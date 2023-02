Dàn "người tình màn ảnh" đình đám của Lee Seung Gi trước khi kết hôn

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc rầm rộ thông báo ca sĩ kiêm diễn viên Lee Seung Gi (36 tuổi) sẽ kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In (31 tuổi) vào ngày 7/4. Được biết, cô dâu sắp cưới là con gái của nữ diễn viên Gyeon Mi Ri, và Lee Seung Gi sẽ trở thành con rể của ngôi sao gạo cội này.

Thông qua bức thư tay trên mạng xã hội và thông báo tin tức về cuộc hôn nhân của mình, Lee Seung Gi bày tỏ: “Tôi quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình với Da In – người tôi yêu, như một cặp vợ chồng chứ không phải như một cặp tình nhân”.

"Chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi thông báo kết hôn với bạn gái Lee Da In.

Được biết, Lee Seung Gi và Lee Da In đã bên nhau hơn 3 năm, họ có chung sở thích chơi golf. Vào năm ngoái, nam ngôi sao đã có tranh chấp với công ty quản lý cũ về việc giải quyết doanh thu âm nhạc. Trong lúc khó khăn, Lee Da In đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Về cô dâu tương lai, Lee Seung Gi mô tả cô ấy là "một người có trái tim ấm áp và sống tình cảm”. Ngoài ra, anh còn bày tỏ tình yêu của mình dành cho vợ “Tôi muốn ở bên em ấy mãi mãi. Tôi muốn san sẻ niềm vui với em, vượt qua thử thách mà không buông tay”.

Lee Seung Gi ra mắt với tư cách là ca sĩ vào năm 2004, để lại trong lòng khán giả với nhiều bản nhạc hit như "Because You're my woman", "Delete" và Return. Nam ngôi sao càng được đánh giá cao về năng lực khi “đá chéo sân” sang lĩnh vực phim ảnh từ năm 2009 với bộ phim "Brilliant legacy". Sau đó, anh được chọn mặt gửi vàng và xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám. Trong khi, Lee Da In ra mắt trong bộ phim truyền hình "Twenty years old" vào năm 2014 và tiếp tục tham gia diễn xuất trong một số dự án lớn như "Hwarang", "Alice."

Ở ngoài đời, Lee Seung Gi là người kín tiếng nên Lee Da In là bạn gái thứ hai anh công khai sau YoonA (SNSD). Tuy nhiên, trên màn ảnh, Lee Seung Gi lại sở hữu dàn "bạn gái" xinh đẹp, với những cái tên đình đám như Han Hyo Joo, Suzy, Shin Min Ah,...

Han Hyo Joo (Người thừa kế sáng giá)

Lee Seung Gi “bén duyên” với cô bạn Han Hyo Joo qua bộ phim gia đình dài tập "Người thừa kế sáng giá" vào năm 2009. Trong phim, Han Hyo Joo vào vai Eun Sung – một cô gái tốt bụng. Sau khi bố qua đời, mẹ kế chiếm đoạt toàn bộ tài sản, đẩy Eun Sung ra khỏi nhà buộc cô phải tự xoay sở kiếm sống và chăm sóc người em trai mắc bệnh tự kỷ. Cuộc đời của Eun Sung thay đổi khi gặp cháu trai nhà tài phiệt Sun Woo Hwan (Lee Seung Gi). Với phản ứng hóa học ngọt ngào và diễn xuất nổi bật, Lee Seung Gi và Han Hyo Joo đã nhận được giải "Cặp đôi đẹp nhất" tại lễ trao giải cuối năm SBS Drama Awards 2009.

Lee Seung Gi và Han Hyo Joo là những người bạn thân thiết ở ngoài đời.

Về đời sống riêng tư, Han Hyo Joo từng vướng tin đồn hẹn hò với “tài tử” Kang Dong Won. Cho đến thời điểm hiện tại, nữ ngôi sao vẫn “chăn đơn gối chiếc”.

Shin Min Ah (Bạn gái tôi là hồ ly)

Tên tuổi của Lee Seung Gi thăng hạng sau khi hợp tác với “chị đẹp” Shin Min Ah trong bộ phim đình đám "Bạn gái tôi là hồ ly" vào năm 2010. Phim kể về Dae Woong - chàng trai nhà giàu, hèn nhát nhưng tốt bụng. Trong một lần đến Chùa, Dae Woong vô tình giải trừ phong ấn giúp nàng cô ly xinh đẹp Gumiho thoát ra ngoài. Chuyện tình lãng mạn, dễ thương của cặp đôi trở thành hiện tượng trong giới trẻ và giúp phim gặt hái được nhiều thành tích. Trong đó, Lee Seung Gi và Shin Min Ah đều thắng giải Diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng SBS Drama Awards 2010.

Shin Min Ah hiện đang hẹn hò nam diễn viên Kim Woo Bin.

Ngoài đời, Shin Min Ah đang có mối quan hệ gây bão với nam diễn viên Kim Woo Bin. Họ đã hẹn hò được 8 năm và người hâm mộ đang trông chờ hồi chuông đám cưới từ cặp đôi.

Go Ara (Chạy đâu cho thoát)

Ra mắt vào năm 2014, "Chạy đâu cho thoát" là câu chuyện xung quanh những cảnh sát làm việc tại khu vực Gangnam, Seoul. Trong phim, Lee Seung Gi và Go Ara vào vai cặp cảnh sát tân binh "oan gia", cá tính trái ngược nhau như nước với lửa. Đồng cam cộng khổ trong quá trình phá án, họ dần hiểu nhau, trở thành những cảnh sát thực sự và nảy sinh tình cảm cho đối phương.

Từ khi bước chân vào làng giải trí từ khi 13 tuổi, Go Ara được đánh giá cao về nhan sắc, sở hữu đôi mắt có màu hổ phách hiếm hoi. Cũng như nhiều đồng nghiệp ra mắt từ sớm, Ara chưa từng có tin đồn hẹn hò hay có mối quan hệ gần gũi với bất kỳ ai.

Shim Eun Kyung (Công chúa và chàng mai)

Cũng như Go Ara, Shin Eun Kyung đi lên từ diễn viên nhí và xuất hiện trong nhiều dự án phim nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Trong "Công chúa và chàng mai", Eun Kyung vào vai cô công chúa bướng bỉnh Songhwa (Shim Eun Kyung) thời Joseon. Không chấp nhận số phận phải thành hôn với người được định đoạt sẵn, nàng trốn khỏi cung để tìm tình yêu đích thực. Trong khi Lee Seung Gi vào vai Seo Do Yoon, một thầy tướng số chuyên bói quẻ tình duyên.

Lee Se Young (Tiệm cà phê luật)

Trước khi thành đôi với “chàng rể quốc dân” Lee Seung Gi trong bộ phim "Tiệm cà phê luật" vào năm ngoái, Lee Se Young đã từng hợp tác cùng anh trong siêu phẩm đình đám "Hoa du ký" vào năm 2017.

Lee Seung Gi tái hợp "tình cũ" Lee Se Young trong bộ phim "Tiệm cà phê luật".

"Tiệm cà phê luật" xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn của Kim Jung Ho và cô bạn thời trung học Kim Yu Ri. Cả hai gặp lại sau nhiều năm khi Yu Ri ấp ủ mong muốn mở tiệm cà phê tư vấn luật pháp trong tòa nhà của Jung Ho. Tình đầu một lần nữa xuất hiện, kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Lee Se Young cũng là một trong những diễn viên nhí được săn đón sau khi ra mắt vào năm 1997 (khi mới 5 tuổi). Khẳng định được tên tuổi của mình sau khi xuất hiện trong phim cổ trang "Cổ tay áo màu đỏ", nữ diễn viên chăm chỉ làm nghệ thuật mà chưa có một mảnh tình vắt vai.

Moon Chae Won (Yêu phải nàng lắm chiêu)

Trong phim, Moon Chae Won đảm nhận vai phóng viên thời tiết Kim Hyun Woo, được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp và thanh lịch. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, cô lại thích uống rượu và hay chửi thề. Cô có cậu bạn thân 18 năm Kang Joon Soo (Lee Seung Gi) - một giáo viên tiểu học hiền lành, luôn ở bên mỗi khi cô bị bồ đá. Thật ra, Joon Soo đã yêu thầm Hyun Woo trong nhiều năm.

Ngoài đời, Chae Won là một cô gái hiền lành, dịu dàng và nho nhã. Luôn hết mình cho công việc yêu thích, nữ ngôi sao từ chối các mối quan hệ tình cảm và hiện vẫn độc thân.

Kyung Soo Jin (Mouse: Kẻ săn người)

Mặc dù không có nhiều tương tác và phản ứng hóa học tình cảm trên màn ảnh nhưng Lee Seung Gi và Kyung Soo Jin vẫn khiến người xem “chèo thuyền” mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

"Mouse" lấy bối cảnh ở thế giới mà người ta có thể xác định gen rối loạn nhân cách của thai nhi từ trong bụng mẹ mà trong số đó có 99% sẽ trở thành kẻ tâm thần 1% còn lại là thiên tài ngàn năm có một. Trong phim, Lee Seung Gi thủ vai cảnh sát Ba Reum và Kyung Soo Jin đảm nhận vai Choi Hong Joo – một nhà sản xuất tài năng của đài truyền hình.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và được gọi với cái tên “tiểu Son Ye Jin”, Kyung Soo Jin được nhiều nhà sản xuất phim để mắt, có cơ hội xuất hiện trong các dự án truyền hình như "Tiên nữ cử tạ", "Chuyến tàu"

Oh Yeon Seo (Hoa du ký)

Mượn ý tưởng từ bộ phim huyền thoại kinh điển Tây Du Ký của Trung Quốc, chị em biên kịch nhà Hong đã viết lên "Hoa du ký" - siêu phẩm gây sốt châu Á vào năm 2018. Trong phim, Lee Seung Gi vào vai Tôn Ngộ Không, Oh Yeon Seo vào vai Đường Tam Tạng. Sau khi khai thác mối quan hệ tình cảm giữa cặp đôi, "Hoa du ký" nhận phải nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả, làm sai nguyên tác.

Ở ngoài đời, Oh Yeon Seo công khai hẹn hò với Kim Bum nhưng cả hai đã "đường ai nấy đi"

Về đời tư, Oh Yeon Seo công khai hẹn hò với Kim Bum vào năm 2018. Tuy nhiên, sau gần 1 năm bên nhau, cặp đôi quyết định “đường ai nấy đi” khiến nhiều người tiếc nuối.

Suzy (Lãng khách)

"Lãng khách" kể về một vụ tai nạn máy bay bí ẩn giết chết hơn 211 thường dân và để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, và một trong số các nạn nhân có cháu trai của Cha Dal Geon (Lee Seung Gi). Quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau vụ tai nạn, nam chính bắt tay vào một cuộc điều tra, dẫn anh ta đến một mạng lưới tham nhũng rối rắm. Cuộc sống của anh đan xen với Go Hae Ri (Bae Suzy) - một nhân viên bí mật cho Cơ quan Tình báo Quốc gia, cả hai đã cùng nhau hợp tác để tìm ra nguyên nhân của vụ rơi máy bay.

Cặp đôi "quốc dân" Lee Seung Gi và Suzy từng được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Ngay từ khi phim ra mắt, khán giả đã “chèo thuyền” cặp đôi Lee Seung Gi và Suzy. Khi ở cạnh nhau, họ thể hiện phản ứng hóa học màu hồng như một cặp tình nhân.

Được gọi với biệt hiệu “tình đầu quốc dân”, Suzy sở hữu vẻ đẹp mơ màng và từng trải qua nhiều mối tình với những tài tử nổi tiếng như Lee Min Ho, Lee Dong Wook./.