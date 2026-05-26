Bức vẽ "người bạn thân nhất" của nữ sinh tiểu học khiến cô giáo và mẹ lạnh người: Phía sau là sự thật xót xa!

Một bức tranh tưởng chừng ngây ngô của học sinh tiểu học khiến nhiều phụ huynh không khỏi xót xa khi biết câu chuyện phía sau.

Một bài tập Mỹ thuật tưởng đơn giản nhưng khiến nhiều người giật mình. Theo đó, trong giờ học mỹ thuật ở Trung Quốc, một giáo viên giao đề tài: "Người bạn thân nhất của em". Hầu hết học sinh đều vẽ bạn bè cùng lớp với những hình ảnh vui vẻ, nhiều màu sắc. Thế nhưng khi nhìn tới bức tranh của con gái chị Dương (tên đã thay đổi), cô giáo lập tức sững người.

Trong tranh là một hình người màu đen kỳ lạ, đôi mắt lớn, toàn thân tối màu đứng cạnh cô bé nhỏ xíu. Phía trên còn ghi dòng chữ "Best friends me".

Khi nhận đề bài vẽ người bạn thân nhất, cô bé không biết phải vẽ ai. Cuối cùng, em tưởng tượng ra một người bạn ngoài hành tinh để hoàn thành bài tập.

Ban đầu, giáo viên nghĩ có thể đứa trẻ đơn giản thích phim hoạt hình hay nhân vật ngoài hành tinh. Nhưng sau khi nhẹ nhàng trò chuyện, sự thật mới khiến cả cô giáo lẫn người mẹ hoang mang.

Cô bé thừa nhận mình không có bạn thân ở trường. Do học giỏi và thường được giáo viên khen ngợi, em bị nhiều bạn xa lánh, không muốn chơi cùng. Có bạn còn tỏ thái độ khó chịu, ganh tỵ. Trong thế giới nhỏ bé của một đứa trẻ lớp 2, cảm giác bị cô lập ấy âm thầm lớn dần nhưng không ai phát hiện.

Khi nhận đề bài vẽ người bạn thân nhất, cô bé không biết phải vẽ ai. Cuối cùng, em tưởng tượng ra một người bạn ngoài hành tinh để hoàn thành bài tập.

Điều khiến nhiều người xót xa hơn là bố mẹ hoàn toàn không nhận ra con đang gặp khó khăn tâm lý. Mỗi ngày, cô bé vẫn đi học, vẫn làm bài đầy đủ, không quấy khóc hay chống đối. Sự im lặng của trẻ khiến người lớn tưởng mọi thứ đều ổn.

Câu chuyện nhanh chóng gây nhiều suy nghĩ trên mạng xã hội. Không ít phụ huynh thừa nhận họ thường chỉ chú ý đến điểm số, thành tích hay việc ăn ngủ của con mà quên mất đời sống cảm xúc bên trong.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, trẻ tiểu học dù còn nhỏ nhưng đã rất nhạy cảm với các mối quan hệ xã hội. Việc bị cô lập, không có bạn chơi hoặc thường xuyên bị bạn bè xa lánh có thể ảnh hưởng mạnh đến lòng tự trọng, khả năng giao tiếp và sự tự tin của trẻ trong thời gian dài.

Đáng nói, những đứa trẻ gặp vấn đề tâm lý không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Có em nổi loạn, cáu gắt, nhưng cũng có em chọn cách thu mình, im lặng và cố tỏ ra bình thường.

Một giáo viên tiểu học chia sẻ rằng đôi khi tranh vẽ, bài văn hay những câu nói vu vơ của trẻ lại chính là tín hiệu cầu cứu rõ nhất. Trẻ nhỏ chưa đủ khả năng diễn đạt cảm xúc phức tạp nên thường gửi gắm tâm trạng qua hình ảnh hoặc trí tưởng tượng.

Nhiều phụ huynh sau khi đọc câu chuyện cũng giật mình nhìn lại con mình. Có người cho biết từng vô tình phát hiện con hay ngồi một mình trong giờ ra chơi, nhưng nghĩ đó chỉ là tính cách hướng nội. Một số khác thừa nhận bản thân quá bận rộn nên ít khi hỏi kỹ chuyện ở lớp, chuyện bạn bè của con.

Các chuyên gia cho rằng, để sớm phát hiện trẻ đang gặp vấn đề trong quan hệ bạn bè, cha mẹ cần chú ý nhiều hơn đến cảm xúc hàng ngày của con thay vì chỉ hỏi hôm nay được mấy điểm.

Những câu hỏi đơn giản như Hôm nay con chơi với ai?, Có chuyện gì làm con vui không?, Con có thấy thoải mái ở lớp không? đôi khi lại mở ra rất nhiều điều mà trẻ đang cất giấu.

Ngoài ra, giáo viên và phụ huynh cũng cần tránh tạo áp lực thành tích quá lớn trong lớp học, bởi sự so sánh và cạnh tranh đôi khi vô tình khiến một số trẻ bị cô lập. Một bức tranh trẻ con có thể chỉ là nét vẽ ngây ngô. Nhưng đôi khi, phía sau nó là một thế giới cảm xúc mà người lớn đã bỏ quên từ rất lâu.