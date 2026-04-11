Đại thiếu gia Bạc Liêu chi hơn nửa tỷ cho lễ gia tiên, đám cưới có 1-0-2 mang chất riêng của gia tộc hào môn

Miền Tây vốn nổi tiếng với những đám cưới đậm chất phú hào, nhưng hôn lễ mới đây của đại thiếu gia ngành thức ăn nuôi tôm tại Bạc Liêu và ái nữ ngành bao bì đã thực sự nâng định nghĩa "xa hoa" lên một tầm cao mới.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi mức độ chịu chi cho không gian, thực đơn đắt đỏ, siêu đám cưới này còn khiến dân tình trầm trồ bởi những chi tiết trang trí độc bản và nghi thức cưới mang đậm dấu ấn gia tộc không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Lễ gia tiên đầu tư hơn nửa tỷ: Đẳng cấp từ bộ gốm 300 triệu đến bức tranh khảm vàng

Ngay từ lễ gia tiên, nhà trai đã chứng minh đẳng cấp hào môn khi mạnh tay chi tới 550 triệu đồng chỉ riêng cho hạng mục trang trí lễ gia tiên. Dưới bàn tay trang trí của NTK Lâm Lâm, không gian gia tiên mang chủ đề "Hoàng Lam Hỷ" đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật quy mô và tâm huyết bậc nhất.

Điểm nhấn đắt giá nhất phải kể đến set gốm sứ được đặt thiết kế và tuyển chọn riêng trị giá gần 300 triệu đồng. "Tất cả những chiếc bình ở đây có giá mười mấy triệu một chiếc, có mẫu lên tới gần 30 triệu"- NTK Lâm Lâm tiết lộ. Đáng chú ý, 4 chiếc lục bình "size khủng" với hoa văn bắt mắt, cầu kỳ đến từng tiểu tiết đã được vận chuyển cẩn thận từ TP.HCM về Bạc Liêu để tạo nên sự bề thế cho ngày trọng đại.

Bên cạnh gốm sứ, sự xa xỉ còn được bồi đắp bởi bức tranh khảm vàng tinh xảo. Được ghép lại tỉ mỉ từ vô số lá vàng thật, bức tranh tỏa ra vầng sáng uy nghi, đúng chuẩn phong thái của một gia đình hào môn nức danh Bạc Liêu. Từng chi tiết từ bố cục, màu sắc đến ánh sáng đều toát lên hơi thở cổ điển, trang nghiêm nhưng vẫn giữ trọn nét ấm cúng của nghi lễ truyền thống Việt.

Đặc biệt, nếu cổng cưới Long - Phụng là "đặc sản" quen thuộc trong các đám cưới hào môn, thì đại thiếu gia Bạc Liêu lại chọn một lối đi riêng tinh tế hơn. Cổng hoa và không gian bên trong được tô điểm bằng hình ảnh cặp khổng tước trắng. Loài chim biểu tượng cho sự vương giả, thanh thoát này không chỉ tạo ra sự đồng điệu tuyệt đối với bộ gốm sứ mà còn nâng tầm thẩm mỹ cho toàn bộ không gian.

Dinh thự của đại thiếu gia: Khuôn viên đủ 110 bàn tiệc, lễ đường không hoa tươi với duy nhất một gam màu chủ đạo

Sự hoành tráng của đám cưới tiếp tục được khẳng định khi những khung hình về dinh thự nhà trai được hé lộ. Cơ ngơi khoác lên mình lớp áo trắng hiện đại, sang trọng với khuôn viên siêu rộng tích hợp cả bể bơi. Chính tại khuôn viên này, một sân khấu khổng lồ đã được dựng lên làm lễ đường cho cặp đôi, đủ sức chứa quy mô tiệc lên tới 110 bàn.

Một điểm vô cùng tinh tế là tiệc cưới không dùng hoa tươi mà sử dụng hoa lụa cao cấp với tông màu xanh chủ đạo. Sắc xanh này vừa mang lại cảm giác mát mẻ, thanh lịch, vừa ngầm thể hiện niềm tự hào về ngành nghề thủy hải sản mà gia đình chú rể đang kinh doanh.

Để thiết đãi quan khách trong 110 bàn tiệc, gia chủ đã mang đến một thực đơn "chuẩn phú hào miền Tây". Đỉnh cao của sự chịu chơi là 600 con tôm hùm tươi sống chuyển từ Nha Trang về Bạc Liêu, kết hợp cùng cua Cà Mau loại 1 và hàng loạt hải sản thượng hạng khác, để làm tiệc đãi khách.

Những nghi thức "độc nhất vô nhị": Khi tình yêu gắn liền với cơ nghiệp gia đình hào môn

Bỏ qua những nghi thức dót rượu vang hay cắt bánh kem nhiều tầng quen thuộc, đám cưới của thiếu gia Bạc Liêu ghi dấu ấn bởi những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Trước tiên là nghi lễ thả chim bồ câu. Trong văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, bồ câu trắng luôn là biểu tượng của hòa bình, sự chung thủy và tình yêu vĩnh cửu (bởi loài chim này thường gắn bó với một bạn tình duy nhất suốt đời).

Hình ảnh cặp đôi cùng nhau thả những chú chim cất cánh bay lên bầu trời mang theo ước vọng về một cuộc sống hôn nhân tự do, bình yên và viên mãn, cùng nhau vượt qua mọi giông bão để xây dựng tổ ấm.

Nhưng đỉnh điểm của sự độc đáo, khiến các khách mời phải ồ lên thích thú chính là nghi thức cho tôm ăn. Vốn là đại thiếu gia của một gia đình kinh doanh trong ngành thức ăn nuôi tôm tại Bạc Liêu, chú rể đã khéo léo lồng ghép công việc kinh doanh cốt lõi của gia đình vào ngày vui nhất đời mình.

Nghi thức có 1-0-2 này không chỉ là một nét chấm phá thú vị mà còn mang ý nghĩa sâu sắc: Thể hiện sự trân trọng cội nguồn sản nghiệp gia đình, đồng thời là lời cầu chúc cho công việc làm ăn của gia tộc ngày càng hưng thịnh, "thuận buồm xuôi gió" trong chặng đường sắp tới.

Có thể nói, đám cưới của đại thiếu gia Bạc Liêu và ái nữ ngành bao bì không chỉ là một sự kiện phô diễn tiềm lực kinh tế "khủng", mà còn là một minh chứng cho sự tinh tế, gu thẩm mỹ đỉnh cao và cách trân trọng những giá trị truyền thống của gia đình hào môn miền Tây.