Dân mạng rần rần ủng hộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vì là "hàng real" mua bản quyền!

Sau khi lên sóng, tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận về nhiều lời khen tích cực từ khán giả. Với việc quy tụ hơn 30 người nổi tiếng, cứ ngỡ NSX sẽ loay hoay trong việc cân đối thời lượng và dàn dựng sẽ trở nên rối rắm. Tuy nhiên qua diễn biến trong tập mở màn, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mang đến cho người xem cảm giác dễ chịu. Có thể thấy giữa các "anh tài" tương tác khá tự nhiên, không quá ồn ào nhưng đủ tạo nên không khí vui vẻ và thú vị.

Điểm nhấn của tập 1 còn nằm ở 3 sân khấu biểu diễn của các nhóm "anh tài". Âm nhạc hay, dàn dựng tốt, hiệu ứng sân khấu bùng nổ - đó là những điểm mà người xem phải công tâm khen ngợi cho chương trình. Sau tập mở màn, trên các trang mạng xã hội bàn luận rôm rả về chương trình, đa số là bình luận tích cực. Các bài hát trong tập 1 cũng lọt vào các BXH âm nhạc, vào top tìm kiếm trên các nền tảng số. Không những vậy, lượt xem tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn ghi được thành tích Top 1 Rating trên Đài truyền hình Quốc gia. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ đưa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên vị trí TV Show hot nhất thời điểm hiện tại.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đạt top 1 rating trên Đài truyền hình Quốc gia

Các tiết mục trong tập 1 được khen về độ đầu tư, sự chỉn chu và đã lọt top tìm kiếm trên các nền tảng số

Bên cạnh đó những câu nói trong chương trình cũng trở nên viral khắp MXH

Ngoài ra, một trong những yếu tố khiến dân mạng phản ứng tích cực với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là bởi vì đây là chương trình "hàng real" mua hẳn bản quyền để sản xuất. Cụ thể, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là bản Việt hóa sau khi NSX mua được bản quyền từ chương trình Call Me By Fire - được xem là phiên bản Đạp Gió cho nam ở Trung Quốc.

Tại đất nước tỷ dân, Call Me By Fire hấp dẫn người xem bởi những màn so tài bùng nổ của những sao nam hàng đầu như Trương Trí Lâm, Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, Ngô Kiến Hào... Không chỉ giải trí mà sự đấu trí giữa người chơi cũng được chương trình khai thác để mang đến sự thú vị cho khán giả. Sau khi có bản quyền, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng đã bám sát tinh thần của bản gốc. Từ MV chủ đề, NSX đã sử dụng hẳn cụm Call Me By Fire trong tên bài hát. Hay trong trailer được hé lộ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ áp dụng luật đấu giá mua bài hát - luật chơi đã làm nên thương hiệu cho Call Me By Fire.

Các "anh tài" xứ Trung cũng được khán giả cực kỳ hâm mộ

Song song với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, có một chương trình cũng khai thác cũng lên sóng với nội dung na ná. Tuy nhiên vì là "hàng real" mua bản quyền nên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không vướng phải những bàn luận "đạo nhái" từ cư dân mạng. Việc rõ ràng và minh bạch ngay từ khâu sản xuất giúp cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ đảm bảo được chất lượng, mà còn chiếm được cảm tình từ phía người xem.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận được nhiều ủng hộ vì là chương trình mua bản quyền, bám sát tinh thần bản gốc và sáng tạo để đáp ứng thị hiếu khán giả Việt

Theo trailer chính thức, luật đấu giá mua bài hát sẽ được áp dụng trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là chương trình được mua bản quyền từ Call Me By Fire ở Trung Quốc. Gameshow quy tụ gương mặt nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực, cùng tranh tài qua các vòng công diễn mà ở đó họ không chỉ hát mà còn kết hợp nhiều yếu tố trình diễn để tạo nên tiết mục bùng nổ.

Ngoài yếu tố cá nhân thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khai thác mạnh khả năng làm việc nhóm, kết hợp thành tổ đội của các "anh tài". Khi tạm gác sự nổi tiếng, nét đặc biệt cá nhân để làm việc cùng nhiều người khác thì các "anh tài" sẽ ra sao - đó là sự tò mò mà khán giả chờ đợi ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận về nhiều phản hồi tích cực sau khi lên sóng

