời của 'các chú'.



Ở lứa Gen Z như mình, đa phần các bạn thích BLACKPINK đó. Nhưng hổng biết sao mình lại rất thích nhạc 8x-9x (hầu như ngày nào cũng nghe playlist trên YouTube). Hôm nay được nghe các chú hát live thật sự quá đỉnh, khi bài My Love cất lên - OMG muốn vỡ oà luôn!!!"

Và cứ thế, Westlife là phần thanh xuân không thể thiếu của thế hệ 8x, 9x và thậm chí là lứa trẻ bây giờ với các ca khúc bất hủ.

Chính trong tối nay, ngày 22/11 đêm diễn thứ 2 của Westlife tại TPHCM tiếp tục diễn ra dưới sự mong chờ của biết bao người. Liệu những hồi ức của thế hệ hâm mộ cuồng nhiệt nhóm nhạc nam này sẽ được "mở khoá" thế nào nữa đây, cùng chờ đón nhé!