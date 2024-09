Dân "kêu" vé bay Tết cao, Cục Hàng không nói gì?

Trong đó, Vietnam Airlines mở bán 1,5 triệu chỗ; Vietjet Air mở bán 2,6 triệu chỗ; Bamboo Airways và Vietravel Airlines chưa có thông báo chính thức nhưng thời điểm này du khách đã có thể đặt vé Tết trên website hãng và một số ứng dụng.



Khách bay tăng cao vào dịp lễ tết. Ảnh: Phan Công

Nhiều người dân "săn" vé bay Tết sớm phản ánh các đường bay Tết cao điểm Bắc - Nam và cả vé bay đến các điểm du lịch đang neo ở mức cao dù các hãng hàng không đều khuyến cáo khách hàng nên đặt vé sớm để mua được vé máy bay giá tốt.

Theo thông tin từ Cục hàng không Việt Nam, từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông cơ bản trên một số đường bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam có thời điểm tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, tập trung chủ yếu vào khung giờ đẹp trong các giai đoạn cao điểm (lễ, Tết).

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra hoạt động bán vé và qua theo dõi, giám sát giá vé được công bố của các hãng hàng không, Cục Hàng không ghi nhận các hãng thực hiện đúng quy định về mức tối đa đối với giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines và Vietjet Air (2 hãng hàng không chiếm thị phần vận chuyển hàng không nội địa lớn nhất, hơn 76% vào năm 2023), yếu tố chủ yếu khiến giá vé bay nội địa 2024 tăng so với năm 2023 gồm: Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy bay; chi phí thuê/ khấu hao thiết bị bay; chi phí nhiên liệu bay. Các chi phí này tăng cơ bản do đơn giá thuê/mua trên thế giới tăng và trung bình tỉ giá USD/VND 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,4% so với năm 2023.

Đối với hãng hàng không Vietjet, còn có nguyên nhân chi phí tài chính tăng do phát sinh thêm các khoản vay chi trả cho hoạt động thuê máy bay, chi trả chi phí vận hành, hoạt động khai thác và lỗ chênh lệch tỉ giá trong hoạt động kinh doanh máy bay.

Ngoài ra, giá nhiên liệu bay Jet A1 tại thị trường Việt Nam, ngoài chịu tác động về biến động giá Jet A1 trên thế giới thì đang chịu tác động lớn của 3 loại thuế là thuế nhập khẩu xăng dầu; thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Tổng chi phí liên quan đến 3 loại thuế này chiếm tỉ trọng từ 7,7%-8,7% tổng chi phí 1 chuyến bay.

Cục Hàng không cho biết thời gian qua đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần hạ nhiệt giá vé máy bay nội địa do yếu tố cung - cầu thị trường.

Để chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm 2024 và sẵn sàng cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025, Cục Hàng không đã chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam sắp xếp, cân đối nguồn lực vận tải, phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm nguồn cung tải phù hợp; triển khai mở bán sớm các vé máy bay phục vụ giai đoạn Tết để hành khách có thể lựa chọn, xây dựng kế hoạch di chuyển phù hợp; đẩy nhanh quá trình nhận máy bay thuê/mua mới và đưa vào khai thác trở lại các máy bay đã hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng động cơ từ nhà sản xuất…