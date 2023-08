Dàn nghệ sĩ siêu khủng khuấy động lễ hội bia mùa lễ 2/9 tại Vũng Tàu

Họp báo công bố chương trình Lễ hội Bia Vũng Tàu "Vũng Tàu BeerFest"

Tại buổi họp báo chiều ngày 9/8/2023 công bố chương trình Lễ hội Bia Vũng Tàu "Vũng Tàu BeerFest" được diễn ra tại Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu giới thiệu về một lễ hội 3B (Best – Brilliant – Beer) dành riêng cho tính đồ mê bia và âm nhạc sôi động. Lễ hội sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa uống bia "Around the World with Bia Saigon" và no căng bụng cùng hàng loạt món ăn đa dạng của các nước. Chương trình âm nhạc EDM "quốc tế" xuyên màn đêm cùng những hoạt động "highlight" trong đêm nhạc kéo dài liên tục hơn 30 giờ hứa hẹn sẽ mang đến "2 ngày 1 đêm" đáng nhớ.

Trong đó là đêm nhạc EDM xuyên màn đêm là điểm nhấn của chương trình dự kiến có sự góp mặt của:

- DJ quốc tế "sexy" và xinh đẹp đến từ Xứ sở kim chi Hàn Quốc - DJ Soda

- Chàng DJ điển trai 6 múi đang được yêu thích tại "Rap Việt mùa 3" DJ Wukong

- Được mệnh danh là Cô "Hoa hậu" làng DJ, danh hề ẩn dấu DJ Mie

- Ca sĩ Kay Trần sẽ xuất hiện cùng màn "Ý em sao" với các "Bông" hậu của anh

- Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rap hay của "anh chồng quốc dân" ca sĩ Hieuthuhai.

Và nhiều DJ nổi tiếng khác. Đêm nhạc EDM sẽ kéo dài từ 20 giờ đêm ngày 02/9/2023 đến 06 giờ sáng ngày 03/9/2023 hứa hẹn sẽ đem đến một đêm bùng nổ đối với khách đến tham gia lễ hội.

Hình ảnh sân khấu chính tại Lễ hội Bia Vũng Tàu "Vũng Tàu BeerFest"

Ngoài ra, lễ hội còn có sự tài trợ độc quyền của Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và đồng hành của các nhà tài trợ khác như: Tập đoàn khách sạn Fusion Suite, Thương hiệu kem Ý vị Việt Ring Ring. Chương trình Lễ hội được tổ chức hoàn toàn miễn phí cho người dân, du khách tham quan và trải nghiệm.

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực và âm nhạc chất lượng, khách tham quan có cơ hội "sưu tầm" cho mình những item sang - xịn -mịn chỉ có ở lễ hội lần này. Với sự kết hợp giữa ẩm thực phong phú và giải trí sôi động, "Vũng Tàu Beerfest" hứa hẹn sẽ là một địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 2/9 này của các bạn trẻ yêu thích âm nhạc.

Cảnh báo: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.