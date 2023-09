Đam mê váy hoa, Triệu Lộ Tư chưa bao giờ rơi vào cảnh "dừ" hay sến: Tất cả nhờ 6 chiêu mặc đẹp cao tay

Nhiều chị em ngại mặc váy hoa vì sợ chúng dễ mang lại cảm giác "bà thím" hoặc sến súa, thì Triệu Lộ Tư lại là "fan" trung thành của item này. Cô nàng còn được netizen xứ Trung đặt biệt danh là "bà hoàng váy hoa" bởi tần suất diện liên tục và mỗi lần xuất hiện lại là một mẫu mới toanh. Để style trở nên thú vị, Triệu Lộ Tư chia sẻ, có đến 6 chiêu thức được cô áp dụng liên tục khi diện váy hoa.

Triệu Lộ Tư có tình yêu mãnh liệt với váy hoa

1. Ưu tiên chất vải mỏng nhẹ, có độ trong mờ càng tốt

Họa tiết hoa chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt váy nên đôi khi nó sẽ gây ra sự ngột ngạt, nặng nề về thị giác. Do vậy, bạn cần ưu tiên váy có chất liệu mỏng nhẹ, xuyên thấu một cách kín đáo. Triệu Lộ Tư thường mặc váy hoa làm từ vải voan và vải tuyn. Cô đánh giá rằng, những thiết kế từ 2 chất vải này mang đến sự gợi cảm xen lẫn ngọt ngào và là những mẫu yêu thích nhất trong tủ đồ hiện nay của Triệu Lộ Tư.

2. Kết hợp cùng quần jeans

Váy hoa hay áo hoa vốn đã có họa tiết bắt mắt. Vậy nên, để mọi thứ không trở nên rườm rà, lôi thôi, hãy mix chúng cùng những món đồ cơ bản, đặc biệt là quần jeans. Điều này khiến bạn cho ra một outfit sành điệu, đảm bảo chẳng bao giờ bị người khác chê.

3. Ưu tiên họa tiết hoa nhí

Chắc chắn rồi! Họa tiết hoa nhí luôn được đánh giá cao hơn so với họa tiết hoa to. Bởi nó mang đến vẻ đẹp của sự thanh lịch, tinh tế, nhẹ nhàng và không bị nhức mắt. Ngược lại, họa tiết hoa to dễ khiến người diện trông "dừ" và kém thon gọn hơn.

4. Mix&match cùng áo cardigan

Khi những họa tiết dễ thương được kết hợp với chiếc áo khoác cardigan nhẹ nhàng và thanh lịch, ngay lập tức sẽ tạo nên một giao diện sành điệu và sang hơn cho người mặc. Triệu Lộ Tư nói thêm rằng, việc khoác thêm áo ngoài còn là thủ thuật giúp "chỉnh sửa" bờ vai rộng và cơ bắp cánh tay trở nên gọn hơn.

5. Không mua những mẫu "kín cổng cao tường"

Nếu bạn muốn tránh gánh nặng thị giác do váy hoa gây ra, điều quan trọng là phải chừa lại "khoảng trắng thích hợp" trong trang phục của bạn. Điển hình như Triệu Lộ Tư, cô thường chọn những thiết kế váy hoa có cổ vuông, cổ chữ V hay dáng ngắn giữa đùi... để diện. Việc để lộ một chút đường nét ở xương quai xanh, cánh tay hay cổ... có tác dụng cực lớn trong việc "hack dáng" cao ráo, thon gọn hơn.

6. Một outfit tránh phối quá 3 màu

Công thức này không chỉ được áp dụng với váy hoa mà với tất cả các item thời trang khác. Nếu bạn không bảo "dân chơi màu cao tay" thì bao gồm quần áo và phụ kiện, hãy đảm bảo không có quá 3 màu trong outfit của bạn.

Tham khảo: Beauty321