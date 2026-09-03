Chủ đề thảo luận sôi nổi về Matthis trên kênh của Quang Vinh

Một lần nữa trai đẹp sinh năm 2004 lại gây bất ngờ cho cư dân mạng.

Matthis Metharam - trai đẹp Việt kiều sinh năm 2004 đang gây chú ý vì nghi vấn hẹn hò với Chi Pu - mới đây lại khiến cư dân mạng bất ngờ theo một cách hoàn toàn khác. Không phải thêm một “hint” tình cảm nào được phát hiện, lần này anh chàng gây chú ý khi cất giọng hát.

Trong video song ca cùng “Hoàng tử sơn ca” Quang Vinh, Matthis thể hiện ca khúc nổi tiếng Đồng Thoại của Quang Lương phần tiếng Trung, trong khi Quang Vinh hát phần lời Việt. Màn kết hợp nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi giọng hát live của Matthis.

Matthis Metharam song ca cùng Quang Vinh (Nguồn: @helloquangvinh)

Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi biết trai đẹp sinh năm 2004 có thể hát và sở hữu chất giọng được nhận xét là ngọt, ấm và khá dễ nghe. Phía dưới video, những bình luận dành cho Matthis cũng nhanh chóng xuất hiện, có người bất ngờ còn không ít người lại khen anh chàng không điểm nào để chê vì vừa đẹp trai vừa hát hay.

“Đã đẹp trai rồi còn hát hay nữa má ơi”, “Matthis quá đẹp trai”, “Không ngờ bạn Matthis hát giọng ngọt vậy luôn, đẹp trai quá nữa”, “Tự dưng tò mò nhan sắc bố mẹ Matthis quá, sao đẻ được thằng con cực phẩm thế nhỉ?”, “Không nghĩ Matthis hát hay vậy”, “Matthis hát tiếng Trung đỉnh vậy”,...

Khoảnh khắc Matthis Metharam cất giọng hát

Matthis và Quang Vinh

Visual tràn màn hình của Matthis tại sự kiện

Matthis Metharam sinh năm 2004, là Việt kiều Pháp, cao 1m87. Anh chàng từng được biết đến với vai trò game thủ trước khi thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình và bắt đầu xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Matthis từng sinh sống, học tập và làm việc giữa Việt Nam và Pháp, sau đó tiếp tục thử sức ở lĩnh vực giải trí.

Tên tuổi của Matthis được công chúng Việt chú ý hơn khi công khai hẹn hò với Thiều Bảo Trâm, người hơn anh chàng 10 tuổi. Cặp đôi từng thoải mái xuất hiện cùng nhau, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường và những chuyến đi chung trước khi được cho là chia tay vào đầu năm 2025.

Sau mối tình với Thiều Bảo Trâm, Matthis tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến trong nhiều tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân hơn tuổi. Anh từng bị cư dân mạng “soi” những chi tiết trùng hợp với Hoa hậu Lê Hoàng Phương, người hơn Matthis 9 tuổi, nhưng cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ. Matthis cũng từng vướng nghi vấn tình cảm với Á hậu Kim Duyên sau khi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện, song Kim Duyên sau đó cho biết cả hai có mối quan hệ dì - cháu.

Gần đây, Matthis tiếp tục được nhắc tên trong nghi vấn hẹn hò với Chi Pu, người hơn anh 11 tuổi. Tin đồn xuất phát từ những hình ảnh được cho là có nhiều chi tiết trùng khớp trong chuyến đi Pháp của cả hai. Tuy nhiên, Matthis và Chi Pu đều chưa lên tiếng về nghi vấn này.

Bên cạnh những câu chuyện đời tư, Matthis đang có những bước đi mới trong hoạt động nghệ thuật. Tháng 5/2026, anh xuất hiện tại một sự kiện với tư cách thực tập sinh của DMD, cho thấy đang thử sức tại thị trường giải trí Thái Lan.

Một số hình ảnh khác của Matthis Metharam

(Ảnh: IGNV)