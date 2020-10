Dàn sao Lọ Lem một thời giờ "bén lửa" liên tục vũ trụ Marvel, nữ chính tìm được "hoàng tử" đời thực cho mình luôn!

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 0 / 0 Cũng đáng nể đấy chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không đem khoe kết quả này trên tường của bạn đi thôi! Like và share kết quả CHƠI LẠI

Tuy không phải tác phẩm chuyển thể hoạt hình kinh điển Disney đầu tiên nhưng cho đến hiện tại, Cinderella (hay Lọ Lem) vẫn là dự án điện ảnh chỉn chu và được khán giả yêu thích nhất. Nếu chỉ tính riêng phim live-action (người đóng) lấy nhân vật công chúa Nhà Chuột làm trung tâm thì Lọ Lem chính là màn khai trương chất lượng của cả chuỗi dài hơi. So với những Aladdin, Người Đẹp Và Quái Vật, Mulan hay thậm chí Maleficent (Tiên Hắc Ám) thì bộ phim của đạo diễn Kenneth Branagh vẫn đang nắm giữ điểm đánh giá cao nhất từ giới chuyên môn của Rotten Tomatoes (84% chứng nhận cà tươi cùng điểm trung bình 7,17).

Cho đến hiện tại vẫn chưa có bộ phim live-action về công chúa Disney nào vượt được Lọ Lem về cả âm thanh, hình ảnh và cốt truyện

Từ đó, ta có thể thấy bước tiến rõ rệt của các diễn viên sau thành công của Lọ Lem, nhất là hai nhân vật chính trẻ tuổi. Chỉ mới nửa thập kỷ trôi qua nhưng câu chuyện cổ tích về lòng quả cảm và sự lương thiện đã thay đổi trang sử của họ mãi mãi, đưa những cái tên tài năng này đến những đỉnh cao mới của sự nghiệp.

1. Lily James - Phất lên từ vai công chúa nết na, tìm được "hoàng tử" ngoài đời thật luôn mọi người ơi!

Là nữ chính nhưng nàng Lọ Lem Lily James lại là cái tên có ít kinh nghiệm diễn xuất nhất trong dàn sao chính của phim. Cô nàng chập chững tham gia làng giải trí vào năm 2012 với một số vai phụ không mấy nổi bật. Đáng chú ý nhất lúc bấy giờ có lẽ là vai Korrina trong Wrath of the Titans (Sự Phẫn Nộ Của Các Vị Thần) - một bộ phim cũng không được lòng giới phê bình và công chúng.

Lily James ở phim thần thoại Sự Phẫn Nộ Của Các Vị Thần

Đó là cho đến khi cô nàng nhận được vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp tính đến hiện tại - Lọ Lem. Hình ảnh nàng công chúa "vịt hoá thiên nga" trong bộ váy xanh ngọc huyền thoại đã giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng triệu fan Nhà Chuột. Kể từ đây, nghiệp diễn của Lily James phất lên không ngờ. Cô góp mặt trong đủ các thể loại siêu phẩm, từ kinh dị (Kiêu Hãnh, Định Kiến và Thây Ma), đề tài chiến tranh (Giờ Đen Tối - The Darkest Hour), hành động (Tài Xế Tập Sự - Baby Driver) đến cả nhạc kịch (Mamma Mia! Here We Go Again). Ấy mới thấy một vai diễn để đời có thể đổi vận một ai đó ra sao!

Hình tượng Lọ Lem của Lily James thật sự trọn vẹn và đúng với những gì khán giả mong đợi

Loạt vai diễn biến hoá đa dạng của Lily James

Sau 5 năm, giờ đây Lily James vẫn đang "băng băng" trên con đường sự nghiệp của mình. Cô chuẩn bị đánh dấu sự trở lại cùng thể loại giật gân - tâm lý pha lẫn lãng mạn trong Rebecca. Sau loạt tài tử như Richard Madden, Sam Worthington hay Ansel Elgort thì cô tiếp tục có cơ hội cộng tác cùng một mỹ nam khác là Armie Hammer. Ngoài đời, Lily James cũng đã có một "hoàng tử" của riêng mình là nam diễn viên Matt Smith. Cả hai bắt đầu công khai yêu nhau từ năm 2014, thế nhưng sau đó từng chia tay một đợt vào tháng 12/2019. Hiện tại, cả hai đã quay lại nhờ "hâm nóng" tình cảm khi ở chung nhà suốt mùa giãn cách xã hội.

Hành trình khám phá bí ẩn về người vợ Rebecca quá cố của chồng do Lily James dẫn dắt chắc chắn sẽ khiến người xem đứng ngồi không yên

Lily James hạnh phúc bên "hoàng tử Philip" Matt Smith

2. Richard Madden - Hoàng tử điển trai "cập bến" Marvel sau 20 năm vùng vẫy, cực kín tiếng khi bị hỏi về xu hướng tính dục

Tuy chỉ nhỉnh hơn bạn diễn nữ Lọ Lem 3 tuổi nhưng Richard Madden lại "khởi nghiệp" ngay từ những năm đầu thập niên 2000. Thế nhưng, sự nghiệp màn ảnh rộng của anh chàng lại khá chật vật, trong đó có "lỗ hổng" 10 năm trước khi trở lại với Chatroom (Phòng Chat Tử Thần) vào năm 2010.

Richard có 10 năm đầu sự nghiệp không mấy nổi bật

Ngược lại với mảng điện ảnh thì con đường chinh phục phim truyền hình của Richard lại vô cùng rộng mở. Anh đã góp mặt trong bom tấn Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) với vai Robb Stark. Tuy đã bỏ mạng ở màn thảm sát Dạ tiệc đỏ nổi tiếng trong mùa 3 nhưng khán giả đã từ lâu ghi tạc trong lòng hình ảnh một người anh cả, người thừa kế ngôi vương anh dũng.

Cái chết của Robb Stark ở Game of Thrones từng khiến nhiều người bàng hoàng

Richard từng được đánh giá là có màn hoá thân thành hoàng tử Disney gần như hoàn hảo

Thành công từ Trò Chơi Vương Quyền giúp anh mạnh mẽ chinh phục nhiều dự án lớn khác, trong đó có hình tượng Hoàng tử Kit trong Lọ Lem. Kể từ đó, nam thần người Scotland tiếp tục được "hú tên" trong các bom tấn nổi tiếng như Rocketman với vai người tình của Elton John, hay dự án phim chiến tranh từng oanh tạc mùa giải thưởng năm qua 1917. Thập niên 2020 đánh dấu bước bùng nổ của cái tên Richard Madden khi anh trở thành một phần của vũ trụ điện ảnh Marvel. Cụ thể, anh sẽ hoá thân thành "thánh bay lượn" Ikaris của biệt đội The Eternals, dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2021.

Anh chàng lột xác táo bạo với vai người tình của Elton John

Richard ở 1917

Richard Madden sẽ gia nhập đại gia đình Marvel thông qua The Eternals

Cho đến hiện tại, Richard chỉ công khai một mối quan hệ tình cảm duy nhất với nữ diễn viên Jenna Coleman. Ngoài ra, anh cũng từng được hỏi về xu hướng tính dục của mình bởi tờ New York Times, thế nhưng anh chỉ trả lời: "Chuyện nào riêng tư hãy để nó được riêng tư".

Richard Madden và bạn gái Jenna Coleman

Anh chàng là người có chuyện đời tư "kín như bưng"

3. Cate Blanchett - Nữ cường khiến vạn trái tim mềm nhũn, thần thái mẹ ghẻ "quý-sờ-tộc" lấn át cả con chồng

Sắm vai dì ghẻ đáng ghét của Lọ Lem nhưng Cate Blanchett lại vô tình "cưa đổ" hàng triệu fan nhờ nét quý phái tự nhiên không cần diễn. Trước khi bén duyên với câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhà Disney, nữ diễn viên đã ẵm không ít thành tích từ lễ trao giải Oscar danh giá.

Là phản diện nhưng mụ dì ghẻ do Cate thể hiện lại quyến rũ và quý phái không ngờ

Cate bắt đầu sự nghiệp từ năm 1996, và chỉ sau 2 năm cô đã có đề cử Nữ chính đầu tiên nhờ màn hoá thân thành Elizabeth Đệ Nhất ở phim Elizabeth. Kể từ đó, "quý bà Tremaine" tiếp tục có thêm 6 đề cử Oscar khác gồm 3 cho Nữ chính và 3 cho Nữ phụ. Cô chính thức trở thành Ảnh hậu vào năm 2013 với phim Blue Jasmine (Hoa Nhài Xanh), nhưng thành tích đáng nể nhất lại là giải Nữ phụ trong phim The Aviator (Phi Công Tỷ Phú). Lý do là chiến thắng này đã giúp cô trở thành diễn viên đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại thắng Oscar với màn hoá thân thành một tiền bối cũng từng nắm trong tay chiếc tượng vàng danh giá nhất Hollywood (ở đây là Katharine Hepburn).

Elizabeth Đệ Nhất giúp Cate có đề cử Oscar đầu tiên

Người vợ khổ tâm Jasmine có lẽ là vai diễn "đời" nhất mà Cate từng đảm nhận

Một Katharine Hepburn góc cạnh và cá tính do Cate thể hiện

Không chỉ gắn với loạt vai diễn mang tính hàn lâm cao mà Cate Blanchett còn rất "chịu chơi" khi chinh phục nhiều bom tấn giải trí khác, từ Lọ Lem sang "nữ tướng cướp" của biệt đội Ocean's 8 (Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô) đến vai chị gái ác nhân Hela của Thor trong Thor: Ragnarok. Theo đuổi hình tượng người phụ nữ tự do, độc lập nên Cate rất quan tâm đến vấn đề nữ quyền và cả môi trường. Ngoài đời, cô đã có mái ấm riêng cùng biên kịch Andrew Upton kể từ năm 1997, tức chỉ 1 năm sau khi nữ diễn viên mới vào nghề.

Cate trở nên ngầu hết cỡ trong Ocean's 8

Cô chị Hela từng đập Thor nhừ tử trong vũ trụ điện ảnh Marvel

Cate hạnh phúc viên mãn với Andrew Upton

4. Helena Bonham Carter - Mãi thích vẫy đũa phép nhưng kho tàng vai diễn độc lạ hơn ai hết!

Tuy chỉ góp vui với một vai phụ nhỏ bé nhưng ngôi sao nổi tiếng Helena Bonham Carter vẫn khiến khán giả nhớ mãi không thôi với hình tượng bà tiên đỡ đầu đáng yêu giúp Lọ Lem đi dự đại tiệc hoàng gia. Thậm chí, nhiều fan còn đùa vui khi ví von đây chính là kiếp sau của... "điên nữ" Bellatrix Lestrange thuộc loạt phim Harry Potter.

Tiên đỡ đầu của Lọ Lem do Helena thủ vai

Cũng cầm đũa phép nhưng Bellatrix của Harry Potter lại khiến khán giả chết khiếp

Cũng giống bao nữ diễn viên cùng thời, Helena buổi đầu sự nghiệp đã liên tục tung những phép thử ở nhiều thể loại khác nhau. Thế nhưng, phải đến khi trở thành nàng thơ của Tim Burton thì chặng đường diễn xuất của cô mới thật sự bùng nổ. Hai người cộng tác với nhau ở 8 bộ phim, trong đó nổi bật phải kể đến Nữ hoàng đỏ trong 2 phần Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên. Đặc biệt là 6 trong số các siêu phẩm trên còn đánh dấu màn bắt tay ăn ý giữa Helena và Johnny Depp, tạo nên cặp đôi "dị biệt" khét tiếng của Hollywood.

Loạt dự án mà Helena hợp tác với Johnny Depp

Nữ hoàng đỏ nổi tiếng trong ALice Ở Xứ Sở Thần Tiên

Nhắc đến Nữ hoàng đỏ thì không quên một số nhân vật hoàng gia mà Helena có vinh dự đảm nhận. Cô cũng có điểm tương đồng với Cate Blanchett khi từng hoá thân thành Nữ vương Elizabeth trong bộ phim The King's Speech (Diễn Văn Của Nhà Vua), mang về một đề cử Nữ phụ ở sự kiện Oscar. Ở mảng truyền hình, ngôi sao người Anh còn mạnh dạn trở thành Công chúa Margaret của đại gia đình vương tộc The Crown (Hoàng Quyền).

Màn hoá thân của nữ diễn viên thành Elizabeth trong The King's Speech

Helena trong series The Crown

Helena Bonham Carter có đường tình duyên khá bấp bênh và gay cấn không kém gì các vai diễn của cô. Nữ diễn viên từng là "kẻ thứ ba" xen vào cuộc hôn nhân của ngôi sao TENET Kenneth Branagh và "vú em McPhee" Emma Thompson. Tuy nhiên, cả ba sau đó đều dĩ hoà vi quý, nhất là khi Emma luôn giữ ấn tượng đẹp nơi Helena và chồng cũ. Họ thậm chí còn đóng chung loạt phim Harry Potter, chỉ là chưa bao giờ xuất hiện ở cùng một phần. Sau đó, Helena nên duyên cùng đạo diễn Tim Burton nhưng cũng đã tách ra sau 13 năm. Đến hiện tại, cô đang hẹn hò kín đáo với một nhà văn tên Rye Dag Holmboe.

Chuyện lùm xùm "chị chị em em" khét tiếng giữa Helena, Emma và Kenneth

Mối tình lâu dài nhất của Helena là bên cạnh đạo diễn Tim Burton

Helena tình tứ cùng bạn trai mới Rye

Nguồn ảnh: Tổng hợp