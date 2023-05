Đầm dạ hội Tracy Studio tỏa sáng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023

Cũng giống các sự kiện thảm đỏ nghệ thuật danh giá toàn cầu, Cannes sẽ có sự góp mặt tham dự của các thương hiệu và các tên tuổi nghệ sỹ hàng đầu thế giới... Nhưng cùng lúc, Cannes còn là bệ phóng cho các thương hiệu và nghệ sỹ có sự đầu tư và sáng tạo. Tracy Studio tự hào khi là thương hiệu thời trang đầu tiên của Việt Nam tỏa sáng trong Liên hoan phim Cannes 76 này.

Với các thương hiệu thời trang toàn cầu, Liên hoan phim Cannes mới là sự kiện đáng được quan tâm hơn cả. Hàng nghìn thương hiệu sẽ làm việc với các ngôi sao, các stylist để có cơ hội một lần tỏa sáng tại Cannes. Đây cũng chính là lý do khiến các thương hiệu sẽ "save the best for the last".

Với 60m chiều dài và 24 bậc thang, nhưng có tới 5000 nhà báo, xấp xỉ khoảng 300 kênh truyền hình và hàng nghìn nhiếp ảnh gia, có thể nói Cannes là nơi mỗi bước chân đáng giá triệu dollar và chỉ những thương hiệu, nghệ sỹ danh tiếng nhất, sáng tạo nhất mới có cơ hội tham gia sự kiện này.

Là thương hiệu thời trang luôn đề cao và hướng tới nghệ thuật, Tracy Studio đã hợp tác với các nghệ sỹ và họa sỹ trên thế giới trong các bộ sưu tập và các dự án nghệ thuật ngay từ những ngày đầu thành lập. Đội ngũ thiết kế của Tracy Studio đã dành riêng 06 tháng để thực hiện BST đặc biệt dành cho Liên hoan phim Cannes với tên gọi Oriental Phoenix (Phượng hoàng Phương Đông).

Các thiết kế trong BST đã được các ngôi sao và các khách mời của Cannes đặc biệt yêu thích và chú ý. Trong đó, mẫu đầm đính đá đỏ này của Tracy Studio đã được doanh nhân tỷ phú, fashionista Stephania Morales lựa chọn để xuất hiện trong sự kiện. Ngay từ những bước đầu tiên, thiết kế đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu thời trang và nghệ thuật trong sự kiện đặc biệt này.

Với cảm hứng tới từ vẻ đẹp của chim phượng hoàng – loài chim gắn liền với văn hóa phương Đông, đầm được tạo hình với màu đỏ kết hợp cùng màu đen huyền bí, mang theo các chi tiết đính kết đá pha lê tỉ mỉ, tạo nên độ chuyển màu tinh tế đặc trưng của một chiếc đầm Couture.

Với số lượng đá pha lê đính kết lên tới hàng ngàn viên, Tracy Studio đã cần 05 thợ thủ công làm việc trong gần 300 giờ để hoàn thiện mẫu đầm. Thiết kế gần như đã được lựa chọn ngay khi doanh nhân tỷ phú, fashionista Stephania Morales nhìn thấy bản phác thảo.

Là người có ảnh hưởng đặc biệt trên mạng xã hội, fashionista Stephania Morales nổi tiếng với gout thẩm mỹ tinh tế. Cô không chỉ là khách hàng quen thuộc của các thương hiệu thời trang và trang sức hàng đầu thế giới mà còn là "ngôi sao" thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Bazaar.

Tham dự Liên hoan phim Cannes 76, doanh nhân tỷ phú Stephania Morales đã đặc biệt kết hợp một bộ trang sức kim cương và ruby với mẫu đầm của Tracy Studio. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng không chỉ của Tracy Studio mà còn của thời trang Việt Nam khi có một thương hiệu Việt có thể tỏa sáng cùng với những tên tuổi danh tiếng trong sự kiện nghệ thuật thời trang danh giá bậc nhất thế giới.

