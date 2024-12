8 giờ tối ngày 28/12, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 sẽ chính thức lên sóng tập 11, hoàn thành nốt nửa chặng đường còn lại của Công diễn 4. Trước thềm Chung kết cận kề, 24 Chị Đẹp buộc phải thoát ra khỏi vùng an toàn và bứt phá sáng tạo trong cuộc đua giành tấm vé thành đoàn.

Điểm lại luật chơi ở Công diễn 4, các phần thi đấu sẽ được chia thành 2 phần: Đường đua Đội trưởng và Đường đua Tổng lực. Đường đua Đội trưởng chia làm 2 team phô diễn Vocal, bao gồm 2 Đội trưởng Chị Đẹp 2024 và 1 Chị Đẹp mùa 1 hỗ trợ. Đường Đua Tổng Lực sẽ có tổng cộng 6 sân khấu thử thách cho 2 đường đua Chị Đẹp Thu Phương và Mỹ Linh, với 3 tiết mục Dance, 1 tiết mục vocal, 1 tiết mục Show và 1 tiết mục Performance.

Tổng điểm tiết mục của từng đội sẽ được tính bằng điểm Đội trưởng giành được trong Đường đua Đội trưởng cộng với điểm tiết mục trong Đường đua Tổng lực. Điểm chuẩn của mỗi đường đua được tính bằng điểm Chị Đẹp mùa 1 hỗ trợ giành được trong Đường đua Đội trưởng cộng với điểm tiết mục của Chị đẹp mùa 1 trong Đường đua Tổng lực. Với mỗi đường đua, nếu tổng điểm tiết mục của đội mùa 2 cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn thì đội đó an toàn. Nếu tổng điểm thấp hơn điểm chuẩn, đội đó phải đối mặt với nguy cơ có thành viên ra về.

Tập 10 đón chào tiết mục Dance của dàn Chị Đẹp mùa 1, cùng pha "ke đầu" đỉnh khỏi bàn từ Mỹ Linh

Với điểm chuẩn đặt ra là 3700 điểm, đội Tóc Tiên và Kiều Anh xuất sắc tiến thẳng vào Công diễn 5 và bảo toàn các thành viên, lần lượt giành số điểm 5250 và 3990. Ở tập 11 sắp tới, điểm chuẩn của đường đua Chị Đẹp Thu Phương là sự kết hợp số điểm giữa sân khấu Vocal Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới và phần thể hiện Dance Bao Giờ Em Mới Biết - gồm Thu Phương cùng Huyền Baby, Giang Hồng Ngọc và Diệp Lâm Anh tham gia hỗ trợ.

Điểm chuẩn của đường đua Chị Đẹp Thu Phương dựa vào tổng điểm của sân khấu Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới và sân khấu Dance Bao Giờ Em Mới Biết



Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ đã có cho mình đội hình trong mơ, vả lại các ứng viên sáng giá cho 10 vị trí chung cuộc đã dần lộ diện. Do vậy, kết quả của Công diễn 4 đang khiến “con dân” nín thở chờ đợi từng giờ từng phút. Mới đây, NSX đã tung ra trailer tập 11 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng.

Phân đoạn 2 đội từ đường đua Chị Đẹp Thu Phương mở phong thư xem điểm hoa sóng của từng thành viên

Đáng nói, phân cảnh đội Vận May tiến vào phòng chờ và mở phong thư tiết lộ điểm hoa sóng của các thành viên đang được lan truyền khắp MXH. Đội trưởng Châu Tuyết Vân, người đã trải qua cảm giác mất 1 lúc 3 thành viên ở Công diễn trước, chỉ có thể lặng đi, không còn tinh thần để trực trào nước mắt. Maitinhvi thì mắt đỏ hoe rơm rớm, Hậu Hoàng thì cố gắng nở nụ cười tươi để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Team Vận May rất có thể sẽ gặp tình cảnh "tan đàn xẻ nghé" vì có tận 4 thành viên có số điểm hoa sóng chót bảng

Bùi Lan Hương là Chị Đẹp khó kiểm soát cảm xúc nhất khi cô liên tục đọc đi đọc lại tờ thông báo với ánh mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu, khó tin. Cuối cùng, “tiên tóc” bật khóc, nấc nghẹn câu được câu mất: “Em đã rất là vui ý. Đến vòng này đã rất là hạnh phúc rồi!” Misthy và Phương Thanh lộ rõ sự buồn bã, đứng nép sang 2 bên để cho 4 Chị Đẹp còn lại có không gian riêng.

Bùi Lan Hương từ khó tin đến oà khóc, nghẹn ngào bên cạnh các thành viên team

Liệu khoảnh khắc này có nói lên số phận “bay màu” của bộ tứ team Vận May? Nhận định này không phải không có cơ sở. Tham chiếu với bảng điểm hoa sóng sau Công diễn 3, Bùi Lan Hương và Hậu Hoàng đang là Chị Đẹp có số điểm bình chọn từ khán giả thấp nhất, lần lượt là 150 và 160. Hơn nữa, dù thuộc top an toàn, “trên cơ” 1 số Chị Đẹp nhưng Maitinhvi và Châu Tuyết Vân vẫn có nguy cơ phải dừng chân nếu team Vận May không có “vận may” vượt qua số điểm chuẩn. Nguyên nhân là do Ngọc Thanh Tâm, Xuân Nghi và Hoàng Yến Chibi, lần lượt có số điểm 260 - 210 - 200, đều đã lọt vào vòng trong nhờ sân khấu Đợi Bàn cực kỳ xuất sắc.

Bùi Lan Hương

Maitinhvi

Hậu Hoàng

và Châu Tuyết Vân đang có nguy cơ cao phải dừng bước tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Đợi Bàn là 1 trong những sân khấu đỉnh nhất từ đầu mùa tới giờ

Ngoài ra, team Lướt Sóng cũng không giấu nổi những giọt nước mắt trên má sau khi xem điểm hoa sóng của mỗi thành viên. Vũ Ngọc Anh cũng đang bấp bênh vô cùng với 180 điểm bình chọn cá nhân. Ở tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, Vũ Ngọc Anh rất có thể sẽ phải ra về nếu như Lướt Sóng “bại trận” tại Đường Đua. Tuy nhiên, Công diễn 4 vẫn chưa chính thức khép lại, mọi biến số xảy ra đều có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nên nhớ, đoạn trailer chỉ là 1 số phân đoạn được chắp vá lại với nhau và chưa thể hiện rõ ràng được điều gì.

Cả team Lướt Sóng xúc động, bật khóc sau khi biết điểm hoa sóng của nhau

Vũ Ngọc Anh được dự đoán sẽ là thành viên phải ra về nếu Lướt Sóng không bằng hoặc vượt qua mức điểm chuẩn

Netizen không khỏi “xót” khi phải chứng kiến giây phút sụp đổ của các Chị Đẹp, dẫu biết bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Chính vì tình bạn giữa các Chị Đẹp quá đỗi chân thành và vui vẻ xuyên suốt chương trình, “chemistry” thì tràn màn hình nên người xem không khỏi “luỵ” khi bất kỳ ai phải dừng cuộc chơi. Đặc biệt, Bùi Lan Hương và Vũ Ngọc Anh là 2 gương mặt gây tiếc nuối nhất nếu phải ra về vì cả 2 có tiềm năng toả sáng nhưng chưa thể bật lên được, đồng thời lượng fan của 2 cô gái cũng khó đọ lại với các Chị Đẹp hàng top.