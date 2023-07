Trước khi vào khu vực sân khấu, khán giả trả lời "sẵn sàng cháy hết mình" dù trời mưa to. "Dù đến từ rất sớm nhưng chúng tôi vất vả tìm chỗ gửi xe sau đó là đi bộ vào sân khấu khá xa. Đến sân khấu thì mưa to, may mắn được BTC phát áo mưa. May mắn là trời tạnh mưa khi khán giả vào đến sân khấu. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhóm chúng tôi sẵn sàng mặc áo mưa để ngồi xem vì đã cất công đến đây rồi", chị Cao Thùy, Hà Nội, chia sẻ với Tiền Phong.