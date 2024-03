Khán giả phẫn nộ vì Ngọt hủy show sau khi tuyên bố ngừng hoạt động: Lời xin lỗi còn tệ hơn Ariana Grande!

Tối 22/3, trang Facebook của nhóm Ngọt có dòng trạng thái tuyên bố hủy bỏ tất cả các show diễn còn lại, xác nhận không còn hoạt động và cam kết bồi thường. Bài đăng viết: "Thành thật xin lỗi ban tổ chức của CAM và NTPMM (Những thành phố mơ màng) cùng các chương trình đã hứa trước, chúng tôi đã ngừng hoạt động, chúng tôi xin chịu mọi trách nghiệm và bồi thường". Ngôn ngữ của bài đăng tạo cảm giác khá nặng nề, nghiêm trọng. Nhiều người hâm mộ lo lắng khi cho rằng không chỉ ngưng hoạt động, có nhiều câu chuyện lớn hơn đằng sau việc nhóm Ngọt ngưng hoạt động.

Ở dưới phần bình luận, không khó để thấy khán giả từ sự hoang mang, buồn bã của cảm xúc ban đầu dần chuyển sang phẫn nộ, khó chấp nhận được cách nói lời chia tay của Ngọt. Nhiều người cho rằng dẫu sao Ngọt cũng đã hoạt động ngót nghét 1 thập kỉ nên ít nhất khi chia tay cũng nên có một lời chia tay đàng hoàng, xứng đáng với sự yêu mến của rất đông khán giả. Khán giả cũng so sánh Ngọt với Cá Hồi Hoang - nhóm nhạc đã tạm biệt khán giả hâm mộ bằng một tour diễn xuyên Việt chỉn chu.

Ngọt gây thất vọng lớn về cách nói lời chia tay.

Nhiều người thậm chí so sánh lời xin lỗi của Ngọt lần này còn tệ hơn cả đoạn story thông báo hủy show "kinh điển" 7 năm về trước của Ariana Grande khi đến Việt Nam. Ít ra, Ariana còn mở đầu bằng "my babes in Vietnam" còn Ngọt không có một lời nào dành cho fan của mình. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ ra hành động hủy show của Ngọt tại 2 đại nhạc hội Cam và Những Thành Phố Mơ Màng sẽ gây ảnh hưởng đến đơn vị như thế nào, không chỉ đơn thuần ở câu chuyện đền hợp đồng.

Rất nhiều trường hợp pass vé rầm rộ 2 đêm diễn nói trên sau khi nghe tin Ngọt hủy show, gây thiệt hại chưa thể thống kê hết được cho BTC 2 đại nhạc hội. "Vô trách nhiệm", "ích kỉ", "thiếu chuyên nghiệp", "thất vọng",... là vô vàn những cụm từ mà fan Ngọt đau đớn sử dụng trong bài đăng chia tay của chính thần tượng họ.

Ariana đã gửi lời xin lỗi fan trước, còn Ngọt thì không như vậy

- Xích mích gì thì cũng nên cho fan một lời xin lỗi hoặc giải thích rõ ràng chứ, đây một phát bảo huỷ là huỷ, bao nhiêu fan nghe nhạc không nói chứ mấy bạn dành dụm tiền rồi kể cả là dành dụm niềm tin vào buổi diễn cuối này nữa, yêu Ngọt nhưng mà làm thế này buồn Ngọt quá, đắng lòng thiệt!

- Mình không biết chuyện gì xích mích trong nhóm, nhưng việc không tuân thủ hợp đồng diễn thật thiếu trách nhiệm, và làm mọi người yêu mến nhóm có phần thất vọng.

- Trách nhiệm để đâu? Chả có một câu xin lỗi nào. Đọc bài post chỉ toàn thấy sự vô trách nhiệm của band, đã thế còn sai chính tả. Vậy các bạn coi khán giả chúng tôi là gì? Cần một lời giải thích xác đáng và một lời xin lỗi !

- Diễn cho xong 2 show đi các anh, cái nghiệp hát đưa các anh lên mà giờ các anh đá phát bay cả chén cơm của BTC các chương trình thì chịu rồi!

- Không phải cứ bồi thường là chịu hết được trách nhiệm đâu. Mấy anh ích kỷ quá!!!

- Tồi tệ hơn cả đoạn story của Ariana Grande!