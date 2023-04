Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ hàng loạt nhà hàng trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Theo đó, trong 2 ngày 17, 18/4, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế 5 trường hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà (phía đường Yết Kiêu rẽ lên bán đảo Sơn Trà).

Trước đó, UBND quận Sơn Trà cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 hộ kinh doanh này vì đã có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp, xây dựng các công trình trái phép và chiếm đất đô thị chưa sử dụng. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân này trong 15 ngày phải tự tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép, tuy nhiên đến nay các hộ dân vẫn chưa chấp hành.

Toàn bán đảo Sơn Trà có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Các lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Nhiều xe cẩu được điều động để tháo dỡ các công trình trái phép.

Theo ghi nhận, trong sáng nay (17/4), lực lượng phối hợp gồm quy tắc đô thị, công an, kiểm lâm của UBND quận Sơn Trà và UBND phường Thọ Quang đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép do ông Trần Viết T. (SN 1971), chủ hộ kinh doanh quán "Tuân Núi".

Ông T. đã chiếm đất chưa sử dụng và xây dựng các công trình trên đất tại khu vực đô thị, bán đảo Sơn Trà với diện tích 392 m2. Hành vi này đã phá vỡ cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ về cháy rừng. Đồng thời, ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ hộ kinh doanh được yêu cầu bắt buộc tháo dỡ các công trình trên đất, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ lán trại xây dựng trái phép.

Các công trình xây dựng trái phép sử dụng vào mục đích kinh doanh ăn uống buộc phải tháo dỡ, khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại đất đã chiếm.

Được biết, từ đầu năm 2023, đây là trường hợp đầu tiên xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị cưỡng chế. Trong năm nay, các đơn vị sẽ cố gắng tháo dỡ dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Ông Hoàng Công Thanh - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết: "Phương án cưỡng chế có 2 phương án, thứ 1 là đảm bảo công tác tháo dỡ cưỡng chế và bảo vệ, di dời tài sản đảm bảo an toàn, thứ 2 là công an quận đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực cưỡng chế".

Theo Kết luận 792 của Thanh tra Đà Nẵng, hiện toàn bán đảo Sơn Trà có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Dự kiến, sau ngày 30/4, quận tiếp tục cưỡng chế các trường hợp kinh doanh xây dựng trái phép còn lại.

Lực lượng hỗ trợ đem tài sản người dân ra khỏi khu vực cưỡng chế.

Từ năm 2022 đến nay, các đơn vị chức năng đã tổ chức vận động tháo dỡ 10 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Quá trình xử lý vi phạm gặp một số khó khăn trong việc lập hồ sơ đảm bảo tính chất pháp lý. Ngoài ra, nhiều người dân yêu cầu hỗ trợ, thanh lý tài sản trên đất, do vậy, việc xử lý vi phạm kéo dài...

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc. Bán đảo này có diện tích là 60 km2, trong đó chiều dài là 13km, chiều rộng là 5km và nơi hẹp nhât là 2km, sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi non hùng vĩ, có khu rừng già bạt ngàn với hệ động thực vật phong phú,… Với tầm quan trọng và những giá trị của thiên nhiên tạo hoá ban tặng, nơi đây được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia.