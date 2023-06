Đà Nẵng: 7 du khách nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Sáng 26-6, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 7 du khách nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an - đóng tại quận Sơn Trà) nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện tại Ban này đang xác minh thông tin từ các du khách để làm rõ nguyên nhân.

7 du khách đến từ Hà Nội bị đau bụng, nôn ói cấp cứu tại Bệnh viện 199

Đại diện Bệnh viện 199 cho biết khoảng 9 giờ cùng ngày, 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong đó có 2 trẻ em. Khi vào viện, các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói.

Các bác sĩ đã xử lý cấp cứu ban đầu và truyền nước cho một số bệnh nhân. Đến hiện tại, các bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ.

Ông Hải cho biết thêm qua xác minh ban đầu, đoàn khách trên đến từ Hà Nội. Tối 25-6, đoàn chia riêng lẻ để đi ăn uống tự do ở một số quán ăn (chưa xác định rõ) trên địa bàn TP Đà Nẵng.