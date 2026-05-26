Đánh dấu cột mốc hoàn thành chặng đường học tập đầy rực rỡ, Lễ Tốt Nghiệp niên khóa 2025-2026 của Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU và Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV) đã được cử hành trang trọng vào ngày 23/05/2026 tại hội trường Eagle Arena, Đà Nẵng.

Hệ thống trường Quốc tế Hoa Kỳ APU ghi dấu ấn với 30 triệu USD học bổng cho học sinh tốt nghiệp năm 2026

Hơn thế nữa, niềm tự hào còn được nhân lên gấp bội với sự hiện diện của những cựu học sinh, sinh viên APU & AUV đang công tác và làm việc tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới với các vai trò Thạc sĩ, Tiến sĩ, Nha sĩ, Giảng viên Đại học và Doanh nhân đa ngành nghề đã và đang thành công ở khắp nơi trên thế giới - những minh chứng sống động cho thấy hạt giống tri thức được gieo mầm APU & AUV đang thực sự đơm hoa kết trái trêm toàn cầu.

Khoảnh khắc lắng đọng và ý nghĩa nhất của buổi lễ Tốt nghiệp là lúc Tiến sĩ Trần Nguyễn Thy Bình - Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU - chia sẻ niềm tự hào và sự xúc động nghẹn ngào khi chứng kiến sự trưởng thành của các em học sinh, sinh viên. Thông qua bài phát biểu, Tiến sĩ Thy Bình gửi gắm những lời chúc mừng và động viên tâm huyết nhất, đặt trọn vẹn niềm tin vào thế hệ học trò, rằng: Bằng chính tài năng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khát vọng vươn ra thế giới, các em sẽ tiếp tục vẽ nên những bức tranh tương lai thật huy hoàng và tươi đẹp.

Tại Lễ Tốt Nghiệp niên khóa 2025–2026, Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU vinh danh 84 học sinh tốt nghiệp trung học, trong đó có đến 95% đạt GPA từ 3.0 trở lên – minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo ưu việt. Đặc biệt, 28 em đã xuất sắc đạt GPA tuyệt đối 4.0, bao gồm 2 Thủ khoa và 9 Á khoa.

Những thành tích học thuật ấn tượng này đã mở ra cơ hội học bổng danh giá từ các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới, với tổng giá trị vượt hơn 30 triệu USD. Nhiều em trong số đó – đặc biệt là các Thủ khoa và Á khoa có GPA trên 4.0 – đã nhận được học bổng toàn phần lên đến hơn 140,000 USD mỗi suất. Danh sách học bổng vẫn đang tiếp tục được cập nhật từ các đại học uy tín trên toàn thế giới.

Năm nay, APU cũng ghi nhận 14 học sinh lớp 11 đạt thành tích GPA xuất sắc và đủ điều kiện tốt nghiệp sớm. Kết quả này không chỉ thể hiện khả năng rút ngắn lộ trình học tập từ 1 đến 2 năm, mà còn khẳng định tính hiệu quả và vượt trội của chương trình giáo dục chuẩn Hoa Kỳ tại APU – nơi học sinh được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc, kỹ năng học thuật xuất sắc và bản lĩnh hội nhập quốc tế. Với sự chuẩn bị toàn diện đó, học sinh APU liên tục góp mặt trên Bảng Vàng Dean’s List, được vinh danh vì thành tích vượt trội ngay từ những năm học đầu tiên.

Thông qua Chương trình Học bổng thường niên, 100% học sinh tốt nghiệp từ Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU đều nhận được các suất học bổng giá trị từ những đại học danh tiếng thế giới. Đồng hành cùng hành trình chinh phục tri thức toàn cầu của học sinh APU, Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam – The American University in Vietnam (AUV) đã công bố chương trình học bổng dành cho toàn bộ học sinh tốt nghiệp APU. Mức học bổng linh hoạt từ 30% đến 100% tùy theo thành tích, giúp các em nhận được những hỗ trợ tốt về tài chính khi theo học chương trình hoàn tất bậc cử nhân đại học (BA/BS) tại AUV rồi tiếp tục tiến thẳng vào các đại học danh giá tại Hoa Kỳ khác để đạt bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà không cần chứng minh GMAT/GRE.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo – đã đến tham dự, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU và Đại học Mỹ tại Việt Nam – AUV vì một năm học đầy thành công và dấu ấn.

Hằng năm, 90% cựu học sinh APU và AUV khi du học tại các trường Đại học danh giá trên thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ, đều đạt thành tích học tập xuất sắc ngay từ học kỳ đầu tiên và được vinh danh trên Bảng Danh Dự (Dean’s List). Những thành tích nổi bật này chính là minh chứng rõ ràng cho nền tảng học thuật vượt trội mà APU đã kiến tạo – một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, bài bản và toàn diện, mang lại hành trang vững chắc cho học sinh bước ra thế giới.

Bên cạnh chương trình học tích hợp giúp tích lũy tín chỉ từ sớm, rút ngắn thời gian hoàn tất bậc Đại học tại Hoa Kỳ và tiết kiệm đáng kể chi phí du học, APU còn là hệ thống giáo dục tiên phong triển khai Chương trình Cầu nối Đại học (College Bridge Program – Dual Enrollment Program). Đây là chương trình chỉ có tại APU, được thiết kế bởi Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU phối hợp cùng các trường Đại học đối tác danh tiếng tại Hoa Kỳ. Nhờ đó, học sinh APU có thể hoàn thành bằng Cử nhân chỉ sau khoảng hai năm sau hoàn thành cấp trung học. Điều đáng nói, đây là đặc quyền chỉ dành riêng cho học sinh APU – bởi với học sinh từ các trường trung học khác muốn tham gia chương trình này, điều kiện bắt buộc là phải có điểm thi SAT trên 90% mới được xét tuyển. Chính những bước đi chiến lược và sáng tạo trong giáo dục như vậy đã làm nên bản sắc riêng của APU – nơi không ngừng đổi mới để mở rộng cánh cửa tương lai toàn cầu cho thế hệ học sinh Việt Nam.

Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép giảng dạy chính thức chương trình chuẩn Hoa Kỳ dành cho cả học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam. Học sinh tốt nghiệp từ APU có thể được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu mà không cần thi IELTS, SAT, ACT hay sở hữu bằng Tú tài Quốc tế (IB). Trong số đó có thể kể đến những cái tên danh giá như hệ thống University of California (UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine), FIT, VCU, CMU, ASU, UMKC, California State University, CWU (Hoa Kỳ); University of British Columbia (Canada); Korea University, Yonsei University (Hàn Quốc); University of Sydney, Australian National University (Úc) – thậm chí nhiều trường còn cấp thư mời nhập học vô điều kiện (Unconditional Offer of Admission) dành riêng cho học sinh APU.s

Đối với sinh viên của Đại học Mỹ tại Việt Nam – The American University in Vietnam (AUV), con đường học thuật còn được rút ngắn hơn nữa khi có thể hoàn tất chương trình Cử nhân (BA, BS) ngay tại AUV trong vòng 3 đến 4 năm và tiếp tục bước thẳng vào chương trình Thạc sĩ (MA, MS) tại các đại học danh tiếng quốc tế mà không cần nộp điểm GRE hay GMAT.

Hệ thống Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU cũng tự hào là thành viên và được kiểm định chất lượng bởi hai tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu: Cognia™ và Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS). Đây là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt trên mọi phương diện – từ chương trình học, đội ngũ giảng dạy, chất lượng đầu ra, đến các hoạt động ngoại khóa, dịch vụ hỗ trợ học tập và hệ thống liên kết với các đại học quốc tế.