Đà Nẵng: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10.000 tỉ đồng

Ngày 14-10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến Công an TP để khen thưởng, biểu dương về thành tích phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10.000 tỉ.

Theo cơ quan công an, từ tháng 5-2020, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSHS lập chuyên án để phá đường dây đánh bạc qua mạng do Bùi Mạnh Trí (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cầm đầu. Kết quả điều tra của công an ban đầu cho thấy, Trí đã liên hệ với các nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược với trị giá mỗi tài khoản hàng triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Sau đó, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt "đại lý" để phân chia thành hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho người tham gia đánh bạc. Lê Hà Việt Hưng (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là người giúp Trí điều hành, xử lý vấn đề kỹ thuật để phân chia tài khoản cho các "đại lý" phân phối đến con bạc.

Trí giao nhiệm vụ cho Bùi Văn Nhẫn (SN 1993, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ. Vào thứ 2 hàng tuần, Trí cùng với Hưng, Nhẫn liên lạc qua ứng dụng Telegram để thống kê, tính toán, chốt tiền thắng thua.

Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây cá độ, cá cược qua mạng

Ngoài ra, cơ quan công an xác định, đường dây cờ bạc qua mạng do Trí tổ chức có quy mô rất lớn, "vươn vòi" từ trung tâm thành phố ra đến vùng ven và một số tỉnh lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc trên khoảng 10.000 tỉ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến nay là trên 6.250 tỉ đồng.

Đến ngày 13-10, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã chỉ đạo 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng và lực lượng hỗ trợ của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã tiến hành khám xét các địa điểm, bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây.

Tại các điểm khám xét, công an đã thu giữ nhiều 3 tỉ đồng, 2 ô tô, 27 ĐTDĐ, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao thưởng cho Ban chuyên án sáng 14-10

Sáng 14-10, công an đã di lý 2 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây là Lê Hà Việt Hưng và Bùi Văn Nhẫn từ TP. HCM về Đà Nẵng. Riêng Bùi Mạnh Trí, đối tượng cầm đầu đường dây đã bỏ trốn và đang bị công an truy bắt.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã biểu dương lực lượng công an trong ban chuyên án trên. Đồng thời, ông Thơ cho rằng, việc triệt phá đường dây nói trên có ý nghĩa to lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thay mặt Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã trao tặng 200 triệu đồng cho ban chuyên án.