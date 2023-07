Đảm bảo tuyệt đối an toàn 2 đêm nhạc BLACKPINK, Công an Hà Nội ghi điểm với người hâm mộ

Công an thành phố Hà Nội cho biết, tối 29 và 30/7, với 2 đêm biểu diễn ở Hà Nội, nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK đã kết thúc tốt đẹp chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2023. Đây có lẽ là những đêm nhạc tại Việt Nam với số khán giả tham dự lớn nhất từng được tổ chức (khoảng gần 70.000 người tham dự). Người hâm mộ (cả Việt Nam và khách nước ngoài) của nhóm nhạc quốc tế này đã có 2 đêm phấn khích, mãn nguyện với thần tượng trong không khí an ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối.

Cận cảnh 1 góc trong sân vận động Mỹ Đình

Không chỉ là một sự kiện âm nhạc

Tại bất kỳ một lễ hội âm nhạc nào ở bất kỳ đâu trên thế giới, dù chỉ một sự cố nhỏ xảy ra, hiểm họa sẽ là khôn lường. Hiểm họa có thể đến bất ngờ và rất nhanh chóng chỉ từ 1 sự cố bạo lực, quá khích, sử dụng chất cấm hay nhiều nguyên nhân tưởng chừng đơn giản khác. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, đã có quá nhiều bài học đã phải trả giá đắt do không đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại Việt Nam, từ trước đến nay, các lễ hội âm nhạc lớn được tổ chức chưa nhiều. Cho tới khi sự cố 7 người thiệt mạng vì ma túy trong lễ hội âm nhạc mùa thu "Du hành tới mặt Trăng", được tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây, cách đây 5 năm (tối 16/9/2018), thì hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ mất an ninh, an toàn tại các lễ hội âm nhạc đã được gióng lên.

Hàng nghìn người đổ về Mỹ Đình được hướng dẫn di chuyển an toàn trong buổi diễn của BLACKPINK

Nếu không có kế hoạch, biện pháp, phương án kỹ lưỡng, chi tiết để đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết tại các sự kiện đông người tham dự sẽ có thể dẫn đến thảm họa khó lường.

Do đó, để đêm diễn của BLACKPINK thành công một cách trọn vẹn, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Xác định rõ điều đó, mọi công tác chuẩn bị được lên kế hoạch từ trước, đầy đủ, chi tiết, bài bản, khoa học, sẵn sàng mọi phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm nhạc.

Kiểm soát chặt chẽ khu vực ra vào sân vận động Mỹ Đình

Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố đã chủ trì phối hợp với Bộ Tư Lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan, xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn chương trình nghệ thuật nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK.

Theo đó, xác định yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, Công an Thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và chủ động dự kiến các tình huống đột xuất có thể xảy ra, biện pháp, phương hướng giải quyết đối với từng tình huống cụ thể; nhất là tình huống do tâm lý đám đông bị kích động dẫn đến xảy ra giẫm đạp, chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ người, đồ vật mang vào khu vực, không để khán giả mang các vật cấm, nguy hiểm, chất cấm, chất kích thích, ma túy…

Lực lượng Cảnh sát Cơ động kiểm tra công tác đảm bảo an ninh cho đêm nhạc

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng bố trí lực lượng bảo đảm ANTT, giao thông tại các tuyến đường và khu vực xung quanh sân vận động, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông và hướng dẫn khán giả vào khu vực tổ chức an toàn, thông suốt; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quá trình di chuyển của đoàn nghệ sỹ.

CAQ Nam Từ Liêm tập trung cao độ, bảo vệ an ninh, an toàn bên ngoài xân vận động Mỹ Đình

Ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ

Ghi nhận sau khi kết thúc 02 đêm diễn, nhiều ý kiến của khán giả cho rằng: BlackPink với sức hút lớn ở phạm vi toàn cầu, số fan là thanh thiếu niên rất nhiều, nhưng từ việc đi lại, nơi ở, biểu diễn đều được bảo vệ chu đáo. Tất cả đều diễn ra an toàn, không có cảnh chen lấn, giẫm đạp lên nhau, mất an ninh trật tự. Những thành công của đêm nhạc BLACKPINK, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an Thủ đô trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau sự kiện.

Một khán giả đến từ quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: "Tôi là một fan hâm mộ của nhóm nhạc BLACKPINK. Điều khiến tôi ấn tượng chính là công tác đảm bảo an ninh ngay từ vòng ngoài. Tại các cửa ra vào đều có lực lượng Công an kiểm soát rất chặt chẽ, có máy soi chiếu, tránh trường hợp có đối tượng xấu mang theo chất gây cháy, nổ vào sân. Khu vực vào sân vận động Mỹ Đình hầu như không bị ùn tắc, dù thời điểm chúng tôi đến cũng rất nhiều người hâm mộ từ nhiều nơi đổ về. Chúng tôi cảm thấy tuyệt đối an toàn, không có hiện tượng chen lấn xô đẩy dẫn đến việc lợi dụng thực hiện hành vi phạm pháp như cướp giật hay trộm cắp tài sản. Các chiến sỹ công an nhắc nhở người dân với thái độ cởi mở, chân tình, vui vẻ làm chúng tôi rất hài lòng và yên tâm. Đêm nhạc đã thành công rực rỡ. Đây là một sự kiện như một điểm hẹn châu Á giữa lòng Hà Nội…"

Nói về thành công của sự kiện này, tờ Nikkie Asia (Tạp Chí Kinh Tế Số 1 Châu Á ) cho rằng, BlackPink thực sự đang gây bão ở Việt Nam. Concert Born Pink của BLACKPINK thành công không chỉ làm người hâm mộ phấn khích, đó còn là tương lai cho kinh tế nước nhà, sự hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Hình ảnh Hà Nội nhìn từ trên cao

Quả thực, với việc tổ chức thành công sự kiện âm nhạc của BLACKPINK, một nhóm nhạc có sức hút lớn trên phạm vi toàn cầu, với những đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an Thủ đô trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, trước trong và sau sự kiện, chắc chắn đã lan toả hình ảnh đẹp về Hà Nội trong mắt nhân dân cả nước nói riêng và trong mắt bạn bè quốc tế nói chung. Nó như góp thêm một minh chứng để khẳng định: Sự thành công của đêm nhạc Black Pink cũng như nhiều sự kiện quốc tế trước đó, Hà Nội đã và sẽ là điểm đến an toàn cho các hoạt động quốc tế được tổ chức với quy mô lớn!