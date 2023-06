Đám cưới đặc biệt của cặp đôi "trái dấu"

Vốn như hai đường thẳng song song, đi một vòng trái đất, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau. Câu nói này quả thực chính xác với câu chuyện tình yêu của mà cô dâu Lưu Thanh Nam (quê Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Thanh Nam nói về chuyện tình yêu của mình với người chồng mới cưới bằng hai từ: Duyên nợ. Duyên nợ quả thực rất kỳ diệu!

Cặp đôi "trái dấu" đến với này nhờ duyên phận diệu kỳ

Được biết, Thanh Nam và chồng vốn là bạn học chung thời phổ thông. Tuy nhiên, những năm tháng học trò, hai người như hai đường thẳng song song, ít khi nói chuyện và không hề có ấn tượng đặc biệt về nhau.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nam và Hậu mất liên lạc, cũng không gặp lại nhau. Mãi cho đến 6 năm sau, định mệnh cho họ cơ hội gặp lại.

"Lần đó, một người bạn thân năm lớp 10 của mình đã rủ anh Hậu xuống nhà mình chơi. Đó là lần đầu tiên hai đứa gặp lại, sau 6 năm ra trường. Lần gặp lại, tụi mình cũng để ý nhau nhiều hơn và bắt đầu quá trình tìm hiểu. Nhưng mình khi ấy anh là giáo viên ở quê và không hề có ý định vào Sài Gòn.

Anh dạy môn Toán, tính cách khô khan và là người sống thiên về lý trí nhiều. Trong khi mình lại làm nghệ thuật, sống thiên về cảm xúc. Mỗi khi làm việc, anh sẽ dành 100% thời gian, tâm trí cho công việc. Có khi vài hôm hai đứa không liên lạc, nói chuyện. Cảm thấy không hợp nhau, mình quyết định dừng lại" - Thanh Nam nhớ lại.

Một thời gian sau, cô gái Quảng Ngãi có người yêu mới. Còn anh Hậu lên đường nhập ngũ. Họ cứ ngỡ, sợ tơ duyên đến đây đứt đoạn, duyên phận đã hết.

Thanh Nam vốn là cô gái mộng mơ, làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, trái ngược tính cách với "nửa kia" của mình

Thế nhưng, một lần nữa, cặp đôi Quảng Ngãi phải gật gù tin hết mình vào hai chữ duyên phận: Nếu đã là của nhau, đến cuối cùng cũng thuộc về nhau.

Đó là khi Thanh Nam bị người yêu phản bội và chia tay: "Anh ấy liên lạc với mình khi mình đang thất tình, hai trái tim từng bị tổn thương được duyên phận ngày một kéo lại gần nhau hơn. Xuất ngũ xong, anh quyết định vào Sài Gòn, công tác ở một trường nội trú cấp 3 và tìm đến gặp mình. Chuyện gì đến cũng đến, tụi mình chính thức yêu nhau".

Anh Hậu vốn là giáo viên trường nội trú, do đó cơ hội họ gặp gỡ nhau rất hiếm hoi. Cùng sống trong một thành phố, nhưng cặp đôi Quảng Ngãi vẫn trải qua những nhớ nhung, cô đơn, khắc khoải hệt như một cặp đôi yêu xa.

Chưa kể, sở thích, thói quen, tính cách của hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Như hai thái cực đối lập, nhưng giữa họ lại có sức hút khó tách rời.

Thanh Nam tâm sự: "Anh là một người khô khan, còn mình là cô gái có trái tim luôn mơ mộng và còn làm ở lĩnh vực nghệ thuật, nên hai đứa khác biệt nhiều lắm.

Có những khoảng thời gian mình yếu đuối, muốn được nuông chiều, không biết cách cảm thông. Trong khi anh lại muốn chu toàn quá đỗi trong công việc, dành đa phần thời gian tập trung cho công việc, ít có thời gian yêu đương.

Vì vậy, tụi mình có vô số lần buông tay, trải qua nhiều chông chênh và thử thách. Thậm chí trong đầu mình từng nghĩ hai đứa sẽ không đến được với nhau, người này không phải là bạn đời của mình."

Hành trình yêu của Thanh Nam và chồng trải qua không ít sóng gió, thử thách.

Tuy nhiên, sau một thời gian, bằng tình cảm chân thành, sự lắng nghe, sẻ chia với nhau, cặp đôi dần dần hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, từ chính chất công việc đến thói quen, sở thích.

Họ biết nhìn nhận ưu điểm và chấp nhận những khuyết điểm của "đối phương". Bởi không có ai là hoàn hảo, chỉ có tình yêu thương chân thành, trọn vẹn sẽ giúp cả hai nắm tay đồng hành trong cuộc sống.

Đám cưới đặc biệt khi cô dâu tự tay may 3 váy cưới, áo dài, áo sơ mi và trang phục dự tiệc cho người thân

Hành trình 7 năm bên nhau nhiều sóng gió đã có một cái kết viên mãn bằng đám cưới với nhiều điều đặc biệt. Cô dâu Thanh Nam vốn làm việc trong lĩnh vực thời trang, chuyên thiết kế, may và kinh doanh trang phục dự tiệc.

Do đó, Thanh Nam quyết định tự tay thiết kế, may toàn bộ 3 váy cưới của cô. Trang phục áo dài lễ của cô dâu chú rể, áo dài mẹ, váy cho các thành viên trong gia đình cũng do một tay cô dâu Quảng Ngãi chuẩn bị.

Áo dài cô dâu - chú rể cho Thanh Nam tự tay thiết kế, may đo.

Thanh Nam khiến dân tình trầm trồ khi khoe thành phẩm 3 chiếc váy cưới, mỗi váy một phong cách, từ sang trọng, quyến rũ cho đến thanh lịch, dịu dàng. Chưa kể, áo sơ mi của chồng, áo dài cưới hai vợ chồng, áo dài mẹ cô dâu chú rể và váy dự tiệc của cho hai chị gái cũng do Thanh Nam thực hiện toàn bộ.



"Mình vốn làm công việc thiết kế thời trang, chuyên thiết kế, may, kinh doanh váy áo, trang phục dự tiệc, sự kiện. Do đó, việc tự chuẩn bị trang phục cho đám cưới đã được mình hình dung và lên kế hoạch từ lâu và cũng không quá khó để thực hiện.

Chỉ là trước đám cưới có rất nhiều việc phải lo, mình lại muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ may trang phục đến trang trí nhà cửa, bàn ghế làm lễ, làm hoa cưới cầm tay... Nhiều việc khiến thời gian hơi áp lực một chút, nhưng cuối cùng rất may mọi việc đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Nhìn mọi người vui vẻ và hạnh phúc mặc đồ mình may trong ngày vui của chúng mình, đó là niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Cả chồng, mẹ và các chị mình đều rất thích trang phục mình may đo".

3 chiếc váy cưới tinh tế, đẹp đến nao lòng đều do cô gái Quảng Ngãi tự tay may đo cho mình

Dân mạng được phen trầm trồ, thán phục sự khéo léo, tỉ mẩn, gu thời trang tinh tế của cô dâu Quảng Ngãi xinh đẹp, khi tự tay chuẩn bị toàn bộ trang phục cho ngày trọng đại của mình.