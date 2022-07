Đã phát hiện chủ nhân của chiếc kính khổng lồ gây xôn xao từ Nam ra Bắc

Mới đây, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã tung video về hành trình từ Nam ra Bắc của chiếc kính khổng lồ. Hoá ra, "chủ nhân" thực sự của cặp kính quá khổ không ai khác chính là… những người cận. Vì một khi đã mang cặp kính thì team cận thị phải sống chung với những bất tiện, rào cản chẳng hề nhỏ chút nào trong cuộc sống, đặc biệt là mỗi khi vận động.

Muôn kiểu phiền toái khi bị cận

Trong khi người khác có thể thoải mái ra khỏi nhà thì người bị cận không thể đi đâu nếu thiếu kính. Nếu chẳng may không nhớ ra mình đã để kính ở đâu thì phiền toái đầu tiên là tốn thời gian… đi tìm, có khi là cả tiếng đồng hồ. Trễ hẹn, lỡ việc, mất cơ hội,... chỉ vì phải tìm kính chắc chắn không phải là điều gì quá xa lạ với những ai team cận thị.

Một bạn nữ tâm sự rằng đeo kính khiến bạn có trang điểm cũng như không vì sự hiện diện của cặp kính to đùng trên mặt. Team bị cận mê làm đẹp chắc chắn sẽ thấu hiểu nỗi buồn này nhất là khi bạn muốn thử một layout make up sắc sảo hay vẽ một đường eyeliner tinh tế thì lại bị cặp kính cận to sụ trên mặt phá đám.

Vô vàn những bất tiện khác đã được mọi người trong video kể ra như mùa hè nắng gắt muốn đeo kính râm cũng phải tậu riêng chiếc kính râm cận, hay khi hai người hôn nhau cũng bị kính làm kỳ đà cản mũi, không khác gì "trà xanh" đích thực.

Đối với dân chơi thể thao, kính cận chính xác là một rào cản vận động. Khi thì dễ bị rơi, khi thì bị mờ, hay dễ xục xịch gây cản trở tầm nhìn,... Đây chính là thủ phạm của những cú sút trượt trên sân bóng khiến chủ nhân tiếc hùi hụi, hoặc tệ hơn là khiến chủ nhân không được tham gia những trò chơi đòi hỏi vận động nhanh nhẹn như bóng rổ hay bóng chuyền… vì bị nhầm là mọt sách. Và tất nhiên, lỡ tập gì mạnh một chút thì… bị gãy kính và tốn tiền mua kính mới là chuyện như cơm bữa.

Hoá ra, ý nghĩa đằng sau của chiếc kính khổng lồ mà Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đặt trong công viên những ngày vừa qua vô cùng thực tế. Những rắc rối khi đôi mắt phải đeo kính vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của những người bị cận, chỉ là mọi người vẫn đang cố gắng lờ chúng đi và thoả hiệp.

Đó chính là hàng trăm kiểu phiền toái từ nghiêm túc đến dở khóc dở cười mà những ai bị cận phải sống chung mỗi ngày. Đối với những người yêu thích vận động, chiếc kính cận chính là sự cản trở khó chịu nhất trong mỗi động tác tập luyện, làm mất đi bao nhiêu là niềm vui của hoạt động thể thao họ yêu thích.

Mùa xoá cận lớn nhất năm với VISION CARE

Được biết, chiếc kính màu xanh khổng lồ này nằm trong chiến dịch VISION CARE - Mùa xóa cận lớn năm của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn nhằm cổ vũ mọi người mạnh mẽ xóa cận để sở hữu một đôi mắt sáng khỏe, nâng cao tầm nhìn và thoải mái tận hưởng mọi trải nghiệm.

Ai cũng biết những hoạt động thể thao, vận động cơ bắp không chỉ mang lại cho chúng ta một cơ thể săn chắc, dẻo dai, một sức khoẻ tốt mà còn là một tinh thần khỏe khoắn, năng động nhờ niềm hứng khởi từ sự vận động. Với sự hỗ trợ từ các công nghệ xóa cận hiện đại, an toàn, bạn sẽ được tận hưởng niềm vui thể thao một cách trọn vẹn nhất, dẹp bỏ mọi rào cản cho mắt tự do không cần phụ thuộc kính.

Là hệ thống bệnh viện chuyên khoa Mắt ngoài công lập hàng đầu tại Việt Nam, Mắt Sài Gòn hội tụ đội ngũ bác sĩ đầu ngành có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm cùng trang thiết bị tiên tiến bậc nhất. Đặc biệt, với những chính sách chăm sóc sau phẫu thuật và định hướng cam kết đồng hành lâu dài cùng đôi mắt sáng, Mắt Sài Gòn là người bạn đồng hành tin cậy cùng bạn trên hành trình tìm lại tự do cho cửa sổ tâm hồn.

Trong các tháng 6-7-8, chương trình ưu đãi VISION CARE - Mùa xoá cận lớn nhất năm 2022 của Mắt Sài Gòn đang diễn ra với thông điệp ý nghĩa "Giải phóng cho mắt, Tự do thể thao", tặng gói ưu đãi phí phẫu thuật, phí khám hơn 20 triệu cho bạn sáng tầm nhìn, thỏa ước mơ.

https://kenh14.vn/da-phat-hien-chu-nhan-cua-chiec-kinh-khong-lo-gay-xon-xao-tu-nam-ra-bac-20220711162606716.chn