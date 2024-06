Đạp gió 2024 đã đi đến vòng Công diễn thứ 4 và chỉ còn không lâu nữa thôi thì nhóm nhạc debut từ chương trình sẽ chính thức lộ diện. Tại vòng này, Suni Hạ Linh được xếp vào team của đội trưởng Trần Hạo Vũ cùng các thành viên Viên Á Duy, Tạ Kim Yến, Vinida, Nicole Jung. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam còn được chọn để diễn thêm 1 tiết mục cùng Nicole và một trong những thí sinh Đạp gió mùa trước là Vương Phi Phi.

Suni Hạ Linh cá tính với trang phục menswear ở sân khấu Nobody

Tạo hình của Suni Hạ Linh khi diễn Tinh vệ

Một điều đặc biệt là cả 2 tiết mục mà Suni Hạ Linh trình diễn đều có liên quan đến những nhóm nhạc Gen 2 khiến fan Kpop vô cùng bồi hồi. Đầu tiên, tiết mục mà nhóm cô trình diễn với đội hình 6 thành viên chính là bản hit đình đám Nobody của nhóm nhạc Wonder Girls nhưng ở phiên bản tiếng Trung. Ca khúc này từng Mỹ tiến thành công khi giúp Wonder Girls trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên lọt vào BXH Billboard 100 với vị trí thứ 76.

Vẫn giữ tinh thần của bản gốc khi các chị đẹp biểu diễn theo phong cách vintage cùng micro nhưng điểm nhấn chính là phần vũ đạo sôi động, đồng điệu được thêm vào.

Team Suni Hạ Linh biểu diễn Nobody bản tiếng Trung

Sân khấu vô cùng sôi động

Sang tiết mục thứ 2 là Tinh vệ, Suni Hạ Linh đã biểu diễn cùng 2 thành viên nhóm nhạc Gen 2 là Nicole Jung và Vương Phi Phi. Nicole Jung từng debut cùng KARA nổi đình đám với vũ điệu lắc hông của ca khúc Mister, còn Vương Phi Phi chính là Fei - cựu thành viên miss A và chung nhóm với Suzy, nhóm nhạc chung nhà với Wonder Girls - TWICE - ITZY... Dù biểu diễn với 2 "chị đại" nhưng Suni đã chứng tỏ mình hoàn toàn không bị lép vế và vẫn tự toả sáng theo cách của riêng mình.

Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng nhận được lời khuyên của đàn chị nhóm miss A khi cô bày tỏ lo lắng về việc ngày càng bị tụt hàng. Sau đó, trước khi lên sân khấu biểu diễn, Vương Phi Phi gặp sự cố về sức khoẻ khiến các chị đẹp khác tỏ ra lo ngại nnhưng rất may, nữ ca sĩ vẫn hoàn thành tiết mục một cách chuyên nghiệp. Các chị đẹp ngồi xem ở hậu trường đều bật khóc nức nở, một phần vì cảm thấy cảm phục với tinh thần của Vương Phi Phi, một phần vì cảm động với nội dung bài hát cũng như màn biểu diễn mà team Suni Hạ Linh mang lại.

Sân khấu Tinh vệ của Suni Hạ Linh, Nicole Jung và Vương Phi Phi

Biểu diễn cùng 2 chị đại Kpop, Suni Hạ Linh không hề bị lép vế

Các chị đẹp bật khóc nức nở khi xem tiết mục này

Vương Phi Phi (góc trái) là cựu thành viên miss A - Nicole là cựu thành viên KARA và Suni Hạ Linh

Kết quả, tiết mục Nobody nhận được 875 điểm cộng thêm 908 điểm từ Tinh vệ giúp team của đội trưởng Trần Hạo Vũ nhận được 1783 điểm, vươn lên dẫn đầu vòng Công diễn 4.

https://kenh14.vn/dan-chi-dep-bat-khoc-nuc-no-khi-xem-suni-ha-linh-va-dong-doi-bieu-dien-ly-do-la-gi-20240608134751864.chn