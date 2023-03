Dàn sao dự sự kiện ra mắt thương hiệu Monique Lhuillier tại Việt Nam

Thương hiệu váy cưới đến từ Mỹ Monique Lhuillier là lựa chọn của những "cô dâu thế kỷ" như Britney Spears, Avril Lavigne, Pink, Carrie Underwood, Ashlee Simpson và ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Với những thiết kế hoàn mỹ từ chất liệu đến kỹ thuật thủ công tinh xảo, Monique Lhuillier là giấc mơ của hàng triệu cô dâu trên toàn thế giới. Monique Lhuillier còn là cái tên "chọn mặt gửi vàng" cho trang phục thảm đỏ của nhiều ngôi sao Hollywood: Gwyneth Paltrow, Kristen Stewart, Hilary Swank, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ginnifer Goodwin, Katy Perry…



Ngày 26/03 vừa qua, Brides by Olivia đã tổ chức Sự kiện ra mắt thương hiệu Monique Lhuillier tại Việt Nam, khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong nước tại Đông Nam Á phân phối 3 dòng váy cưới: Bliss, Haute Couture và Platinum của nhà mốt danh tiếng nước Mỹ. "High Tea with Monique Lhuillier" tái hiện một buổi tiệc trà hoàng gia sang trọng và ấm cúng trong không gian nghệ thuật Pool House tại khách sạn 5 sao Park Hyatt Sagon.

Sự kiện quy tụ dàn khách mời nổi tiếng như: Diễm My 9x, Fashionista Khánh Linh (Cô Em Trendy), Tuyết Lan, Beauty Blogger MC Misoa, diễn viên trẻ/ MC Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Influencer Nguyên Newin. Những người đẹp chiếm trọn Spotlight nhan sắc kiều diễm cùng thần thái rạng ngời.

Diễm My 9x rạng rỡ xuất hiện tại sự kiện

Khánh Linh - Cô Em Trendy cực thu hút trong thiết kế từ Monique Lhuillier tại sự kiện 26/03

Cô nàng Beauty Blogger/MC Misoa xuất hiện với phong cách cực thu hút

Influencer Nguyên Newin tại sự kiện

Nàng diễn viên đa tài gen Z Nguyễn Lâm Thảo Tâm chinh phục khách mời với vai trò MC qua giọng nói truyền cảm và kỹ năng chuyên nghiệp (Ảnh: Nguyễn Lâm Thảo Tâm)

Brides by Olivia dẫn lối khách quan bước vào thiên đường váy cưới đẳng cấp với màn trình diễn 16 thiết kế mới nhất từ Monique Lhuillier.

Photo by Sồi Photography

Olivia Nguyen - nhà sáng lập Brides by Olivia chia sẻ rằng hành trình mang nhà mốt đình đám Monique Lhuillier về Việt Nam không tránh khỏi những gian nan, tuy nhiên đó là quá trình đáng nhớ để giờ đây Brides by Olivia có thể tự hào khẳng định vai trò tiên phong, trở thành nhà phân phối chính thức của Monique Lhuillier tại Việt Nam. Việc Monique Lhuillier xuất hiện tại Salon cưới Brides by Olivia đã hiện thực hóa giấc mơ váy cưới xa hoa, chạm tay vào chiếc váy hằng mong ước của cô dâu Việt, qua đó khẳng định Việt Nam là thị trường cưới tiềm năng đối với các thương hiệu cưới hàng đầu thế giới.

Brides by Olivia sẽ là cầu nối giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ trải nghiệm những chiếc váy cưới cao cấp ngay tại Việt Nam. Với bộ sưu tập váy "made to order" độc đáo dành riêng cho mỗi cô dâu, Brides by Olivia góp phần làm nên vẻ đẹp khác biệt khi cô dâu được là chính mình, được yêu thương, trân trọng và quan tâm tuyệt đối.

