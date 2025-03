Happy Day Concert 2025 sau khi công bố dàn line-up khủng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/3. Địa điểm tổ chức là sân vận động Đà Lạt, tọa lạc trên hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dàn line-up được giới thiệu gồm loạt Anh Trai - Chị Đẹp như Neko Lê, BB Trần, Thiều Bảo Trâm, Trang Pháp, Minh Hằng, B Ray, Quân A.P, Anh Tú Atus…. Sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến 1 không gian âm nhạc nơi người hâm mộ có thể hòa mình vào những màn trình diễn bùng nổ.

Đêm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao đình đám Vpop

Bên cạnh phần biểu diễn, BTC còn thông báo chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề để tăng trải nghiệm cho khán giả. Khu vực sự kiện được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, phù hợp với giới trẻ. Các gian hàng ẩm thực, khu check-in, và các trò chơi tương tác cũng sẽ được bố trí để mang đến không gian giải trí đa dạng.

Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay 7/3, khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ tổ chức Happy Day Concert 2025, hầu hết các nghệ sĩ cùng đồng loạt đăng tải thông báo sẽ không tham gia chương trình, với lý do giống nhau. Cụ thể, Trang Pháp “mở bát” lúc nửa đêm khi công ty quản lý The First Management đưa ra thông nữ ca sĩ sẽ không tham gia đêm nhạc vào ngày 7/3 như dự kiến. Lý do được đưa ra là BTC không thể đảm bảo quyền lợi của nghệ sĩ như đã thỏa thuận.

Trang Pháp thông báo hủy tham dự Happy Day Concert 2025

Nguyên văn dòng chia sẻ:

THÔNG BÁO V/V NGHỆ SĨ TRANG PHÁP KHÔNG THAM GIA BIỂU DIỄN TRONG “HAPPY DAY CONCERT” TẠI ĐÀ LẠT The First Management xin thông báo Nghệ sĩ Trang Pháp sẽ không tham gia biểu diễn trong chương trình “Happy Day Concert” tại Đà Lạt vào ngày 7/3/2025 như đã thông tin vì quyền lợi của Nghệ sĩ và Công ty không được bảo đảm đúng theo thỏa thuận ban đầu. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự thay đổi này và chân thành xin lỗi khán giả, đặc biệt là những ai đã mong chờ sự xuất hiện của Trang Pháp tại chương trình. The First Management mong nhận được sự thông cảm từ quý khán giả và hy vọng sẽ có cơ hội mang đến những màn trình diễn chất lượng của Trang Pháp trong thời gian tới. Trân trọng, The First Management.

Sau đó, Ái Phương, Thiều Bảo Trâm, Anh Tú Atus, Kay Trần, Captain, Neko Lê, BB Trần, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi cũng lần lượt đăng tải dòng trạng thái cho biết sẽ vắng mặt trong đêm hội Happy Day Concert 2025 sắp tới với cùng 1 lý do là chưa có tiếng nói chung trong vấn đề đảm bảo quyền lợi biểu diễn của nghệ sĩ. Các nghệ sĩ còn lại là Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, B Ray, Quân A.P, Trương Thế Vinh, Đăng Khôi, Phương Mỹ Chi, Masew, DJ Khánh, Khôi Vũ, Doãn Hiếu hiện vẫn chưa có động thái nào khác.

Công ty quản lý của Kay Trần

Neko Lê

Hoàng Yến Chibi

Thiều Bảo Trâm

Hàng loạt nghệ sĩ cũng thông báo vắng mặt đêm nhạc tại Đà Lạt

Thông tin này đang được lan truyền khắp MXH khiến fan không khỏi hụt hẫng. Không ít khán giả từ địa phương khác đã phải di chuyển xa xôi, đặt phòng ở để có thể ủng hộ nghệ sĩ. Sự việc này dấy lên 1 câu hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra từ phía BTC dẫn đến nhiều nghệ sĩ cùng đồng loạt hủy show thế này?”.

Về phía BTC, hiện tại BTC chỉ mới lên tiếng đính chính về những tin đồn thất thiệt liên quan đến cá độ trái phép. Họ khẳng định đây đều là những thông tin vô căn cứ, sai sự thật và làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cả 1 tập thể. Ngoài ra, BTC Happy Day Concert 2025 vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc các nghệ sĩ thông báo hủy biểu diễn trong chương trình.