Đàn ong của David Beckham

David Beckham thích làm nông dân.

Giữa khung cảnh yên bình tại vùng nông thôn Cotswolds (Gloucestershire, Anh), điền trang rộng 40.000 m² được định giá 12 triệu bảng Anh của gia đình David Beckham từ lâu đã trở thành điểm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nơi đây không chỉ đơn thuần là không gian nghỉ dưỡng mỗi cuối tuần hay dịp lễ, mà còn là một trang trại sinh thái thu nhỏ – nơi cựu danh thủ 51 tuổi gửi gắm niềm đam mê nuôi ong và làm vườn thuần túy.

Beckham thích về quê chăm sóc đàn ong

Đam mê nuôi ong của David Beckham bắt đầu bùng nổ từ mùa hè năm 2020, trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19. Ban đầu, cựu tiền vệ tuyển Anh tự tay mày mò đóng từng khung gỗ, lắp ráp thùng nuôi và học quy trình chăm sóc đàn ong cùng các con. Nhằm tạo môi trường sống tự nhiên tốt nhất, anh quy hoạch thêm các đồng cỏ hoa dại xung quanh điền trang để nguồn hút mật luôn dạt dào và thuần khiết. Anh thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh tự tay rót những dòng mật vàng óng từ thùng quay vào từng hũ thủy tinh nhỏ để bảo quản, đồng thời hào hứng nếm thử thành quả ngay tại vườn.

Sản phẩm mật ong tự làm mang các thương hiệu thân mật như D Bee hay Seven Honey không chỉ phục vụ các bữa ăn gia đình mà còn trở thành món quà ngoại giao độc đáo. Tháng 5/2023, Beckham đã trân trọng trao tặng Vua Charles III một hũ mật ong hữu cơ do chính anh thu hoạch. Đến đầu tháng 6/2024, cựu danh thủ tiếp tục hé lộ buổi gặp riêng tại nhà riêng của Nhà vua để trao đổi kinh nghiệm, mẹo nuôi ong, trước khi anh chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ cho quỹ từ thiện King's Foundation của Hoàng gia Anh. Cảm hứng này cũng thúc đẩy anh hợp tác phát triển dòng sản phẩm đồ ăn nhẹ từ mật ong tự nhiên dành cho trẻ em mang tên BEEUP.

Khu nuôi ong bận rộn hiện là một mảnh ghép hài hòa trong tổng thể điền trang "chữa lành" đắt giá. Vợ chồng Becks mua lại khu đất này từ cuối năm 2016 với giá hơn 6 triệu bảng, cải tạo từ một nhà kho cũ thành biệt thự mang phong cách cổ điển. Bên cạnh các thùng ong, khuôn viên điền trang tích hợp trọn vẹn mô hình nông trại tự cung tự cấp với vườn rau củ organic mùa nào thức nấy, hai nhà kính Victorian cổ điển, vườn hoa hồng được chăm chuốt tỉ mỉ và chiếc chuồng gà độc đáo mang tên "Henchester United" – nơi Beckham thường xuyên ghé thăm để thu hoạch trứng tươi mỗi sáng.

Bên cạnh mảng xanh nông nghiệp, điền trang còn sở hữu hàng loạt tiện ích thư giãn hiện đại như sân bóng đá riêng, hồ bơi, phòng tập thể dục, hồ nước tự nhiên và khu vực ăn uống BBQ ngoài trời. Thú điền viên nuôi ong, làm vườn không chỉ mang lại sự thư thái cho huyền thoại Manchester United và Inter Miami sau khi rời sân cỏ, mà còn truyền cảm hứng về một lối sống xanh, gần gũi với thiên nhiên tới đông đảo người hâm mộ trên thế giới.

Ảnh: IGNV