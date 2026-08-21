Đã trúng tuyển nhưng vẫn chưa thấy “đúng”? 2k8 vẫn còn cơ hội chọn lại

Nhiều thí sinh sau khi trúng tuyển vẫn còn băn khoăn: "Đây có thật sự là nơi mình muốn dành trọn những năm đại học sắp tới?".

Năm 2026, phổ điểm thi tốt nghiệp có sự phân hóa cao, đi kèm với quy định mới của Bộ Giáo dục - Đào tạo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Những yếu tố này có thể dẫn đến các quyết định chọn trường, chọn ngành mang tính an toàn, tạm thời. Thực tế cho thấy, việc "chọn đại" một ngành chỉ vì tâm lý "đỗ thì học cho xong" thường mang lại áp lực vô hình, khiến thí sinh dễ đánh mất động lực khi bước vào môi trường đại học.

Xét tuyển bổ sung chính là cơ hội thứ hai để thí sinh đánh giá lại sở thích và thế mạnh của bản thân, từ đó đưa ra lựa chọn đúng nhất.

Đúng ngành học mong muốn

Trường Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang) đang được đông đảo phụ huynh và học sinh quan tâm trong đợt xét tuyển bổ sung. Trường đào tạo nhiều ngành học đa dạng, bám sát nhu cầu xã hội như: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ điện tử, Luật, Logistics, Du lịch - Khách sạn, Ngôn ngữ Anh - Hàn Quốc - Trung Quốc, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học,...

Sinh viên Đại học Thái Bình Dương trong một giờ học cùng lãnh đạo tại Ngân hàng số Vikki.

Khác với nhiều trường là phải chờ đến tận năm cuối có kỳ thực tập, sinh viên Đại học Thái Bình Dương đi thực tập ngay từ năm nhất. Với hơn 30% thời lượng học tập được triển khai tại các tổ chức, doanh nghiệp, sinh viên từng bước thấu hiểu công việc và nắm bắt những năng lực mà thị trường lao động đang cần.

Sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, Đại học Thái Bình Dương tham gia làm cộng tác viên chương trình "Mái ấm gia đình Việt".

Bên cạnh giảng viên, các lãnh đạo, CEO cũng tham gia đồng giảng, mang những câu chuyện, dữ liệu thật và các tình huống thực tế vào lớp học. Bằng cách đặt bản thân vào vai trò của người xử lý khủng hoảng hay quản lý dự án, sinh viên học cách vận dụng kiến thức để phân tích và đề xuất phương án giải quyết bài toán thật của doanh nghiệp.

Đúng môi trường, đúng hướng đi

Với nhiều Gen Z, cảm giác mình có hợp với cộng đồng ở đó hay không cũng ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm 4 năm. Tại Đại học Thái Bình Dương, bên cạnh giờ học, sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và những chương trình kết nối cộng đồng để tìm ra "team" của mình, thử những vai trò mới và tích lũy kỹ năng ngoài giảng đường.

Các hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ tại Đại học Thái Bình Dương là "chìa khóa" giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm.

Sinh viên thường xuyên được giao lưu, kết nối qua các phiên Talkshow cùng các diễn giả nổi tiếng.

Bài toán việc làm cũng được nhà trường đưa vào quá trình đào tạo từ sớm. Lợi thế từ mạng lưới doanh nghiệp trong hệ sinh thái như HDBank, Vietjet Air, Phú Long… tạo điều kiện để sinh viên sớm va chạm với môi trường làm việc thực tế, tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp và gia tăng lợi thế khi bước vào thị trường lao động.

Cơ hội để chọn lại

Trường Đại học Thái Bình Dương xét tuyển bổ sung 650 chỉ tiêu đến hết ngày 30/8/2026. Với phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT, điều kiện nhận hồ sơ từ 15 điểm.

Những thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học và đóng học phí toàn khóa sẽ được giảm 20% học phí. Song song đó, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với các quỹ học bổng đa dạng trong suốt quá trình học tập tại trường.

Thí sinh, phụ huynh làm thủ tục tại Trường Đại học Thái Bình Dương.

Nếu kết quả hiện tại chưa khiến thí sinh thật sự yên tâm, đợt xét tuyển bổ sung có thể chính là lúc kiểm tra lại 3 chữ "đúng": đúng ngành, đúng môi trường, đúng hướng đi.

Bởi đôi khi lựa chọn thứ hai không phải lựa chọn "thứ hai". Đó chỉ là lựa chọn phù hợp hơn, được đưa ra sau khi bạn đã hiểu mình rõ hơn.

Thí sinh và phụ huynh quan tâm vui lòng liên hệ:

Trường Đại học Thái Bình Dương

Địa chỉ: 79 Mai Thị Dõng, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hotline: (0258) 3727147

Zalo: 0886433379

Link đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến: https://tuyensinh.tbd.edu.vn/

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Tư vấn tuyển sinh sẽ liên hệ để tư vấn và hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét tuyển.