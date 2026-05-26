Đại học lớn nhất Việt Nam bổ nhiệm loạt Hiệu trưởng mới: Toàn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ nổi tiếng

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố đợt bổ nhiệm lãnh đạo quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 4 trường đại học thành viên có tân hiệu trưởng từ ngày 1-6.

Ngày 25-5, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Theo quyết định điều động, bổ nhiệm được công bố, có 4 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội có tân hiệu trưởng, gồm: Trường đại học Giáo dục, Trường đại học Ngoại ngữ, Trường đại học Luật, Trường đại học Kinh tế.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, hiệu lực từ ngày 1-6.

Theo quyết định, TS Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Minh là cựu sinh viên khoa Anh văn khóa 1988-1993 (K22) của Trường đại học Ngoại ngữ.

Năm 2016, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường và tái bổ nhiệm vào năm 2021. Năm 2023, ông được công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027.

Từ tháng 5-2015 đến nay ông Minh đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy của trường.

TS. Đỗ Tuấn Minh

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục - được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục.

Ông Nam 46 tuổi, tốt nghiệp cử nhân tâm lý học của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001, tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học năm 2004.

Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học lâm sàng tại Trường đại học Tổng hợp Vanderbilt, Mỹ năm 2013, được phong hàm phó giáo sư năm 2017.

PGS.TS Trần Thành Nam

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê, 50 tuổi, quê Hà Tĩnh, trở lại vị trí hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, sau thời gian làm Chủ tịch hội đồng trường.

Ông Lê tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Ngoại thương tại trường Đại học Tổng hợp Gdansk, Ba Lan, lấy bằng tiến sĩ Kinh tế tại trường Kinh tế - Đại học Tổng hợp Kingston, London, Anh.

Tân hiệu trưởng làm giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ năm 2009, rồi trải qua nhiều chức vụ như Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế Chính trị, Phó hiệu trưởng. Ông được bổ nhiệm Hiệu trưởng năm 2017 và 5 năm sau thành Chủ tịch Hội đồng trường.

Trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học, ông Lê có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế; tham gia đào tạo, tư vấn cho các Bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, PVPower, BIDV, Vietcombank.

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê

Đợt này, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội điều động và bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh, 52 tuổi, quê Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ), Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

Ông Vinh tốt nghiệp cử nhân năm 1995 tại Khoa Luật của Đại học Tổng hợp Hà Nội, lấy bằng thạc sĩ Luật quốc tế tại Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về Luật học và chính trị học tại Đại học Paris 7, Denis Diderot, Pháp.

PGS Vinh công tác tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là trường Đại học Luật) từ năm 1997 đến năm 2019, giữ tới chức chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế. Sau đó, ông được bổ nhiệm Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuối năm 2022, ông trở thành Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ĐHQG Hà Nội. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong giai đoạn giáo dục đại học chuyển đổi mạnh theo hướng tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo Giám đốc ĐHQG Hà Nội, trong giai đoạn tới, ĐHQG Hà Nội đặt mục tiêu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; nâng số lượng giảng viên từ khoảng 3.000 lên 6.000 người vào năm 2030. Cùng với đó, ĐHQGHN đặt mục tiêu 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên trẻ trong những năm tới.

