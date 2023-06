Dàn sao nam vẫn thành công sau khi kết hôn và có con

Song Joong Ki vừa đón con trai đầu lòng với vợ Katy Louise Saunders vào ngày 14/6 vừa qua. Tuy nhiên ngay sau đó, tài tử đã gây tranh cãi với phát ngôn: "Đôi khi làm cha, làm chồng đồng nghĩa với việc mất đi công việc trong lĩnh vực này (điện ảnh). Làm bố, sinh con và kết hôn với một người phụ nữ trong ngành dường như khiến tôi ngày càng ít có việc làm hơn".

Theo netizen Hàn, các tác phẩm của Song Joong Ki không hề bị ảnh hưởng gì sau thông báo kết hôn và có con. Câu trả lời của Song Joong Ki cũng bị cho là thiếu tế nhị, bởi vợ anh đã chịu nhiều đau đớn và mệt mỏi trong suốt quá trình mang thai, sinh con nhưng lại vô tình khiến chồng "mất đi công việc". Mới đây, công chúng còn liệt kê ra những nam diễn viên vẫn đạt được thành công lớn sau khi kết hôn, đó chính là Lee Byung Hun, Hyun Bin, Kwon Sang Woo, Song Kang Ho...

Phát ngôn của Song Joong Ki gây ra nhiều tranh cãi

Lee Byung Hun

Lee Byung Hun kết hôn với Lee Min Jung vào năm 2013 và điều đó không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Sau khi lên chức bố, tài tử hàng đầu xứ Hàn vẫn gây sốt với bộ phim Mr. Sunshine, The Match, Emergency Declaration... và thậm chí là lấn sân Hollywood với thành công vang dội của Terminator Genisys, Misconduct, The Magnificent Seven.

Thậm chí Lee Byung Hun còn là ông chủ của BH Entertainment, quản lý hàng loạt diễn viên nổi tiếng như Kim Go Eun, Han Hyo Joo, Go Soo, Park Bo Young... Vào tháng 5 vừa qua, tài tử đã chi đến 100 triệu won (1,83 tỷ đồng) đưa dàn sao đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Lee Byung Hun vẫn là tài tử hàng đầu xứ Hàn sau khi kết hôn

Lee Byung Hun còn thành lập công ty quản lý diễn viên BH Entertainment

Hyun Bin

Sau 2 năm hẹn hò, Hyun Bin vừa nên duyên với Son Ye Jin và lên chức bố trong năm 2022. Hôn lễ của cặp đôi được cho là "đám cưới thế kỷ", Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất showbiz.

Sau khi kết hôn, Hyun Bin vẫn làm việc chăm chỉ, đóng hàng loạt phim Confidential Assignment2: International, The Point Men và Harbin. Anh cũng có lượng fan khủng và nắm trong tay nhiều bản hợp đồng quảng cáo. Hyun Bin cũng có mức cát xê cực khủng, lên đến 113.000 USD (2,6 tỷ đồng) cho mỗi tập phim.

Hyun Bin thậm chí còn thăng hạng visual và sự nghiệp sau khi kết hôn

Các dự án phim ảnh của anh đều đạt được thành công

Kwon Sang Woo

Khi Kwon Sang Woo kết hôn với Son Tae Young vào năm 2008, anh đã bị người hâm mộ phản đối, quay lưng. Chỉ trong một thời gian ngắn, fanclub của nam diễn viên giảm mạnh từ 240.000 thành viên xuống còn 135.000 người. Những hợp đồng, dự án phim ảnh của Kwon Sang Woo cũng bị ảnh hưởng. Lịch sử làng giải trí Hàn Quốc chưa từng chứng kiến làn sóng người hâm mộ quay lưng lớn đến thế.

Nhưng từng bước, tài tử đã gây dựng lại được sự nghiệp, gây ấn tượng với loạt phim More Than Blue, Cinderella Man, Love Again, Happy New Year... Đến nay, Kwon Sang Woo vẫn chăm chỉ đóng phim giữ vững địa vị tài tử hạng A tại showbiz Hàn.

Kwon Sang Woo vừa duy trì được gia đình hạnh phúc,...

... vừa có được sự nghiệp thành công

Song Kang Ho

Song Kang Ho không sở hữu ngoại hình mỹ nam, anh kết hôn đã lâu và có 2 con lớn. Nhưng tài tử vẫn là "bảo chứng phòng vé" xứ Hàn, sở hữu hàng loạt bộ phim ăn khách, phá nhiều kỷ lục. Hancinema nhận định 10 trang giấy cũng không thể kể hết sự nghiệp lẫy lừng của Song Kang Ho. Tài tử có thể diễn tốt mọi loại vai, từ thám tử, tướng quân, xã hội đen, luật sư, cảnh sát, tên trộm, người cha khờ...

Song Kang Ho thậm chí còn giành được giải Oscar với Ký sinh trùng vào năm 2020.Tài tử đi vào lịch sử khi là nghệ sĩ Hàn đầu tiên đoạt "Nam chính xuất sắc" tại LHP Cannes với phim Broker.

Song Kang Ho là "bảo chứng phòng vé" xứ Hàn

Song Kang Ho có 1 con trai là cựu cầu thủ bóng đá và 1 con gái

Nguồn: Kbizoom