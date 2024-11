Đã xác định được một số đối tượng đánh nữ sinh lớp 7 ở Bình Dương

Các đối tượng gồm: P.T.Y.N. (12 tuổi), N.T.B.V., T.T.N.N. và N.T.H.V. (cùng 16 tuổi). Hiện công an đang tiếp tục xác minh danh tính các đối tượng còn lại.

V. bị đá gãy răng (ảnh cắt từ video)

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, vào khoảng cuối tháng 4/2024, nhóm này đã hẹn em V. đến một căn nhà trên đường Bình Nhâm 3 (phường Bình Nhâm, TP. Thuận An) do ông B.T.V. làm chủ. Tại đây, chúng đã đánh hội đồng em V. một cách dã man. Mặc dù nạn nhân liên tục cầu xin nhưng nhóm đối tượng vẫn không dừng tay, thậm chí còn có những lời lẽ đe dọa và hành vi khiêu khích.

Một trong số các đối tượng đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình đánh đập em V. và gửi cho nạn nhân để đe dọa.

Nhóm này lôi kéo, đánh đập dã man V. (ảnh cắt từ video)

Trước đó, như VOV.VN đưa tin , bà Tôn Thị P. (mẹ của V.) cho biết, con gái bà không dám kể về việc bị đánh mà chỉ nói bị té gãy răng và thường xuyên trốn lên gác phòng trọ.

Sau khi kết thúc năm học, V. đã xin cho chuyển trường về quê Đồng Nai.

Tháng 10/2024, thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình đã kiểm tra điện thoại của con và phát hiện đoạn video cùng những tin nhắn đe dọa sẽ tiếp tục hành hung vào tháng 12 này.

Lo lắng cho sự an toàn của con, chị P. đã trình báo vụ việc với Công an phường Bình Nhâm, TP. Thuận An.