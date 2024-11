Đám cưới có thuộc diện ưu tiên được vệ sĩ điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đi qua hay không?

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng VP Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại ngày nay, không chỉ các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà cả những cá nhân đều muốn nâng cao sự đảm bảo, sự an toàn và an tâm cho mình.

Tuy vậy, không phải ai thực hiện công việc này cũng nắm rõ được các quy định của pháp luật về ngành nghề của mình khi có những trường hợp lực lượng bảo vệ, vệ sĩ ngang nhiên chặn đường, tự ý phân luồng giao thông gây ảnh hưởng tới mọi người.

Theo luật sư Bình, hành vi tự ý phân luồng giao thông của lực lượng bảo vệ, vệ sĩ là không đúng thẩm quyền, theo quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật giao thông đường bộ năm 2008, những người có thẩm quyền điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông hoặc người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

"Như vậy, theo quy định của luật, chỉ có cảnh sát giao thông mới được điều tiết, chỉ huy, điều khiển, phân luồng giao thông. Nếu những người làm công việc bảo vệ, vệ sĩ đứng ra điều tiết, hướng dẫn giao thông sẽ không đúng thẩm quyền, vi phạm luật và còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông", luật sư Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hành vi dừng xe máy giữa đường của lực lượng bảo vệ, vệ sĩ còn bị xử lý hành chính. Theo quy định tại Điểm đ, khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

"Giả sử, việc dừng đỗ xe giữa đường của lực lượng bảo vệ, vệ sĩ gây tại nạn dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích hoặc chết người thì còn có thể bị xử lý hình sự. Theo quy định tại Điều 261 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 Quy định về tội cản trở giao thông đường bộ. khung hình phạt cho tội này sẽ bị phạt tiền từ thấp nhất là 30.000.000 đồng và cao nhất là lên đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ cải tạo không giam giữ 03 năm đến cao nhất là 10 năm tù giam", luật sư Diệp Năng Bình phân tích.

Tạm giữ hình sự các đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa một đoàn xe đám cưới, được một nhóm người (trong phục trang kiểu vệ sĩ) ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc để điều tra, xác minh xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, chiều 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Thanh Hóa tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security, có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 người trên để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".