Đàm Thu Trang - Cường Đô la đi dự lễ bế giảng mẫu giáo của ái nữ ở trường quốc tế, nhìn là thấy chuẩn "rick kid"

Mới đây, gia đình Cường Đô La – Đàm Thu Trang đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ tổng kết năm học của bé Suchin tại một trường mầm non quốc tế danh tiếng ở TP.HCM. Diện lễ phục xanh navy, tay cầm bó hoa rực rỡ, Suchin gây "bão nhẹ" mạng xã hội với vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái tự tin, đúng chuẩn "con nhà người ta" sinh ra đã ở vạch đích.

Được biết, bé Suchin hiện theo học tại Little Genius International Kindergarten – một trong những hệ thống trường mầm non quốc tế được đánh giá cao nhờ chương trình song ngữ chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, không gian xanh lý tưởng và đặc biệt chú trọng giáo dục cảm xúc, kỹ năng sống sớm cho trẻ nhỏ. Với học phí không hề "dễ thở", Little Genius là nơi được nhiều gia đình nổi tiếng và doanh nhân thành đạt lựa chọn để khởi đầu hành trình học tập của con cái.

Trong buổi lễ tổng kết năm học 2024–2025, bé Suchin không chỉ thu hút bởi ngoại hình xinh xắn, lanh lợi mà còn ghi điểm nhờ sự dạn dĩ, tự nhiên trên sân khấu. Cô bé được mẹ buộc tóc gọn gàng, diện áo choàng tốt nghiệp, bước lên sân khấu nhận hoa và bằng chứng nhận với phong thái tự tin. Cậu em trai út – bé Sutin – cũng góp mặt, ôm chặt "bằng tốt nghiệp" của chị như một cách góp vui đáng yêu.

Gia đình bốn người rạng rỡ xuất hiện trong ảnh chung khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa. Không cầu kỳ váy áo, Đàm Thu Trang diện áo sơ mi denim phối jeans năng động, còn Cường Đô La vẫn trung thành với phong cách giản dị nhưng lịch lãm. Sau nhiều năm lui về hậu trường, nữ người mẫu gốc Lạng Sơn xây dựng hình ảnh một người mẹ hiện đại, theo sát hành trình phát triển của con, đồng hành từ những điều nhỏ nhất nhưng đầy ý nghĩa.

Netizen hết lời khen ngợi: ""Visual Suchin xinh như búp bê, mà dáng điệu tự tin ghê; Đúng là bố mẹ giàu có nhưng nuôi con rất chỉn chu, văn minh".

Từ việc chọn trường quốc tế chuẩn cao cấp, đến không gian sống xanh trong biệt thự triệu đô và sự gần gũi trong cách nuôi dạy con, vợ chồng Đàm Thu Trang – Cường Đô La cho thấy định nghĩa "giàu có" không chỉ là vật chất, mà còn là sự đầu tư bài bản vào giáo dục, nhân cách và tình cảm gia đình.