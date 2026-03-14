Dàn Anh Trai Say Hi "làm loạn" tại Hà Nội: Hải Nam - buitruonglinh giả gái gây sốc, 1 nhân vật không ai nhận ra

Chiều 14/3, không khí tại sân vận động Mỹ Đình bắt đầu nóng dần khi dàn nghệ sĩ của Anh Trai Say Hi mùa 2 đồng loạt có mặt để tổng duyệt cho concert Day 2. Trước giờ G, sân khấu quy mô lớn của chương trình gần như đã hoàn thiện, các nghệ sĩ tranh thủ chạy chương trình, tập vũ đạo và thử âm thanh.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhất lại không chỉ nằm ở phần tổng duyệt, mà là màn cosplay quen thuộc của các Anh Trai trong hậu trường rehearsal. Theo truyền thống của concert Anh Trai Say Hi, mỗi lần tổng duyệt là một lần dàn nghệ sĩ thi nhau hóa trang cực lầy để giành giải The Best Rehearsal Outfit - danh hiệu vui dành cho bộ trang phục rehearsal sáng tạo nhất.

Một trong những màn hóa trang gây chú ý nhất thuộc về team Hermosa gồm Mason Nguyễn, Sơn.K, CONGB, buitruonglinh và TEZ. Cả nhóm quyết định chơi lớn khi hóa thân thành dàn nhân vật đình đám của bộ phim thanh xuân huyền thoại Vườn Sao Băng.

Team Hermosa khiến dân tình cười nghiêng ngả bởi màn cosplay dàn diễn viên Vườn Sao Băng

Không chỉ mặc trang phục giống bản gốc, các thành viên còn đầu tư cả tóc tai, phong cách tạo dáng để tái hiện vibe F4 đình đám một thời. Trong đó, nhân vật gây cười nhất chính là buitruonglinh khi đội tóc giả và vào vai nữ chính, tạo nên khung cảnh vừa quen vừa… sai sai khiến nhiều người bật cười. Nhiều người nhận xét Á quân mùa 2 trông cũng rất ra dáng thiếu nữ, khen đường nét gương mặt thanh thoát xinh xắn nhưng... có hơi "đô" so với nam chính.

Team Hermosa còn vào dáng không lệch đi đâu được khi chụp ảnh

Chơi lớn nhất là màn cosplay thành nữ chính Vườn Sao Băng của buitruonglinh nhưng vóc dáng này có hơi... cấn cấn

Không chỉ team Hermosa chơi lớn, nhiều Anh Trai khác cũng mang đến những màn hóa trang khó đoán. B Ray khiến nhiều người phải nhìn kỹ mới nhận ra khi xuất hiện trong bộ đồ chó đóm, từ trang phục đến lớp make-up đều phủ kín, gần như không thấy gương mặt thật.

Trong khi đó, BigDaddy lại mang đến vibe hoàn toàn khác khi hóa thân thành một "boy phố" chính hiệu với mái tóc dựng ngược cùng bộ outfit không thể chuẩn chỉnh hơn. Còn RiO lại chọn cách tiếp cận hài hước khi vào vai phóng viên hiện trường. Nam nghệ sĩ cầm micro chạy khắp sân khấu, vừa diễn vừa "tác nghiệp", tạo nên những khoảnh khắc hậu trường cực kỳ náo nhiệt.

BigDaddy hoá "boy phố" chụpc ảnh cùng Kim Hyun Joong bản Việt

Nhìn phụ kiện dây chuyền của nam rapper khiến fan cười sặc sụa

B Ray khiến người hâm mộ không thể nhận ra vì màn hoá trang từ đầu đến chân

Phóng viên hiện trường RiO tác nghiệp liên tục ở sân khấu

Anh Trai Bùi Duy Ngọc cosplay thành "meme" chú ngựa gây sốt MXH

Anh Trai Phúc Du đã nhập tâm kể từ khi còn ở khách sạn

Một nhân vật khác cũng thu hút nhiều sự chú ý là Hải Nam khi xuất hiện trong tạo hình nàng tiên cá. Nếu ở concert trước, Hải Nam từng giành giải The Best Rehearsal Outfit với tạo hình Ma Mười gây bão mạng xã hội, thì lần này nam ca sĩ tiếp tục khiến fan bật cười khi diện bộ váy đuôi cá xanh nổi bật.

Khoảnh khắc "nàng tiên cá lên bờ" giữa sân khấu Mỹ Đình lập tức trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất từ buổi tổng duyệt. Không ít người đùa rằng Hải Nam dường như đang quyết tâm bảo vệ danh hiệu "ông hoàng cosplay rehearsal" của concert.

Nàng tiên cá Hải Nam quyết tâm giật giải

