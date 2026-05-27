Đâm bạn gái tử vong, thanh niên nhảy xuống từ tầng 18, người thân đến hiện trường nghe tin rồi ngất xỉu

Vụ việc xảy ra tại Singapore khiến cho những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Các cặp đôi cãi vã là một điều rất bình thường. Nhưng nếu không biết xử lý một cách thích hợp, mâu thuẫn có thể leo thang và dẫn đến những kết cục đau lòng mà một trường hợp tại Singapore mới đây là một ví dụ.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ tờ Lianhe Zaobao cho biết, vụ việc xảy ra tại Block 248, Đại lộ Choa Chu Kang 2 tại Singapore vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Ba, 26/5 vừa qua.

Theo đó, người dân sống ở khu chung cư này đã nghe thấy tiếng cãi vã của một cặp đôi yêu nhau khoảng ngoài 20 tuổi. Không rõ nguyên nhân gì đã dẫn đến việc to tiếng này, tuy nhiên sau đó, nam thanh niên đã dùng dao đâm bạn gái ở khu vực thang máy của tầng 12. Vì vết thương quá nặng, cô gái được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Hiện trường thương tâm của một vụ việc.

Ngay sau đó, nghi phạm đã đi thang máy lên tầng 18 và nhảy xuống từ đây. Những người có mặt ở hiện trường cho biết họ đã nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó được xác định là âm thanh gây ra khi người đàn ông rơi xuống và va đập với một thùng rác tại mặt đất. Người đàn ông đã bị thương nặng và hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore ngay sau đó.

Hiện trường nơi người đàn ông rơi xuống từ tầng 18.

Hình ảnh do báo Zaobao đăng tải cho thấy một thùng rác bị hư hỏng với rác rưởi văng khắp nơi. Đây chính là thùng rác mà người đàn ông được cho là đã va phải sau khi ngã xuống từ trên cao. Tờ Straits Times đưa tin tại hiện trường vào khoảng 10 giờ tối, tức là khoảng 1 tiếng sau đó, đã có một người đàn ông và một người phụ nữ được cho là người thân của cặp đôi đến hiện trường. Khi nghe cảnh sát thông báo tin tức, cả hai đều trông rất hoảng loạn, thậm chí người phụ nữ đã bật khóc nức nở rồi ngất xỉu.

Trả lời các câu hỏi từ Mothership, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore cho biết họ nhận được thông báo về vụ việc vào khoảng 8 giờ 55 phút tối.

Báo Lianhe Zaobao nhận được tin từ một độc giả ngay sau khi vụ việc xảy ra và đã nhanh chóng đến hiện trường. Họ nhìn thấy một xe cứu thương với đèn nháy và còi hú tại ngã tư, được cho là đang trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh điểm thu gom rác ở tầng dưới và căn hộ nơi xảy ra vụ việc để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.