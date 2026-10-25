Bữa tối ám ảnh với cựu thủ môn PSG: Bị cướp trói chặt, vợ con bị khống chế ngay tại bàn ăn

Cựu thủ môn Sergio Rico cùng gia đình bị cướp tấn công tại nhà riêng.

Cựu thủ thành của Fulham và Paris Saint-Germain - Sergio Rico cùng gia đình vừa trải qua những phút giây kinh hoàng khi trở thành nạn nhân của một vụ cướp có vũ trang táo tợn ngay tại nhà riêng ở khu đô thị cao cấp La Juliana, thuộc địa bàn Bollullos de la Mitación, phía Tây thành phố Seville (Tây Ban Nha).

Theo các nguồn tin từ truyền thông quốc tế và báo chí Tây Ban Nha như Diario de Sevilla hay Sur in English, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối (giờ địa phương ngày 20/10). Một nhóm gồm 5 kẻ đột nhập bịt mặt, đeo găng tay và mang theo súng ngắn đã lợi dụng sơ hở để đột nhập vào biệt thự thông qua cửa sổ khu vực garage. Lúc này, Sergio Rico cùng vợ là người mẫu Alba Silva, mẹ vợ, hai con nhỏ (gồm bé gái Carla 2 tuổi, bé trai Sergio mới 3 tháng tuổi) và một nữ giúp việc đang cùng nhau ăn tối trong nhà bếp.

Phát hiện có kẻ gian, gia đình thủ thành 33 tuổi đã nhanh chóng rút vào một phòng cố thủ. Tuy nhiên, nhóm tội phạm hung hãn đã nhanh chóng đạp phá cửa, khống chế và trói cựu thủ môn cùng vợ anh. Đáng chú ý, để ép buộc các nạn nhân phải hợp tác, nhóm cướp đã chĩa thẳng súng vào đầu mẹ vợ của Rico ngay tại bàn ăn. Toàn bộ hành vi bạo lực và đe dọa nguy hiểm này diễn ra ngay trước sự chứng kiến của hai con nhỏ nhà Rico.

Trong suốt 45 phút khống chế các nạn nhân, nhóm cướp đã sục sáo toàn bộ căn biệt thự và tẩu thoát cùng lượng lớn tiền mặt, đồng hồ đắt tiền, trang sức xa xỉ và túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính từ 170.000 đến 200.000 euro.

Gia đình cựu thủ môn PSG bị cướp (Ảnh: IG)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Tây Ban Nha đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Nhận định ban đầu cho thấy nhóm đối tượng nói tiếng nước ngoài và đây là vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.

Về phía nạn nhân, thủ thành Sergio Rico đã chủ động liên hệ với báo giới địa phương để xác nhận thông tin, đồng thời đính chính các tin đồn thất thiệt rằng anh bị hành hung dã man hay gặp chấn thương nặng. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô Alba Silva bàng hoàng tâm sự bản thân vẫn còn sốc đến mức "không thốt nên lời", nhưng cảm thấy vô cùng may mắn vì tất cả các thành viên trong gia đình vẫn bảo toàn được tính mạng sau biến cố hãi hùng.

Sergio Rico từng thi đấu cho Fulham theo dạng cho mượn từ Sevilla ở mùa giải 2018/19 trước khi chuyển sang khoác áo PSG. Sự việc lần này tiếp tục nối dài danh sách các ngôi sao bóng đá tại Tây Ban Nha trở thành mục tiêu nhắm đến của các băng nhóm tội phạm có tổ chức.