Đại gia đình 15 người nghỉ dưỡng tại villa riêng cách Hà Nội 40km, không cần săn vé máy bay, check-in...

Ở nhà nhưng vẫn có cảm giác đi nghỉ lễ: Kiểu tận hưởng của những người có villa riêng!

Vẫn là một kỳ nghỉ lễ, vẫn là chuyến đi cùng gia đình, nhưng thay vì phải săn vé máy bay, đặt phòng hay chấp nhận cảnh đông đúc ở những điểm du lịch quen thuộc, điểm đến lần này lại là một căn villa thuộc sở hữu của chính gia đình. Khi đó, một kỳ nghỉ sẽ diễn ra như thế nào?

Với những người có second home (căn nhà thứ hai), câu trả lời thực ra khá đơn giản: Không cần săn vé, không phải lo đặt phòng, cũng chẳng cần lên lịch trình kín mít. Chỉ cần chuẩn bị đồ đạc, lên xe và trở về căn nhà thứ hai của gia đình.

Với chị Vũ Hương Giang, chủ Mint Country House - căn villa nằm giữa thung lũng ở Lương Sơn, Hòa Bình cũ (nay thuộc Phú Thọ), kỳ nghỉ 2/9 năm nay cũng được gia đình lựa chọn theo cách như vậy.

Không lịch trình, không vội vã, cũng chẳng phải lo mất sự riêng tư vì đang ở căn villa của gia đình

Gia đình Hương Giang vốn có thói quen đi du lịch khá đông người, thường có cả anh chị em, các cháu và gia đình thông gia. Vì có cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ, mỗi chuyến đi xa đều cần tính toán kỹ từ giờ bay, giờ di chuyển đến ăn uống, nghỉ ngơi.

Bởi vậy, gia đình thường chỉ có khoảng hai chuyến đi xa mỗi năm, vào dịp Tết và kỳ nghỉ hè. Với những kỳ nghỉ lễ ngắn ngày, họ không quá hào hứng với việc đi xa. Nhưng nếu chỉ quanh quẩn ăn uống, mua sắm ở thành phố, những đứa trẻ lại khó có một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Đó cũng là lý do chị quyết định xây dựng một second home theo hơi hướng đồng quê, vừa đủ gần để cả nhà dễ dàng di chuyển, vừa đủ tách biệt để mọi người thực sự nghỉ ngơi.

Căn villa phủ kín cây ăn trái, nằm giữa thung lũng cách Hà Nội 40km của cô chủ tiệm hoa.

Mint Country House nằm trên khu đất hơn 2.000m2, phần nhà rộng khoảng 300m2 với 3 phòng ngủ lớn, phòng khách, phòng bếp, 4 nhà vệ sinh và khu vực đỗ được 3 ô tô. Từ Hà Nội tới đây khoảng 40km, nên cả gia đình có thể chủ động chọn giờ đi, giờ về, tránh những khung giờ giao thông đông đúc. Dịp nghỉ lễ này, gia đình chị Giang với 15 thành viên, gồm 3 thế hệ: bố mẹ chị, gia đình ông bà thông gia và gia đình em gái lên căn villa này để nghỉ dưỡng.

“Đi du lịch với gia đình, vấn đề nan giải nhất của người lên plan là sắp xếp lịch trình sao cho khoa học. Trẻ con phải ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ nên từ giờ bay, giờ di chuyển, giờ ăn uống đến giờ check-in khách sạn đều phải tính toán rất kỹ. Vào dịp lễ, khách đông, việc nhận phòng sớm hay muộn cũng khó chủ động.

Còn ở nhà nghỉ dưỡng của mình thì mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều. Cả nhà thường chuẩn bị đồ ăn, đồ uống và những món mỗi thành viên yêu thích từ trước cả tuần. Mọi người hay trêu là ‘mang cả thế giới về nhà’. Đặc biệt, check-in, check-out lúc nào cũng được nên có thể chủ động chọn thời gian di chuyển thuận tiện nhất”, chị Hương Giang chia sẻ.

Các bữa tiệc được làm tại gia với đồ ăn là món yêu thích của các thành viên.

Quang vườn cũng có thể bày biện các góc chụp ảnh chẳng khác gì resort.

Sự chủ động ấy cũng khiến một ngày nghỉ của gia đình chị Hương Giang không cần đến lịch trình dày đặc mà cứ chill chill thế này.

Buổi sáng bắt đầu bằng không gian yên tĩnh, thoáng đãng như một ngày bình thường ở miền quê. Trẻ nhỏ có cả một danh sách hoạt động để chơi cùng nhau: làm bánh, đánh cầu lông, chơi bóng ném, xem phim hoạt hình và đặc biệt là bơi. Có lúc các bạn nhỏ tổ chức thi bơi, rồi lại cùng nhau thưởng thức kem, hoa quả và những món bánh yêu thích.

Trong khi đó, bố mẹ và ông bà có thể thong thả pha cà phê, đi dạo quanh nhà, trò chuyện về cây cối, sức khỏe và công việc. Những câu chuyện vốn thường bị bỏ quên giữa lịch làm việc bận rộn lại có thêm thời gian để được hỏi han.

Các bà, các mẹ cũng có thể ra vườn hái rau, hái hoa quả. Không cần phải tìm một hoạt động “đáng trải nghiệm” cho kỳ nghỉ, những việc rất đời thường như vậy cũng đủ để cả nhà có một ngày bên nhau.

Đến chiều, mọi người cùng chuẩn bị một bữa BBQ. Những đứa trẻ có thể tự tham gia nướng và phục vụ đồ ăn tại khu bếp giữa sân, trong khi người lớn ngồi trò chuyện xung quanh. Gia đình cũng có thể thưởng thức một chút đồ uống mà không phải lo lắng chuyện lái xe hay tiếp tục di chuyển.

Khi mặt trời dần xuống sau những dãy núi, khoảng sân, khu vườn và bể bơi trở thành không gian chung để cả nhà tiếp tục ngồi lại với nhau.

“Ui, từ các bạn bé tới người lớn đều mê. Không gian gia đình rất ấm cúng và riêng tư. Các con thì gắn kết với nhau qua những hoạt động cả ngày, còn bố mẹ, ông bà cũng có thời gian để hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc - những câu chuyện ngày thường quá bận bịu để nói”, Hương Giang chia sẻ.

Đám trẻ yêu thích hoạt động bơi lội.

Cả nhà cùng nhau chơi tennis.

Có lẽ, điều đáng giá nhất của một kỳ nghỉ như vậy không nằm ở việc phải đi bao nhiêu nơi hay có bao nhiêu điểm check-in. Khi đã có một “ngôi nhà thứ hai”, cả gia đình có thể đơn giản là ở bên nhau, mỗi người làm điều mình thích nhưng vẫn đủ gần để cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện hay ngắm hoàng hôn.

Một kỳ nghỉ lễ, sau cùng, đôi khi chẳng cần đi đâu quá xa. Chỉ cần có một nơi đủ riêng tư để cả nhà cùng trở về và thực sự nghỉ ngơi.

Vì sao nhiều gia đình chọn sở hữu một villa, biệt thự riêng thay vì đi resort?

Câu chuyện của Hương Giang cũng phần nào cho thấy một lựa chọn nghỉ dưỡng đang được một bộ phận gia đình có điều kiện quan tâm: thay vì mỗi kỳ nghỉ lại tìm một resort hay điểm đến mới, họ sở hữu hoặc xây dựng một căn nhà thứ hai ở nơi có cảnh quan phù hợp, đủ gần để có thể trở về thường xuyên.

Điểm khác biệt của những căn nhà này nằm ở chỗ chúng không được tạo ra để phục vụ số đông. Một căn villa nghỉ dưỡng riêng có thể được thiết kế từ đầu dựa trên chính gia đình sẽ sử dụng nó: cần bao nhiêu phòng ngủ, trẻ con cần không gian chơi thế nào, người lớn tuổi có thuận tiện di chuyển không, bếp cần rộng đến đâu, có muốn hồ bơi, sân vườn hay một khoảng hiên đủ lớn để cả nhà ngồi với nhau.

Nói cách khác, nếu ở resort, gia đình phải lựa chọn trong những gì nơi đó đã có sẵn thì với một second home, họ có thể bắt đầu từ câu hỏi ngược lại: “Gia đình mình thực sự muốn sống như thế nào trong những ngày nghỉ?”.

Đó cũng là lý do những căn nhà thứ hai thường mang dấu ấn cá nhân khá rõ. Có gia đình thích một căn nhà ven biển, có người chọn vùng núi, có người muốn một khu vườn rộng để trồng cây, trong khi người khác lại ưu tiên bếp lớn, phòng khách rộng hoặc không gian cho trẻ nhỏ.

Tại Nhật Bản, mô hình second home gắn với thiên nhiên và cuộc sống ngoài đô thị đã phát triển từ lâu. Một số doanh nghiệp thậm chí xây dựng những căn nhà nhỏ giữa rừng, bên hồ hoặc tại các khu vực có cảnh quan tự nhiên, hướng tới người sống ở thành phố muốn có thêm một không gian để trở về vào cuối tuần hoặc những khoảng nghỉ ngắn.

SANU, một thương hiệu phát triển mô hình second home tại Nhật, gọi đây là những “ngôi nhà khác giữa thiên nhiên”, với cách tiếp cận tập trung vào việc đưa thiên nhiên trở thành một phần của đời sống thay vì chỉ xuất hiện trong một chuyến du lịch. Mô hình này cũng được mở rộng theo hướng đồng sở hữu, cho phép người dùng có trải nghiệm second home mà không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ một căn villa.

Ở Trung Quốc, second home cũng được nghiên cứu trong mối liên hệ với sự thay đổi nhu cầu nghỉ dưỡng. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy người sử dụng những căn nhà thứ hai tại các điểm đến nghỉ dưỡng không chỉ tìm kiếm một nơi để lưu trú, mà còn hướng tới hình thức “ở” lâu hơn, gần thiên nhiên hơn và có nhịp sống khác với những chuyến du lịch ngắn ngày.

Điều này lý giải vì sao một căn nhà riêng có thể trở nên hấp dẫn trong những kỳ nghỉ vài ngày.

Thứ nhất là sự chủ động. Chủ nhà không phải căn giờ check-in, check-out hay phụ thuộc vào lịch phục vụ của khách sạn. Muốn ăn sáng lúc nào, bơi lúc nào, ngủ thêm một chút hay về muộn hơn đều có thể tự quyết định.

Thứ hai là sự riêng tư. Một gia đình nhiều thế hệ có thể cùng sử dụng hồ bơi, khu vườn, phòng khách hay sân BBQ mà không phải chia sẻ những không gian ấy với hàng trăm khách lưu trú khác.

Thứ ba là sự quen thuộc. Sau vài lần trở về, căn nhà trở thành một không gian đã được gia đình “định hình” theo thói quen của chính mình. Những món đồ cần thiết đã có sẵn, căn bếp quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc, khu vui chơi của trẻ cũng không cần phải làm quen lại từ đầu.

Và cuối cùng là khả năng cá nhân hóa. Gia chủ có thể quyết định từng chi tiết, từ phong cách kiến trúc, nội thất cho tới cây cối trong vườn. Một người thích hoa có thể dành cả khu đất để trồng những giống cây mình yêu thích; một gia đình có trẻ nhỏ có thể ưu tiên sân chơi và hồ bơi; người lớn tuổi có thể cần những không gian nghỉ ngơi thuận tiện và ít phải di chuyển.

Có một căn villa riêng để nghỉ lễ thoải mái và mang tính riêng tư hơn rất nhiều.

Nhưng sở hữu một “resort của riêng mình” cũng không có nghĩa là mọi thứ đều nhẹ nhàng.

Một căn villa ở xa nơi ở chính cần được bảo trì, dọn dẹp và chăm sóc thường xuyên. Nếu có khu vườn rộng, hồ bơi hay nhiều tiện ích, chi phí vận hành và công sức duy trì cũng tăng lên. Đó là chưa kể khoản đầu tư ban đầu cho đất, xây dựng, nội thất và cảnh quan có thể lớn hơn nhiều so với việc đơn giản đặt một phòng nghỉ cho vài ngày.

Vì thế, second home không phải lựa chọn dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi gia đình có đủ khả năng duy trì và quan trọng hơn là thực sự sử dụng nó.

Nhưng nếu một gia đình thường xuyên có những kỳ nghỉ ngắn, thích sự riêng tư, muốn dành nhiều thời gian bên nhau và có một địa điểm mà mình thực sự yêu thích, việc sở hữu một căn nhà thứ hai có thể mang lại một kiểu tự do rất khác.

Không cần mỗi kỳ nghỉ lại bắt đầu bằng câu hỏi “đi đâu?”. Không cần tìm một nơi đủ rộng cho cả gia đình, cũng không phải cố nhồi thật nhiều hoạt động vào vài ngày ngắn ngủi.

Bởi nơi để nghỉ đã có sẵn.

Và có lẽ, đó mới là điều khiến second home trở thành một lựa chọn lifestyle đáng chú ý: người ta không chỉ mua thêm một căn nhà, mà đang mua cho mình quyền được nghỉ theo cách riêng - trong một không gian được tạo ra đúng với gia đình, và có thể trở về bất cứ khi nào muốn.