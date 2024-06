Đắk Lắk: Cho điểm tối đa các câu bị mờ ở đề thi Toán

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì buổi họp.

Tham dự có bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban coi thi; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Kỳ thi tại Hội đồng thi Đắk Lắk diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Công tác an ninh, an toàn tại các điểm thi được bảo đảm.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin báo chí về công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Ảnh: Thành Tâm)

Các đơn vị, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ để các điểm thi tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Trong đó, các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ đưa đón, bố trí suất ăn, chỗ ở miễn phí.

Liên quan đến 1 số đề thi ở môn Toán bị mờ ở một số câu, ông Phạm Đăng Khoa cho biết, đây là điều rất đáng tiếc do lỗi kỹ thuật khi in ấn và đây là "lỗi in mờ" chứ không phải "đề bị lỗi".

"Môn Toán thi vào chiều 27/6, sau khi tính giờ làm bài, 1 số điểm thi phát hiện ở một vài mã đề có một số câu bị in mờ. Bước đầu xác định, lỗi do kỹ thuật in. Quy trình thực hiện nghiêm ngặt, nhưng in siêu tốc hàng ngàn đề thi liên tục dẫn đến lỗi mờ ở một số câu. Sau khi phát hiện, giám thị báo cho trưởng điểm thi.

Các trưởng điểm thi vận dụng Quy chế thi để xử lý tình huống bất thường. Sử dụng đề thi dự phòng để chuyển đến thí sinh có mã số bị mờ. Nếu đề dự phòng không đủ thì Trưởng điểm và Công an thực hiện việc in sao đề trực tiếp tại điểm thi và cộng thêm thời gian làm cho thí sinh. Các trưởng điểm sau khi xử lý đã báo cáo về cho Hội đồng để xin ý kiến chỉ đạo. Trường hợp vượt quá thẩm quyền đã báo cáo Ban Chỉ đạo thi Quốc gia", ông Khoa thông tin.

Thí sinh Phan Lê Thục Anh, Trường THPT Chu Văn An (dự thi tại điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột) là một trong những trường hợp được miễn thi bài thi môn tiếng Anh. (Ảnh: Thành Tâm)

Trước câu hỏi của phóng viên về việc, thí sinh có thể bị ảnh hưởng kết quả thi do đề in mờ ở một số câu? Ông Phạm Đăng Khoa khẳng định, Bộ GD&ĐT đã đồng ý cho điểm tối đa đối với các câu ở các mã đề in mờ.

"Đây là 1 sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Chúng tôi báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo thi quốc gia và được hướng dẫn rà soát các thí sinh có đề bị mờ để xử lý. Đến nay có khoảng 20 em có thể bị ảnh hưởng do lỗi đề mờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát lại danh sách thí sinh bị ảnh hưởng. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và quốc gia đồng ý cho điểm tối đa các câu bị mờ, nhằm bảo đảm quyền lợi cho các em, giúp các em, phụ huynh yên tâm về mặt tâm lý trong quá trình đợi kết quả", ông Khoa nói.

Liên quan đến việc, Trưởng điểm cấm thí sinh mang đề về nhà (điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du) sau khi kết thúc thi môn Toán?

Ông Khoa cho biết, Sở GD&ĐT sẽ rà soát và có biện pháp xử lý theo Quy chế thi.

Theo lịch làm việc của Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk, từ chiều nay 28/6, trưởng các điểm thi sẽ nộp bài thi, hồ sơ thi của thí sinh cho Ban chấm thi (đặt tại Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk).

Ngày 29/6 bắt đầu công tác chấm thi đến 17/7.

"Chúng tôi sẽ công bố kết quả trước 17/7/2024. Đồng thời xét tốt nghiệp từ 17-30/7. Thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển các trường đại học, cao đẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT. Sau 10 ngày công bố kết quả, sẽ tiến hành phúc khảo để xét bổ sung kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024", ông Khoa thông tin thêm.